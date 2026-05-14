Το «Survivor» οδεύει προς λήξη: Οι συζητήσεις του ΣΚΑΪ με την Acun Medya και τα δύο σενάρια

Αποκαλύψεις για το τηλεοπτικό μέλλον του «Survivor» μετά το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου έκανε ο Γρηγόρης Μελάς.

Ο έμπειρος τηλεοπτικός συντάκτης του newsit.gr μίλησε στην εκπομπή «Live News» του Mega την Πέμπτη (14.05.2026) υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΚΑΪ και η Acun Medya βρίσκονται σε συζητήσεις για την οριστική λήξη του «Survivor». Εν τω μεταξύ, ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου που τραυματίστηκε δήλωσε ότι η οικογένεια δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά και ότι η παραγωγή θα αναλάβει τα έξοδα του παίκτη.

«Συνέβη δυστυχώς αυτό το ατύχημα, αλλά πρέπει να διερευνηθούν τα αίτια αυτού, γιατί κάποια παιδιά, για τον έναν ή τον άλλον λόγο, πήγαν εκεί να συμμετάσχουν σε ένα reality, το οποίο όμως, όπως είδαμε, δεν είναι τόσο διασφαλισμένο ότι θα προστατεύσει σε όλες τις ενέργειές τους. Σίγουρα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, συμφωνώ, βλέποντάς το τηλεοπτικά, και εξακολουθώντας να είναι πρωταρχικής σημασίας η υγεία του Σταύρου, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να διαλευκανθεί η αλήθεια και απορώ πώς – μετά από τόσες μέρες – υπάρχουν ερωτήματα, τα οποία δεν έχουν απαντηθεί από τις αρμόδιες πλευρές. Τόσο από την εταιρεία παραγωγής, όσο και από τον τηλεοπτικό σταθμό, υπάρχουν αντίθετα κάποιες διοχετεύσεις πληροφοριών, διαρροές», είπε ο Γρηγόρης Μελάς για το σοβαρό ατύχημα με θύμα τον Σταύρο Φλώρο στην Καραϊβική.

Παράλληλα, ο Γρηγόρης Μελάς αναφέρθηκε και στις εξελίξεις γύρω από την υγεία του Σταύρου, τονίζοντας ότι θα μεταφερθεί σε ειδικό κέντρο αποκατάσταση στο Μαϊάμι.

«Πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε την αλήθεια και όχι μέσω διαρροών, αλλά μέσω πλέον των επίσημων πλευρών για όλο αυτό το σοβαρό ατύχημα. Και είναι κάτι που έχει γεννήσει πολλά ερωτηματικά, δηλαδή είπατε προηγουμένως ότι έχει συλληφθεί. Εγώ ανατρέχω και στα ξένα μέσα, στα εκεί μέσα της Δομινικανής Δημοκρατίας, προσπαθώ να δω αν έχει συλληφθεί είτε από τις λιμενικές αρχές, μέχρι στιγμής ούτε από τις αστυνομικές αρχές δεν φαίνεται να έχει συλληφθεί, αν υπήρχε σημαδούρα, αν δεν είχανε σημαδούρα… Μην ξεχνάμε ότι ό,τι έχουμε μάθει για σημαδούρες έχει έρθει από τα χείλη των συγγενών οι οποίοι έχουν μιλήσει μόνο με τον κύριο Λιανό, καμία άλλη επαφή δεν υπάρχει», δήλωσε στη συνέχεια.

Όσο για το μέλλον του ριάλιτι επιβίωσης, υπογράμμισε: «Γνωρίζω ότι υπάρχουν δύο προτάσεις. Η μία, των περισσοτέρων, είναι να ακυρωθεί, να ματαιωθεί, να ολοκληρωθεί το “Survivor”, να μην υπάρχει συνέχεια, γιατί προς το παρόν μιλάμε για αναστολή της μετάδοσης και όχι για οριστική διακοπή. Ωστόσο υπάρχουν και κάποιοι, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι πρέπει τον λόγο να τον έχουν οι παίκτες, αυτοί που έχουν μείνει, και το αν θα θελήσουν να συνεχίσουν ή όχι».

«Προς το παρόν, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει οριστικοποιηθεί κάποια απόφαση. Θεωρώ όμως ότι οδεύουν προς την οριστική ματαίωση, διακοπή του “Survivor”», πρόσθεσε.