«Άγριος» καυγάς Τάκη Χατζή – Θόδωρου Μαργαρίτη  στον αέρα: «Είσαι δεξιός του κερατά»

Κακός χαμός έχει τον αέρα της εκπομπής «MEGA News Talk» το βράδυ της Τετάρτης (10/9), με τον οικοδεσπότη, Τάκη Χατζή, να έρχεται σε αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Θόδωρο Μαργαρίτη.

Ο οικοδεσπότης Τάκης Χατζής διαφώνησε με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Θόδωρο Μαργαρίτη με αφορμή το θέμα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και το ενδεχόμενο της μερικής ή πλήρους κρατικοποίησής της.

«Μου λέτε άλλα πράγματα, σας κάνω μία συγκεκριμένη ερώτηση! Αυτό ρωτάω, απαντήστε μου (για την τράπεζα)!», επισήμανε ο Τάκης Χατζής στον καλεσμένο του, όταν έκρινε πως εκείνος αποφεύγει να τοποθετηθεί ευθέως για το ζήτημα.

«Το ξέρετε ότι υπάρχει αναπτυξιακή τράπεζα, κύριε Χατζή; Το γνωρίζετε; Πώς λέγεται, ξέρετε;», ρώτησε ο κύριος Μαργαρίτης, με τον δημοσιογράφο να του ανταπαντά: «Μου κάνετε τον έξυπνο τώρα… μπορείτε να απαντήσετε, κύριε; Είσαι με τους πλούσιους τότε!».

Λίγη ώρα μετά, οι δύο άντρες ήρθαν και πάλι σε αντιπαράθεση.

«Όλοι έχουν γράψει στην Καθημερινή, τι πάει να πει αυτό; Και τι σημασία έχει αυτό; Εσύ δεν είσαι κομμουνιστής, εσύ είσαι δεξιός του κερατά!», τόνισε ο Τάκης Χατζής.