Eurovision 2026: Παραιτήθηκε ο Γενικός Διευθυντής της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης στη Μολδαβία μετά το σάλο για τη βαθμολογία

Η φετινή Eurovision μπορεί να τελείωσε, ωστόσο στη Μολδαβία, οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν για τη βαθμολογία της εθνικής κριτικής επιτροπής στον τελικό, δε λένε να κοπάσουν.

Σε αυτό το κλίμα, ο Βλαντ Τσουρκάνου, γενικός διευθυντής της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Μολδαβίας (TRM), υπέβαλε την παραίτησή του, όπως έγινε γνωστό…

Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν αμέσως μετά την ψηφοφορία στον τελικό της Eurovision, όπου η 7μελής κριτική επιτροπή της Μολδαβίας βαθμολόγησε τις γειτονικές της χώρες με τρόπο που προκάλεσε οργή στους πολίτες. Συγκεκριμένα, η επιτροπή έδωσε μόλις 3 βαθμούς στη Ρουμανία, άφησε με 0 βαθμούς την Ουκρανία και χάρισε το 12άρι στην Πολωνία.

Την ίδια ώρα, η ψηφοφορία του τηλεοπτικού κοινού (televoting) της Μολδαβίας έστειλε ένα εντελώς διαφορετικό μήνυμα, δίνοντας το μέγιστο των 12 βαθμών στη Ρουμανία.

Η τεράστια απόκλιση ανάμεσα στην επιτροπή και τον κόσμο προκάλεσε έκπληξη αλλά και αντιδράσεις, ακόμη και στους ανθρώπους της παραγωγής. Η εκπρόσωπος βαθμολογίας της Μολδαβίας, Ρίτα Ντρούτσα, αποκάλυψε ότι αρχικά αρνήθηκε να βγει στον αέρα για να ανακοινώσει τα αποτελέσματα, σοκαρισμένη από τις αποφάσεις της κριτικής επιτροπής.

The woman who presented the points from Moldova at Eurovision made a video after the show, saying she wanted to refuse to present the points because, while the public vote in Moldova gave Romania 12 points, the jury gave only 3 pic.twitter.com/CTh8ZEqpuJ — Daily Romania (@daily_romania) May 17, 2026

Η δήλωση παραίτησης

Ανακοινώνοντας την αποχώρησή του, ο Βλαντ Τσουρκάνου παραδέχτηκε δημόσια το λάθος της επιτροπής να αγνοήσει τους ισχυρούς δεσμούς με τις γειτονικές χώρες.

«Η κριτική επιτροπή απέτυχε να σεβαστεί τις βαθιές ευαισθησίες και τους δεσμούς της Μολδαβίας με τους γείτονές της. Η στάση μας απέναντι στην Ουκρανία δεν είναι αυτή των μηδέν βαθμών και τα συναισθήματά μας για τη Ρουμανία μπορούν να είναι μόνο συναισθήματα αγάπης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μετά το τέλος του τελικού, τα αρνητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλιμακώθηκαν επικίνδυνα. Πολλοί τηλεθεατές δεν είχαν κατανοήσει τον διαχωρισμό ανάμεσα στις ψήφους των 7 κριτών και τις ψήφους του κοινού. Δύο καλλιτέχνες ανέλαβαν δράση για να ηρεμήσουν τα πνεύματα: Η Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου, εκπρόσωπος της Ρουμανίας) και ο Satoshi, ο καλλιτέχνης από τη Μολδαβία.

Οι δύο καλλιτέχνες εξήγησαν δημόσια τη διαδικασία της ψηφοφορίας, καλώντας τους θαυμαστές να σταματήσουν τις επιθέσεις μίσους ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου, η οποία κατέκτησε την τρίτη θέση στον διαγωνισμό για τη Ρουμανία, έδειξε ανωτερότητα τοποθετούμενη επίσημα για το ζήτημα, λέγοντας:

«Δεν είμαστε θυμωμένοι με την κριτική επιτροπή της Μολδαβίας. Δεν είναι σωστό να θεωρείται υπεύθυνο ένα ολόκληρο έθνος για την απόφαση 7 ανθρώπων. Ούτε οι καλλιτέχνες ούτε οι παρουσιαστές φταίνε. Η Μολδαβία ψήφισε τη Ρουμανία. Ανυπομονούμε να εμφανιστούμε στο Κισινάου!».