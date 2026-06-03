Μαρία Αναστασοπούλου για Κώστα Τσουρό: «Είδα μια αξιοπρεπή προσπάθεια και στάση από την πλευρά του»

Τόσο στη συνεργασία που έχει με τον Άρη Πορτοσάλτε όσο και στο πρόωρο τέλος της εκπομπής του Κώστα Τσουρού αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Μαρία Αναστασοπούλου στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τον συνάδελφο της, Ηλία Σκουλά το πρωινό της Τετάρτης (03.06.2026).

«Η εκπομπή του Κώστα Τσουρού συζητήθηκε όχι με καλό τρόπο, τις περισσότερες φορές. Δεν ξέρω και αν όλα αυτά τα σχόλια, που πήρε ο Κώστας, ήταν από ανθρώπους που έβλεπαν την εκπομπή.

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Όσο μπορούσα εγώ έβλεπα την εκπομπή και είδα μια αξιοπρεπή προσπάθεια και μια αξιοπρεπή στάση από την πλευρά του Κώστα» είπε αρχικά η Μαρία Αναστασοπούλου.

Και συμπλήρωσε η πως «φέτος βάζω στην εκπομπή ένα πολύ πιο μεγάλο συν σε σχέση με την πρώτη χρονιά γιατί το δουλέψαμε διαφορετικά. Κάναμε αλλαγές, προσαρμοστήκαμε, δεν έχουμε ανακαλύψει την πυρίτιδα αλλά είναι κάπως διαφορετικό σε σχέση με ό,τι παίζει εκείνη την ώρα στο slot αυτό” επισήμανε αρχικά η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια.

Κάναμε αρκετές απόπειρες, κάποιες πέτυχαν και κάποιες όχι και τόσο, αλλά δοκιμάσαμε πράγματα και νομίζω ότι τελικά είμαστε κερδισμένοι» συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.