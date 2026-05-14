Akylas: «Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα, ως ένα queer αγόρι με πολύ bullying»

Μία άκρως συγκινητική συνέντευξη έδωσε ο Αkylas λίγες ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό της φετινής Εurovision και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που πέρασε στο παρελθόν.

Ο Akylas μίλησε στο blog Wiwibloggs, που ασχολείται με τα θέματα της Eurovision και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο bullying που βίωσε μικρός, αλλά και στη μητέρα του, η οποία είναι πολύ περήφανη για εκείνον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα, ως ένα queer αγόρι με πολύ bullying. Και δεν είχα χρήματα, ούτε διασυνδέσεις. Καμία διασύνδεση. Τόσοι πολλοί άνθρωποι μου έλεγαν ότι έπρεπε να σταματήσω να το κάνω αυτό και ότι έπρεπε να αλλάξω καριέρα και ότι σπαταλάω τον χρόνο μου. Αλλά ποτέ δεν τους άκουσα. Και ποτέ δεν σταμάτησα. Και αυτό πρέπει να κάνετε όλοι σας», δήλωσε αρχικά ο Akylas.

«Δεν πρέπει ποτέ να αφήσετε κανέναν να μπει στο κεφάλι σας και να σας πει ότι δεν είστε αρκετά καλοί ή ότι δεν θα τα καταφέρετε. Έχετε μαγεία στα χέρια σας. Μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας 100% αν το θέλετε. Οπότε απλώς πιστέψτε στον εαυτό σας και αγαπήστε τον εαυτό σας περισσότερο», πρόσθεσε ο νεαρός Έλληνας τραγουδιστής.

Παράλληλα, ο Akylas μίλησε και για τη μητέρα του, την οποία αναφέρει και στο τραγούδι «Ferto», υπογραμμίζοντας: «Η μητέρα μου είναι τόσο περήφανη. Είναι τόσο χαρούμενη. Και όταν άκουσε το τραγούδι για πρώτη φορά έκλαιγε τόσο πολύ. Με φώναξε, μου είπε, “Γιατί μου το κάνεις αυτό;” και είναι τόσο χαρούμενη. Και είναι τόσο σημαντικό για όλους τους γονείς εκεί έξω, να αγαπούν τα παιδιά τους όπως είναι και να στηρίζουν τα όνειρά τους. Τόσο σημαντικό. Τόσο σημαντικό. Μην προσπαθείτε να τα αλλάξετε, προσπαθήστε να τα καταλάβετε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ερώτηση για το ποιο ήταν το τραγούδι, το οποίο ερμήνευε ως καλλιτέχνης του δρόμου και από το οποίο αποκόμισε τα περισσότερα χρήματα, ο Αkylas είπε: «Να θυμηθώ… Έλβις Πρίσλεϊ!».

«Τραγουδούσα πολύ Τζούλια Αλεξανδράτου στο TikTok, κυρίως. Αλλά τραγουδούσα πολύ Elvis Presley, και το “Ατελιέ” επίσης, είναι ένα τραγούδι μου, που λατρεύουν οι Έλληνες. Και φυσικά, η Lady Gaga. Δηλαδή, με βοήθησε πολύ στα χρόνια του λυκείου.

Είμαι όμορφος με τον τρόπο μου, γιατί ο Θεός δεν κάνει λάθη. Είμαι στον σωστό δρόμο, μωρό μου, γεννήθηκα έτσι. Μην κρύβεσαι από τύψεις, απλώς αγάπα τον εαυτό σου και είσαι έτοιμος. Είμαι στον σωστό δρόμο, μωρό μου, γεννήθηκα για να είμαι γενναίος», πρόσθεσε, ακόμα δίνοντας δύναμη στο κόσμο που τον άκουγε.