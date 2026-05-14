Antigoni: «Ο πιο μεγάλος στόχος είναι να πάρουμε τη νίκη για πρώτη φορά στη Eurovision»

Μετά από την τελική πρόβα της Κύπρου και λίγες ώρες πριν τον ημιτελικό (14.05.2026) της Eurovision, η Antigoni μιλά στη Super Κατερίνα εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τη σκηνική παρουσία του τραγουδιού και την απήχηση που έχει ήδη το «Jalla».

«Ήταν like “ουάου, είμαστε εδώ”. Είναι φανταστικό. Έτσι που είναι η σκηνή είναι για μένα τέλειο. Είμαι πολύ χαρούμενη », είπε αρχικά η εκπρόσωπος της Κύπρου για τις σκέψεις που έκανε κατά την πρώτη πρόβα στην σκηνή της Eurovision.

Η Antigoni αποκάλυψε ακόμη πως η ομάδα της δουλεύει μέχρι την τελευταία στιγμή πάνω στις λεπτομέρειες της εμφάνισης. «Ελέγξαμε πράγματα, θα αλλάξουμε με τα camera plans, λίγο με τα φώτα που θέλαμε να είναι τέλεια. Αλλά από την πρώτη πρόβα είπαν η ομάδα ότι ήταν η καλύτερη πρώτη πρόβα που έχουν δει ποτέ. Θα υπάρξουν εκπλήξειw. θα δείτε κάτι ωραία cool parts. , είπε με ενθουσιασμό. Το vibe είναι ένα πάρτι στην ταβέρνα».

Αναφερόμενη στην επιτυχία του τραγουδιού στις πλατφόρμες, η εκπρόσωπος της Κύπρου παραδέχθηκε πως πίστευε εξαρχής στη δυναμική του κομματιού, χωρίς όμως να περιμένει τόσο μεγάλη ανταπόκριση.

Παράλληλα δήλωσε ότι «εγώ είχα ένα feeling ότι το τραγούδι είναι πολύ δυνατό, αλλά κανένας δεν μπορούσε να περιμένει αυτό που έχει γίνει. Τόσος χαμός. Και αυτό που έχει γίνει στην Κύπρο, που για μένα είναι το καλύτερο, που όλος ο κόσμος είναι τόσο πολύ χαρούμενος… Να πάλι κλαίω… Γιατί ήθελα πολύ να ακούσουμε και να δείξω την κυπριακή γλώσσα. Πίστεψα στο τραγούδι», δήλωσε.

Σε άλλο σημείο, η καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε στις συμμετοχές που ξεχωρίζει από τη φετινή διοργάνωση. «Μου αρέσουν οι συμμετοχές της Βουλγαρίας, της Ελλάδας και της Δανίας», είπε χαρακτηριστικά.

Η αυλαία του Β’ ημιτελικού της Eurovision 2026 ανοίγει την Πέμπτη 14 Μαΐου και θα προβληθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, στις 22:00, με την Antigoni Buxton να εμφανίζονται στην 8η θέση. Στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, θα εμφανιστούν οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία.