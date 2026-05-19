MasterChef: Απόψε ξεκινά η εβδομάδα του Silver επάθλου, που ένας παίκτης θα κερδίσει 20.000 ευρώ

Στο επεισόδιο της Δευτέρας (18.05.2026), στο «MasterChef» ο Φίλιπ Βάκος, ο Χάρης Τζαν και η Wasan Alhashimi, μαγείρεψαν στη δοκιμασία αποχώρησης, με τον Χάρη να αποχωρεί οριστικά από το διαγωνισμό. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η Μπλε μπριγάδα έμεινε με τέσσερα μέλη και ο Ανδρέας Καλαντράνης, ως αρχηγός της Κόκκινης μπριγάδας κλήθηκε να αποφασίσει ποιο μέλος θα μετακινηθεί στη Μπλε μπριγάδα. Η επιλογή του προκάλεσε έκπληξη, καθώς αποφάσισε να γίνει ο ίδιος μέλος της Μπλε μπριγάδας. Νέος αρχηγός της Κόκκινης μπριγάδας είναι ο Πάνος Τελάλης.



Στο «MasterChef», συνολικά έντεκα παίκτες συνεχίζουν την πορεία τους στον διαγωνισμό, έξι στην Κόκκινη μπριγάδα και πέντε στη Μπλε, με στόχο να φτάσουν στη μαγειρική «μητέρα των μαχών» με τη μπριγάδα τους. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν μία θέση στον μεγάλο τελικό. Ο δεύτερος φιναλίστ θα κερδίσει χρηματικό έπαθλο 30.000 ευρώ, ενώ ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το έπαθλο των 100.000 ευρώ, συνολικά!



Απόψε, Τρίτη 19 Μαΐου, ξεκινά η εβδομάδα του Silver επάθλου και στο τέλος της ένας θα κερδίσει το χρηματικό έπαθλο των 20.000 ευρώ!

Μέχρι τώρα οι παίκτες αγωνίζονταν για να διατηρήσουν ισχυρή τη μπριγάδα τους και να αποφύγουν τη Δοκιμασία Αποχώρησης. Από εδώ και πέρα, όμως, και μέχρι να ολοκληρωθεί η εβδομάδα του Silver επάθλου, όλοι θα μαγειρεύουν και θα διαγωνίζονται αποκλειστικά για τον εαυτό τους. Αυτή την εβδομάδα δεν θα υπάρξει αποχώρηση. Μοναδικός τους στόχος είναι να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό σε κάθε δοκιμασία και να ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους.

Μόνο δύο παίκτες θα καταφέρουν να φτάσουν στον τελικό και να διεκδικήσουν το έπαθλο των 20.000 ευρώ!

Η αποψινή δοκιμασία είναι ένα ιδιαίτερο Mystery Box. Μέσα στα κουτιά οι έντεκα διαγωνιζόμενοι θα βρουν ένα χρονόμετρο ρυθμισμένο στα 90 λεπτά και αυτό που καλούνται να διαχειριστούν είναι ο χρόνος. Θα έχουν συνολικά 90 λεπτά στη διάθεσή τους, ενώ το τι θα μαγειρέψουν είναι αποκλειστικά δική τους επιλογή.

Οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, θα δοκιμάσουν και θα αξιολογήσουν όλες τις προσπάθειες. Οι διαγωνιζόμενοι που θα παρουσιάσουν τις τέσσερις καλύτερες προσπάθειες θα εξασφαλίσουν απευθείας πρόκριση στην αυριανή επόμενη φάση, ενώ οι τρεις πιο αδύναμες προσπάθειες θα αποκλειστούν αμέσως από τη διεκδίκηση του Silver επάθλου!

Οι τέσσερις διαγωνιζόμενοι που δεν θα βρεθούν ούτε στις καλύτερες, ούτε στις πιο αδύναμες προσπάθειες θα χρειαστεί να μαγειρέψουν ξανά αμέσως μετά, χρησιμοποιώντας τον χρόνο που θα τους έχει απομείνει από τα αρχικά 90 λεπτά. Από αυτούς μόνο δύο θα καταφέρουν να προκριθούν στην επόμενη φάση της Silver εβδομάδας. Απόψε, κυριολεκτικά, όλα βρίσκονται στα χέρια των διαγωνιζομένων.



Καλεσμένος στην κουζίνα είναι ο Γιώργος Ρήγας. Ξεχώρισε για τη μαγειρική του και την προσωπικότητά του, κατακτώντας το Silver Έπαθλο του MasterChef 9. Σήμερα εργάζεται ως sous-chef στο εστιατόριο “Sole Giaguaro”, ενώ καθημερινά μοιράζεται τις συνταγές του με το τηλεοπτικό κοινό μέσα από την πρωινή εκπομπή Breakfast@Star.

Ποιοι θα χαμογελούν πλατιά στο τέλος της βραδιάς και ποιοι θα δουν το όνειρο της διεκδίκησης των 20.000 ευρώ να τελειώνει πρόωρα;





