Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ο Γιώργος Λιανός είναι σε σοκ, βρίσκεται συνεχώς δίπλα στον Σταύρο Φλώρο»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, στενός συνεργάτης σε ραδιοφωνική εκπομπή και φίλος του Γιώργου Λιανού, μίλησε σήμερα (14.05.2026) για τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου εκτός αγωνιστικού χώρου του Survivor, αναφερόμενος παράλληλα και στην ψυχολογική κατάσταση του παρουσιαστή του ριάλιτι.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανέφερε για την ψυχολογία του συνεργάτη του Γιώργου Λιανού, πως «αυτά είναι πάρα πολύ δυσάρεστα πράγματα, είναι πολύ δύσκολο από προχθές. Και λόγω του Γιώργου, που ξέρετε, ο Γιώργος είναι και συνεργάτης, κι αυτός ήταν χάλια. Όλων το μυαλό μας είναι το παιδί να μπορέσει να είναι καλά και τώρα να πάει στην Αμερική και να μπορέσει να καλυτερεύσει το άλλο του πόδι. Ο Γιώργος Λιανός είναι σε σοκ, είναι εκεί συνέχεια δίπλα στο παιδί. Σε σοκ είναι. Σε σοκ. Όλο αυτό το πράγμα είναι φοβερό».

Ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε από διερχόμενο ταχύπλοο, όσο έκανε ψαροντούφεκο με πληροφορίες να κάνουν λόγο πως έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.

Ο ίδιος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση.