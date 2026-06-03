Μαρία Μπεκατώρου: Η ξεκαρδιστική γευστική εμπειρία της με όρχεις ταύρου

Μία απολαυστική και άκρως ξεκαρδιστική προσωπική ιστορία μοιράστηκε η Μαρία Μπεκατώρου στο «The Chase» της Τετάρτης (03.06.2026) στο MEGA. Αφορμή ερώτηση που αφορούσε τους όρχεις ταύρου, το παραδοσιακό έδεσμα της Βόρειας Αμερικής που είναι γνωστό και με το ευφημιστικό όνομα «Στρείδια των Βραχωδών Ορέων».

Η Μαρία Μπεκατώρου θυμήθηκε στο νέο επεισόδιο του «The Chase» ένα ταξίδι της στο Τορίνο, όπου σε έναν μπουφέ δοκίμασε ένα πιάτο που της φάνηκε σαν μικρά λουκανικάκια.

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Όπως εξομολογήθηκε, δεν έδωσε σημασία στην επιγραφή «testicoli di toro» και γέμισε το πιάτο της με το συγκεκριμένο έδεσμα.

Περιγράφοντας την εμπειρία της με χιούμορ, έκανε λόγο για έντονη και ιδιαίτερη γεύση, ενώ παραδέχθηκε πως μόνο αφού το δοκίμασε κατάλαβε τι ακριβώς είχε φάει.

«Μιλάμε για Chaser γαστρονομίας ή δεν μιλάμε; Εμπειρικά τώρα όλα αυτά», είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Μπεκατώρου, αφού ολοκλήρωσε την αφήγησή της.