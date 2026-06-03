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Γιώργος Κρικοριάν: Δεν είναι εύκολο να ολοκληρώνεται πρόωρα μια εκπομπή, αλλά τι μπορείς να κάνεις;

«Δεν είναι μια απόφαση που μπορούμε να πάρουμε εμείς ως εργαζόμενοι», υπενθυμίζει ο δημοσιογράφος
Γιώργος Κρικοριάν
Γιώργος Κρικοριάν / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Για την αβεβαιότητα που διακρίνει στην τηλεόραση αλλά και για τα πρόωρα φινάλε των εκπομπών μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Κρικοριάν στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και τον συνάδελφο του, Ηλία Σκουλά, σήμερα το πρωί (3/6/2026).

«Είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος για τον κλάδο μας, για να πω την αλήθεια. Γιατί βλέπω να ολοκληρώνονται εκπομπές, να σταματούν και δεν βλέπω να προετοιμάζονται εκπομπές αντίστοιχου αριθμού μ’ αυτές που έχουν σταματήσει», επισήμανε αρχικά ο νεαρός δημοσιογράφος, Γιώργος Κρικοριάν.

«Θεωρώ ότι υπάρχει μια τεράστια κρίση στον κλάδο μας. Δηλαδή όταν βλέπω να σταματούν δουλειές, να μην υπάρχουν δουλειές που προετοιμάζονται για την επόμενη σεζόν για να μπορέσει να απασχοληθεί όλος αυτός ο κόσμος… δεν μου μυρίζει ευμάρεια».

«Σίγουρα δεν είναι εύκολο να ολοκληρώνεται πρόωρα μια εκπομπή, απλά τι μπορείς να κάνεις; Δεν είναι μια απόφαση που μπορούμε να πάρουμε εμείς ως εργαζόμενοι. Νομίζω ότι πρέπει, όποιος αποφασίσει να κάνει αυτή τη δουλειά, να το ξέρει από την πρώτη μέρα που υπογράφει», πρόσθεσε τέλος ο Γιώργος Κρικοριάν.

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