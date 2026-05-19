Άγιος έρωτας – επόμενα επεισόδια: Ο Πέτρος είναι σίγουρος πλέον ότι ο Κυριάκος δεν είναι γιος του

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» έρχεται στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν από την Τετάρτη 20 έως την Πέμπτη 21 Μαΐου, στις 22:00.

Ο Παύλος μαθαίνει από τον πατέρα Δαμιανό την αλήθεια για τη σχέση της Χλόης με τον Νικόλαο και εκρήγνυται, ξεσπώντας στη Θάλεια. Ο Πέτρος, πεπεισμένος πλέον πως ο Κυριάκος δεν είναι γιος του, βυθίζεται στην οργή και την απόγνωση, όμως δεν αντέχει στην ιδέα να χάσει το παιδί που μεγάλωσε σαν δικό του. Την ίδια ώρα, η εξαφάνιση της Δέσποινας ανησυχεί έντονα τον Νικόλαο και την Ελένη, ενώ η επιστροφή της Άννας από την Κέρκυρα δημιουργεί εντάσεις στο σπίτι του Νικηφόρου,

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 20 Μαΐου

Επεισόδιο 114ο: Ο Παύλος μαθαίνει από τον πατέρα Δαμιανό την αλήθεια για τη σχέση της Χλόης με τον Νικόλαο και εκρήγνυται, ξεσπώντας στη Θάλεια. Ο Πέτρος, πεπεισμένος πλέον πως ο Κυριάκος δεν είναι γιος του, βυθίζεται στην οργή και την απόγνωση, όμως δεν αντέχει στην ιδέα να χάσει το παιδί που μεγάλωσε σαν δικό του. Την ίδια ώρα, η εξαφάνιση της Δέσποινας ανησυχεί έντονα τον Νικόλαο και την Ελένη, ενώ η επιστροφή της Άννας από την Κέρκυρα δημιουργεί εντάσεις στο σπίτι του Νικηφόρου. Η Χλόη συγκρούεται σκληρά με τη Δώρα και ζητά από τον Αργύρη να την απομακρύνει, πριν γίνει άθελά της όργανο του πατέρα της. Στην Αθήνα, η Σοφία πιέζει τον Ηλία να τη βοηθήσει να θυμηθεί κι εκείνος ετοιμάζεται να δοκιμάσει επάνω της μια διαφορετική μέθοδο. Ο Τόλης, μετά από εντολή του Αντρέα, επιχειρεί να σώσει την Κική. Η Χριστίνα καλεί τον Αντρέα να τρέξει στο πλευρό της Θάλειας, που κινδυνεύει, ενώ στο ξενοδοχείο η Ελένη, λίγα μέτρα μακριά από τον Περικλή… έρχεται αναπάντεχα πρόσωπο με πρόσωπο με την Άννα.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 21 Μαΐου

Επεισόδιο 115ο: Η αποκάλυψη της σχέσης της Χλόης και του Νικόλαου πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο Παύλος είναι έξω φρενών και η Χλόη φοβάται πως ο Νικόλαος κινδυνεύει. Ο Πέτρος ζητάει εξηγήσεις από τη Χλόη και η Θάλεια τσακώνεται έντονα μαζί της. Ο Αργύρης, ενώ προσπαθεί να έρθει πιο κοντά με τη Δώρα, καταλήγει να τη θυμώσει. Ο Χάρης ζητάει από τον Αντρέα να συναντηθούν. Εν τω μεταξύ, ο Ηλίας πείθει τη Σοφία να κάνει ύπνωση και αυτό που βλέπει, την ταράζει πολύ. Η συνάντηση Άννας και Ελένης προκαλεί υποψίες στον Κυριάκο για τη σχέση της Ελένης με τον Περικλή. Νικηφόρος, Κυριάκος και Νικόλαος αποφασίζουν να ερευνήσουν την εξαφάνιση της Σταματοπούλου, ενώ ο Παύλος καταγγέλλει στη Χωροφυλακή τον Νικόλαο, ως υπεύθυνο της απαγωγής της Κικής.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Στον ρόλο του Λεωνίδα, ο Στέλιος Μάινας

Παραγωγή: Primavisione