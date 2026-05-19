Νίκος Μουρατίδης: Η Eurovision είναι κάθε χρόνο και χειρότερη, η εμφάνιση του Akyla ήταν υπερφορτωμένη

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Νίκος Μουρατίδης και σχολίασε τόσο τη φετινή Eurovision όσο και τη συμμετοχή του Akyla.

Ο γνωστός μουσικός παραγωγός μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε τόσο στην ελληνική όσο και στην κυπριακή συμμετοχή στη Eurovision. Τα όσα είπε ο Νίκος Μουρατίδης, που υπογράμμισε ότι τους άρεσε ο Akylas, προβλήθηκαν την Τρίτη (19.05.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχολιάζοντας τον δημοφιλή μουσικό διαγωνισμό, τόνισε ότι έχει χάσει τον χαρακτήρα του μουσικού φεστιβάλ, που είχε, λόγω της φασαρίας, των εφέ και του playback.

«Η Eurovision είναι κάθε χρόνο και χειρότερη. Πολύ φασαρία, πολύ εφέ, πολύ εντυπωσιασμός, πολύ playback. Δεν είναι πια η Eurovision φεστιβάλ τραγουδιού. Τόσο πολύ υπερφορτωμένο… Μέχρι το δικό μας το τραγούδι, που το λάτρευα, στο live κόπηκα λίγο. Δηλαδή αν ήμουνα 90% που το υποστήριζα, με το που το είδα εκεί έπεσα στο 70%. Αντί να το αφήσει το παιδάκι, που είναι χαριτωμένος, που είναι επικοινωνιακός, έχει ωραίο χαμόγελο, το βρήκα υπερφορτωμένο», δήλωσε για τη Eurovision και την ελληνική συμμετοχή.

«Το τραγούδι έχει νοήματα. Μιλάει κυρίως για την απληστία. Φέρτο, φέρτο, φέρτο… Αυτό λοιπόν δεν βγήκε», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με την Κύπρο δεν ενθουσιάστηκα. Ήταν σαν μια απομίμηση της Ελένης Φουρέιρα», σχολίασε στη συνέχεια για την Antigoni Buxton.

«Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου ήταν εξαιρετικοί για μία ακόμα φορά. Και να μην αλλάξουνε ποτέ. Μέχρι να σβήσει η Eurovision να την παρουσιάζουν οι δυο τους. Στη Eurovision του 2027 πρέπει να δούμε τον επόμενο Akyla. Θέλουμε νέα παιδιά», δήλωσε παράλληλα ο Νίκος Μουρατίδης.

«Μετά από μία ανάπαυλα δύο ετών περίπου, είμαι σε δημιουργική φάση, και μ’ αρέσει», ανέφερε για τη ζωή του και παραδέχτηκε: «Τελευταία δεν έχω αρνηθεί πάρα πολλές προτάσεις, να μη λέμε μπούρδες. Παλιά, μου κάνανε ό,τι πρόταση μπορείς να φανταστείς. Μέχρι εκπομπές μαγειρικής μου λέγανε. Όχι να κάνω εγώ τη μαγειρική, να είμαι γλάστρα. Εμένα με ενδιαφέρουν μόνο οι μουσικές, μουσικά παιχνίδια. Αλλά έλα που γίνανε της μόδας να έχουν κριτές τους τραγουδιστές και γίνανε οι κριτικές επιτροπές χάλια».

Τέλος για την Άννα Βίσση ο Νίκος Μουρατίδης υπογράμμισε: «Ακούω συνέχεια τον όρο restart. Τι restart έχει κάνει; Δηλαδή; Είχε κάνει παύση ποτέ η Βίσση; Το restart δεν ισχύει. Είναι σαν χαμαιλέοντας έχει αλλάξει. Είναι μεγάλη η καριέρα της».