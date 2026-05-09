Eurovision: Οι φορές που η Ελλάδα μπήκε στη «χρυσή» 5άδα του διαγωνισμού – Από την Έλενα Παπαρίζου, στον Σάκη Ρουβά και την Καλομοίρα

Σε μερικά εικοσιτετράωρα, ο Akylas, που είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για τη νίκη στη φετινή Eurovision, θα ανέβει στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη και θα ξεσηκώσει τα πλήθη, τραγουδώντας «Ferto». Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι πολύ πιθανόν να καταλήξει σε μία από τις πρώτες θέσεις στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου. Με αφορμή το γεγονός ότι ο νεαρός καλλιτέχνης εδώ και αρκετές μέρες φιγουράρει στη 2η θέση των στοιχημάτων, έχοντας μάλιστα ανοδική πορεία στα ποσοστά, θυμηθήκαμε τις φορές που η Ελλάδα κατάφερε να σκαρφαλώσει στη «χρυσή» πεντάδα του διαγωνισμού.

Φυσικά, η Έλενα Παπαρίζου ήταν η μόνη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα που κατάφερε να κατακτήσει το απόλυτο: να πάει δύο φορές στη Eurovision και την πρώτη να… τερματίσει στην τρίτη θέση και τη δεύτερη φορά να φέρει στην Ελλάδα για πρώτη – και τελευταία προς το παρόν – φορά τη μεγάλη πρωτιά! Σε πολύ καλές θέσεις όμως έχουν βρεθεί και άλλοι αγαπημένοι τραγουδιστές, όπως ο Σάκης Ρουβάς και η Καλομοίρα. Πάμε να θυμηθούμε όλες τις καλύτερες θέσεις της Ελλάδας από την 1η έως την 5η θέση. Μήπως ήρθε η σειρά του Akyla να το «φέρει» για λογαριασμό της Ελλάδας για 2η φορά στην ιστορία του διαγωνισμού;

2005: Έλενα Παπαρίζου – My number one – 1η θέση

Το 2005 η Έλενα Παπαρίζου εκπροσώπησε για δεύτερη φορά την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision που έλαβε χώρα στο Κίεβο της Ουκρανίας. Το κομμάτι που ερμήνευσε, ξεσηκώνοντας τα πλήθη και σαρώνοντας στην τελική βαθμολογία ήταν το «My number one», σε μουσική σύνθεση Μανώλη Ψαλτάκη και Χρήστου Δάντη και στίχους Χρήστου Δάντη και Ναταλίας Γερμανού. Η Έλενα Παπαρίζου κατάφερε να συγκεντρώσει συνολικά 230 βαθμούς και το τραγούδι θεωρείται μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο δημοφιλή και αγαπημένα της Eurovision.

Για την ιστορία, η ΕΡΤ είχε επιλέξει εσωτερικά την Έλενα Παπαρίζου ως την ερμηνεύτρια που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 50ή χρονιά της Eurovision. Στη συνέχεια, διάλεξαν τέσσερα τραγούδια: «My number one», «OK», «Let’s Get Wild» και «The Light in Our Soul», για να τα ερμηνεύσει η τραγουδίστρια σε έναν εθνικό τελικό που μεταδόθηκε τηλεοπτικά στις 2 Μαρτίου 2005. Όμως πριν τη διεξαγωγή του αποκαλύφθηκε ότι το τελευταίο είχε ήδη κυκλοφορήσει από την Big Alice, επομένως αποκλείστηκε. Τελικά, το «My number one» συγκέντρωσε συνολικά 66,47% από τις ψήφους του κοινού και της κριτικής επιτροπής, κερδίζοντας τον διαγωνισμό και η πορεία του προς την κορυφή μόλις ξεκινούσε…

«Από τη δεύτερη συμμετοχή μου στη Eurovision θυμάμαι αρκετά. Για παράδειγμα, το φόρεμα ράφτηκε πάνω μου και κάποια στιγμή έσπασε το φερμούαρ και έτρεχα στο δωμάτιο για να το βγάλω. Θυμάμαι πίναμε σαμπάνια για να γιορτάσουμε τη νίκη μας με όλη την ελληνική αποστολή, τον Χρήστο Δάντη, τη Ναταλία Γερμανού, τον αξέχαστο Γιώργο Χουλιάρα, που έχει “φύγει” από τη ζωή, μέχρι το ξημέρωμα!

Την εβδομάδα πριν τη Eurovision έτρεχα τόσο πολύ που έτρωγα μία φορά την ημέρα. Από το τρέξιμο, ούτε να το μασήσω δεν προλάβαινα! Ήμουν ράκος, σερνόμουν αλλά τουλάχιστον όλα πήγαν τέλεια. Άξιζε τον κόπο! Αυτό που είχε σημασία είχε η νίκη της πατρίδας μου. Είχα ανθρώπους δίπλα μου που με στήριζαν και με το παραπάνω. Από την πλευρά μου, ήμουν πολύ πειθαρχημένη -κάτι που έχω πάρει από την οικογένεια μου», είχε εξομολογηθεί η Έλενα Παπαρίζου σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Bovary.

H Έλενα Παπαρίζου στις 21 Μαΐου 2025 έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram και θυμήθηκε ότι πριν από 20 χρόνια ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision και ξεσήκωσε όλη την Ευρώπη με το «My number one», κατακτώντας την πρωτιά.

«20 χρόνια ήδη… Νιώθω σαν χθες που μοιραστήκαμε εκείνη τη στιγμή μαζί. Είμαι τόσο ευγνώμων για όλη την αγάπη τότε και τώρα. Eurovision 2005. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, υγεία και χαμόγελα σε όλους», είχε γράψει η Έλενα Παπαρίζου στη λεζάντα της ανάρτησής της.

2001: Antique – (I would) Die for you – 3η θέση

Μερικά χρόνια πριν από τη μεγάλη νίκη της Έλενας Παπαρίζου στην Eurovision του 2005, η εκρηκτική καλλιτέχνιδα είχε εκπροσωπήσει ξανά την Ελλάδα στον διαγωνισμό. Ήταν το μακρινό 2001, όπου η νεαρή τότε τραγουδίστρια είχε ενώσει τις δυνάμεις της με τον συνεργάτη της, Νίκο Παναγιωτίδη, δημιουργώντας το συγκρότημα Antique. Οι δυο τους ήταν παιδιά Ελλήνων μεταναστών από τη Σουηδία, που κατάφεραν σε χρόνο dt να κατακτήσουν τις καρδιές όλων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι Antique στον μεγάλο τελικό της Eurovision, που διεξήχθη στην Κοπεγχάγη της Δανίας ερμήνευσαν το τραγούδι «(I would) Die for you», το οποίο συγκέντρωσε 147 βαθμούς, τερματίζοντας στην 3η θέση, ανάμεσα σε 23 χώρες.

«Την πρώτη φορά που πήγα στη Eurovision ήταν σοκ. Ήμουν μόλις 19 ετών και κάθε αρχή είναι αθώα. Ως Antique περάσαμε δύσκολα, γιατί το πρώτο καιρό ταξιδεύαμε και δεν μας έφταναν τα χρήματα. Ήταν απρόσμενη η επιτυχία μας. Αν θυμάμαι καλά βγάλαμε 4 άλμπουμ και το 2019 επανασυνδεθήκαμε σε μια συναυλία στη Σκανδιναβία.

Με τον Νίκο είμαστε πολλά χρόνια φίλοι -κοιτιόμαστε στα μάτια και μπορούμε να συνεννοηθούμε. Πλέον μιλάμε τακτικά και έχουμε υποσχεθεί να κρατήσουμε επαφή», είχε εξομολογηθεί η Έλενα Παπαρίζου στο Bovary για την πρώτη φορά που πήγε στη Eurovision.

2004: Σάκης Ρουβάς – Shake it – 3η θέση

Ένας από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες σταρ, ο Σάκης Ρουβάς έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision δύο φορές! Η πρώτη ήταν το 2004 και ο διάσημος καλλιτέχνης κατάφερε να φτάσει μόλις… δύο ανάσες πριν από την κορυφή, κατακτώντας την τρίτη θέση. Ο Σάκης Ρουβάς εκείνη τη χρονιά ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη, όπου διεξήχθη ο διαγωνισμός της Eurovision και ξεσήκωσε τα πλήθη, τραγουδώντας και χορεύοντας στους ρυθμούς του «Shake it». Το τραγούδι υπέγραφαν ο Νίκος Τερζής και ο Νεκτάριος Τυράκης. Στο τέλος της βραδιάς ο Σάκης Ρουβάς έλαβε 252 βαθμούς, τερματίζοντας στην 3η θέση από τις 24 συνολικά συμμετοχές.

Μάλιστα, όταν δύο χρόνια αργότερα, η Ελλάδα διοργάνωσε τη Eurovsion μετά τη νίκη της Έλενας Παπαρίζου, ο Σάκης Ρουβάς παρουσίασε τη βραδιά του μεγάλου τελικού μαζί με τη Ελληνοαμερικανίδα σταρ, Μαρία Μενούνος. Όταν, λοιπόν, εκείνη τον ρώτησε για την κατάκτηση της 3ης θέσης στη Eurovision του 2004, ο Σάκης Ρουβάς παραδέχτηκε ότι τη στιγμή του αποτελέσματος «έτρεμε ολόκληρος».