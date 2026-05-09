Ναταλία Γερμανού για Σία Κοσιώνη: Ακροβατούσε μαγικά σε ένα τεντωμένο σχοινί συγκίνησης, ψυχραιμίας και ουσίας

Η Ναταλία Γερμανού μίλησε για την Σία Κοσιώνη και εξέφρασε τον θαυμασμό της για τον τρόπο που η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές και τους συνεργάτες της, στο τελευταίο δελτίο που εκφώνησε στον ΣΚΑΪ. Στάθηκε στα χειροκροτήματα που ακούστηκαν στο στούντιο, λίγο πριν πέσει το σήμα τέλους, αλλά και στις εκφράσεις της δημοσιογράφου μπροστά στην κάμερα.

«Δεν νομίζω να θυμάμαι άλλη φορά σε πλατό ειδήσεων να έχω ξανακούσει τέτοιο χειροκρότημα. Το να πέφτουν οι τίτλοι για έναν παρουσιαστή ή μια παρουσιάστρια ψυχαγωγικής εκπομπής και να αποχαιρετά και ακούς ένα χειροκρότημα, να υπάρχει μια συγκίνηση, ναι. Αλλά σε δελτίο ειδήσεων να τελειώνει, να αποχαιρετά η anchorwoman και να ακούς τέτοιο χειροκρότημα, εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει», είπε χαρακτηριστικά η Ναταλία Γερμανού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εμένα μου δείχνει κάτι άλλο. Μου δείχνει πόσο αγαπητή ήταν η Σία στους συνεργάτες της, στους συναδέλφους της, στους τεχνικούς, σε όλους όσοι δούλευαν μαζί της. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ η σταθερότητα με την οποία μιλούσε, ακροβατούσε μαγικά σε ένα τεντωμένο σχοινί συγκίνησης, ψυχραιμίας, ουσίας», σημείωσε η Ναταλία Γερμανού για τη Σία Κοσιώνη.

«Δεν έσπασε η φωνή της καθόλου αλλά, αν κοιτούσες βαθιά μέσα στα μάτια της, είχε μία πολύ αδιόρατη κοκκινίλα και υγρασία. Δεν έκλαψε, δεν δάκρυσε, δεν έσπασε η φωνή της, δεν έκανε κανέναν μελοδραματισμό από αυτούς που συνηθίζουμε εμείς της ψυχαγωγίας», κατέληξε η Ναταλία Γερμανού για τον αποχαιρετισμό της Σίας Κοσιώνη στο δελτίο του ΣΚΑΪ.

Το τελευταίο δελτίο στον ΣΚΑΪ

«Σας ευγνωμονώ. Καλή σας νύχτα και εις το επανιδείν», ανέφερε η γνωστή δημοσιογράφος στο τελευταίο δελτίο της στον ΣΚΑΪ. Η συγκίνησή της ήταν κατά διαστήματα αποτυπωμένη στις εκφράσεις και στον τόνο της φωνής της. «Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντί σας πάντα με σεβασμό και αληθινό νοιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου», είπε σε άλλο σημείο της αποφώνησης η παρουσιάστρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο νωρίτερα ο Βασίλης Χιώτης αποχαιρέτησε τη Σία Κοσιώνη on air, σφίγγοντάς της το χέρι. «Σε ευχαριστώ Σία μου, τιμή μου», είπε και εκείνη του απάντησε συγκινημένη: «Δική μου».

Μετά το δελτίο και τις δηλώσεις μπροστά στις κάμερες που την περίμεναν, η Σία Κοσιώνη συνάντησε τον Κώστα Μπακογιάννη, που της είχε ετοιμάσει έκπληξη για να την αποφορτίσει. Η δημοσιογράφος έπεσε κατευθείαν στην αγκαλιά της οικογένειάς της, χωρίς να κρύψει την συγκίνησή της.

Ο Γιάννης Αλαφούζος, ιδιοκτήτης και μέτοχος του Ομίλου, δήλωσε: «Στα 20 χρόνια παρουσίας της στο κανάλι του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη αποτέλεσε

ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν σταθερά με την ενημερωτική πορεία του σταθμού και με σημαντικές στιγμές της επικαιρότητας. Στη διάρκεια

αυτών των χρόνων, κλήθηκε να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές ειδησεογραφικές συνθήκες, τις οποίες αντιμετώπισε πάντα με ψυχραιμία και

αίσθηση ευθύνης. Την ευχαριστώ και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι επιλέξει να κάνει από εδώ και πέρα».