Άγγελος Γεωργουδάκης: «Στο Survivor έπαθα τοξική δηλητηρίαση, είχε παραλύσει ο εγκέφαλός μου»

Ο πρώην παίκτης του Survivor, Άγγελος Γεωργουδάκης μίλησε για τη δική του περιπέτεια στον Άγιο Δομίνικο, το 2024, με αφορμή το ατύχημα και τον ακρωτηριασμό παίκτη στο φετινό Survivor.

Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» ο Άγγελος Γεωργουδάκης ανέφερε πως «είχα συμμετάσχει στο Survivor του 2024. Είχα υποστεί τοξική δηλητηρίαση, είχε παραλύσει ο εγκέφαλός μου», είπε αρχικά ο Άγγελος Γεωργουδάκης.

Ο πρώην παίκτης του Survivor, πρόσθεσε στη συνέχεια ότι «ήμουν δύο μήνες σε ένα κρεβάτι στο νοσοκομείο. Μέσα από τις δυσκολίες, γινόμαστε δυνατοί. Θα πω στον Σταύρο να κάνει κουράγιο.

Το προσωπικό της παραγωγής κοιτάει οι συνθήκες να είναι πιο πρωτόγονες. Δεν ξέρει κανείς τι εστί Άγιος Δομίνικος. Οφείλεις να προφυλάξεις τους παίκτες. Φταίνε μεμονωμένα άτομα του προσωπικού. Δεν γίνεται να βάζεις ένα άτομο να κολυμπά μέσα στις προπέλες.

Έχω παρόμοια εμπειρία εγώ και ο Κόρομι. Έχουμε δει σκάφος να περνάει πάνω από το κεφάλι μας. Περνάνε πάρα πολύ συχνά σκάφη από την παραλία και δεν υπάρχουν όρια για το πού μπορεί κάποιος να ψαρέψει».