Αγίου Βαλεντίνου στην ΕΡΤ και το ERTFLIX

ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ: Ταινίες, ντοκιμαντέρ και μουσική στην ΕΡΤ και στη δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX.

Η ΕΡΤ και το ERTFLIX προσφέρουν μοναδικές ταινίες, ντοκιμαντέρ και μουσικές εκπομπές για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

ΕΡΤ 1

«Στα τραγούδια λέμε ΝΑΙ», Αφιέρωμα στα τραγούδια αγάπης

Ημερομηνία μετάδοσης: Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021, στις 22:00

Το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, η εκπομπή «Στα Τραγούδια λέμε ΝΑΙ!» με τη Ναταλία Δραγούμη και τον Μιχάλη Μαρίνο, είναι αφιερωμένη στον έρωτα και τις… μουσικές συνέπειές του.

Αγαπημένοι φίλοι «υμνούν» τον έρωτα με τις υπέροχες φωνές τους, σε ένα ρεπερτόριο διαμορφωμένο ανάλογα! Από παλιά, πολυαγαπημένα και διαχρονικά όσο κι ο έρωτας, τραγούδια, μέχρι τα νεότερα και τα σημερινά. Τραγουδούν οι: Χρήστος Μενιδιάτης, Αποστολία Ζώη, Γιώργος Λιβάνης, Ελεάννα Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Κώστας Αγέρης, Νίκος Απέργης, Στεφανία Ρίζου, Γιάννης Λάφης, Νικόλ Παπαριστοπούλου, Νικολέττα Καρρά, Στράτος Χατζηδάκης και το συγκρότημα Prestige. Στην παρέα τους και οι ηθοποιοί, Βίκυ Κάβουρα, Κατερίνα Θεοχάρη και Στέλιος Νιάκαρης.

Ο Μάριος Φραγκούλης και η Ελεωνόρα Ζουγανέλη στο «Μουσικό κουτί»

Ημερομηνία μετάδοσης: Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021, στις 19:00

Ο έρωτας θέλει μουσική και η ΕΡΤ1 μεταδίδει ξανά το «Μουσικό Κουτί» του Νίκου Πορτοκάλογλου και της Ρένας Μόρφη, την ημέρα του Βαλεντίνου, στις 19:00, με καλεσμένους τον Μάριο Φραγκούλη και την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, σε μια υπέροχη συνύπαρξη. Οι δύο εκλεκτοί καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους σε μπαλάντες και όχι μόνο, ξαφνιάζουν και γοητεύουν. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο;

ΕΡΤ2

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

«14 Φεβρουαρίου: Ημέρα των Ερωτευμένων»

Α΄ τηλεοπτική μετάδοση

Ημερομηνία μετάδοσης: Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021, στις 19:00

Με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας των ερωτευμένων, η ΕΡΤ2, την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021, στις 19:00, παρουσιάζει –σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση–ένα ξεχωριστό επεισόδιο από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Μια μέρα για όλο τον κόσμο». Με διάθεση χιουμοριστική και διασκεδαστική, σε σκηνοθεσία Μαριάννας Οικονόμου, το επεισόδιο προσεγγίζει τις διαφορετικές εκφράσεις και πτυχές του έρωτα μέσα από τρεις ιστορίες.

Ο Βασίλης και η Εύα, φωλιασμένοι στη Μύκονο, ζουν τον έρωτά τους μέσα από την Τέχνη. Επειδή «στην Τέχνη, όπως και στον έρωτα, μπορείς να συνδυάζεις τα αντίθετα κι όμως στο τέλος αυτά να εναρμονίζονται», όπως λένε. Η συγγραφέας αισθηματικών μυθιστορημάτων Ελένη Αντωνίου συνομιλεί με τρεις φανατικές της αναγνώστριες. «Πόσο σημαντικό είναι να φαντασιώνεσαι τον ιδανικό έρωτα!», εξομολογούνται. Το ταξίδι του έρωτα μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου, ίσως αποτελεί διέξοδο.

Η 18χρονη Μαριεύα αποκαλύπτει πώς η ίδια και οι συνομήλικοί της αξιοποιούν την τεχνολογία για να αλληλοεπιδράσουν ερωτικά. Κινητό, μηνύματα, Instagram… Με τη γιαγιά Μαίρη, 92 χρόνων, συνομιλούν ανοιχτά, ανταλλάσσουν απόψεις επάνω στον έρωτα, αντιδιαστέλλοντας το «σήμερα» με το «τότε».

ERTFLIX

Σπίτι με τον Βαλεντίνο / Ταινίες για τα πολλά πρόσωπα του έρωτα

Τα πολλά πρόσωπα του έρωτα έρχεται να μας γνωρίσει το ERTFLIX με ένα ειδικό αφιέρωμα στη νέα κατηγορία «ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ», με ταινίες από όλα τα είδη (κωμικές, δραματικές, βιογραφικές), ευρωπαϊκές και αμερικάνικες, που θα βρείτε στην δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ.

«Autumn in New York» (Φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη)

Καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ και παρακολουθήστε παρέα με… χαρτομάντηλα το «Autumn in New York» με τον Ρίτσαρντ Γκιρ και τη Γουινόνα Ράιντερ σε ένα δραματικό love story, σε σκηνοθεσία Τζόαν Τσεν. Ο Γκιρ στον ρόλο του Γουίλ, ενός γοητευτικού και επιτυχημένου σεφ γνωστού εστιατορίου της Νέας Υόρκης, με πολλές κατακτήσεις, που αποφεύγει τις δεσμεύσεις, μέχρι που γνωρίζει τη Σάρλοτ. Όταν εκείνη αρρωσταίνει, ο Γουίλ κινεί γη και ουρανό για να τη σώσει.

«Hope Springs» (Ποτέ δεν είναι αργά)

Xαμογελάστε με τη Μέριλ Στριπ και τον Τόμι Λι Τζόουνς στο «Hope Springs». Ύστερα από δεκαετίες έγγαμου βίου, η Κέι αισθάνεται την ανάγκη να αναζωπυρώσει το πάθος με τον πεισματάρη και εργασιομανή σύζυγό της, Άρνολντ. Έτσι, αφού μάθει για έναν φημισμένο σύμβουλο γάμου σε επαρχιακή κωμόπολη, προσπαθεί να πείσει τον Άρνολντ να φύγει μαζί της για μία εβδομάδα εντατικής θεραπείας, σε μια προσπάθεια να ανάψουν ξανά τη σπίθα που κάποτε τους έφερε κοντά.

«Burton and Taylor» (Μπάρτον και Τέιλορ)

Ταυτιστείτε ή και όχι με την πολυτάραχη σχέση του Ρίτσαρντ Μπάρτον και της Λιζ Τέιλορ στο «Burton and Taylor». Ένας παράνομος έρωτας, δύο θυελλώδεις γάμοι, χωρισμοί και μπόλικο αλκοόλ, πλαισιώνουν το ατελείωτο πάθος των δύο αξέχαστων σταρ του Χόλιγουντ. Πρωταγωνιστούν ο Ντόμινικ Γουέστ και η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ. Η σκηνοθεσία είναι του Ρίτσαρντ Λάξτον.

«Fly Me to the Moon» (Γάμος σε Δόσεις)

Γελάστε με την καρδιά σας στο «Fly Me tο the Moon», με την Νταϊάν Κρούγκερ σε ένα τρελό στοίχημα με τον εαυτό της και τον θεό Έρωτα. Στην κωμωδία γαλλικής παραγωγής (σε σκηνοθεσία Πασκάλ Σομέιγ), η Iζαμπέλ είναι ερωτευμένη με τον Πιέρ, τον άντρα των ονείρων της. Δεν σκοπεύει όμως να τον παντρευτεί, γιατί η οικογένειά της ταλαιπωρείται από μια παράξενη κατάρα που διαλύει όλους τους πρώτους γάμους των μελών της. Αποφασίζει να παντρευτεί τον πρώτο τυχόντα, να τον χωρίσει και να εξασφαλίσει μετά μια ευτυχισμένη ζωή με τον αγαπημένο της. Η επιλογή του γαμπρού όμως, κρύβει πολλά απρόοπτα…

«Τhe Best of Me» (Η πρώτη αγάπη)

Ένα κλασικό αμερικάνικο «chick flick», το «The Best of Me» με τον Τζέιμς Μάρσντεν και τη Μισέλ Μόναγκαν θα σας κρατήσει συντροφιά, γεμάτο υποσχέσεις ότι ο αληθινός έρωτας δεν ξεχνιέται ποτέ. Ο Ντόσον και η Αμάντα, δύο πολύ ερωτευμένοι νέοι στο σχολείο που χώρισαν με δραματικό τρόπο, θα ξαναβρεθούν είκοσι χρόνια μετά με αφορμή τον θάνατο ενός αγαπημένου τους φίλου και θα συνειδητοποιήσουν ότι η αγάπη τους δεν έχει σβήσει. Ταινία βασισμένη στο συγκινητικό μπεστ σέλερ του συγγραφέα Νίκολας Σπαρκς, σε σκηνοθεσία Μάικλ Χόφμαν.

«The Human Stain» (Το ανθρώπινο στίγμα)

Στο τέλος της δεκαετίας του ’90 κι ενώ έχει ξεσπάσει το σκάνδαλο Κλίντον-Λεβίνσκι, o καθηγητής Φιλολογίας Κόουλμαν Σιλκ (Άντονι Χόπκινς), παραιτείται από τη θέση του όταν κατηγορείται άδικα για ρατσιστικά σχόλια απέναντι σε δύο Αφροαμερικανούς μαθητές του. Η γυναίκα του πεθαίνει αμέσως μετά από τον «καημό» της αφήνοντάς τον μόνο, χωρίς δουλειά και έχοντας χάσει την κοινωνική του θέση. Εκείνος δημιουργεί ερωτικό δεσμό με την 40χρονη καθαρίστρια Φόνια Φάρλεϊ (Νικόλ Κίντμαν), όμως η σχέση του απειλείται από τον ψυχωτικό πρώην σύζυγό της. Μεταφορά στον κινηματογράφο της νουβέλας του διάσημου Αμερικανού συγγραφέα Φίλιπ Ροθ.