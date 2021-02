Αλύγιστη η Ναταλία Γερμανού! “Δεν θέλω να σας ζητήσω συγνώμη κύριε Μελά”

Όσα είπε για τον λαϊκό τραγουδιστή η Ναταλία Γερμανού στο “Καλύτερα δε γίνεται”.

Ιδιαιτέρως αιχμηρή εμφανίστηκε στο «Καλύτερα δε γίνεται» της Κυριακής η Ναταλία Γερμανού σχετικά με την συγνώμη που ζήτησε από εκείνη, να πει, ο Ζαφείρης Μελάς.

Πιο συγκεκριμένα, στο δεύτερος μέρος της εκπομπής του Alpha, η παρουσιάστρια επέλεξε να τονίσει πως «έχω ζητήσει στη ζωή μου πολλές φορές συγνώμη και θα συνεχίσω να το κάνω κάθε φορά που πιστεύω ότι πρέπει να ζητάω συγνώμη. Θεωρώ πως αυτή είναι μια λέξη ιερή».

«Ειλικρινά δεν βλέπω για ποιο λόγο πρέπει να ζητήσω συγνώμη αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Μελάς, τον οποίο θα επανλάβω ότι εκτιμώ πολύ ως φωνή, επανέλαβε ακριβώς αυτά που είχε πει στη συνέντευξη του Κώστα. Δεν είπε κάτι διαφορετικό. Είπε πάλι, «αν δεν κουνήσεις την ουρά σου». Είπε πάλι ότι μες στο καμαρίνι του είναι αυτός και ο μάνατζερ του. Είπε πάλι ότι αν κάποιος ενοχλούσε την κόρη του θα τα έβρισκε σκούρα με την κόρη του γιατί η κόρη του είναι αντράκι. Σαν να υποννοεί δηλαδή ότι οι άλλες κοπέλες που βρέθηκαν στην τραγική θέση να υποστούν οποιουδήποτε είδους παρενόχληση, δεν ήταν αντράκια» πρόσθεσε η Ναταλία Γερμανού. «Δεν θέλω να σας ζητήσω συγνώμη κύριε Μελά.

«Συγνώμη. I am sorry but i’m not sorry».