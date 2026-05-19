Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: O Λευτέρης καταρρέει μπροστά σε όλους

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς, που θα προβληθούν από την Τετάρτη 20 Μαΐου έως και την Πέμπτη 21 Μαΐου στις 20:00.

Ένα οικογενειακό τραπέζι που οργανώνουν Ορφέας και Φωτεινή γίνεται πεδίο σοβαρών αντιπαραθέσεων και ο Λευτέρης καταρρέει μπροστά σε όλους. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 20 Μαΐου

Επεισόδιο 113: Ένα οικογενειακό τραπέζι που οργανώνουν Ορφέας και Φωτεινή γίνεται πεδίο σοβαρών αντιπαραθέσεων και ο Λευτέρης καταρρέει μπροστά σε όλους. Τέλος ήρθε η ώρα για την επέμβαση στην Αγγλία. Ο Λευτέρης περνά μια ρομαντική βραδιά με την Άννα: «Αν γυρίσω καλά, παντρευόμαστε».

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 21 Μαΐου

Επεισόδιο 114: Ο Λευτέρης και ο Άγγελος αναχωρούν για Λονδίνο. Ο Μιχάλης εκμεταλλεύεται την απουσία του Άγγελου και αρχίζει να κάνει αισθητή την παρουσία του στη Ζωή. Η Ζωή βλέπει τον εφιάλτη της να ζωντανεύει. Η Σοφία, που είναι ερωτευμένη με τον Μιχάλη, συνωμοτεί μαζί του για να αρπάξουν ό,τι μπορούν.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει η Λίλιαν Λαζάνη και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions