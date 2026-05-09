Άγιος έρωτας – επόμενα επεισόδια: Ο Λεωνίδας καταλήγει νεκρός

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» έρχεται στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν από τη Δευτέρα 11 έως την Πέμπτη 14 Μαΐου, στις 22:00.

Ο Νικόλαος, με τη βοήθεια της Χλόης, μεταφέρει τον βαριά τραυματισμένο Λεωνίδα στο νοσοκομείο. Την ίδια στιγμή, ο Παύλος παραδίδεται στη χωροφυλακή παριστάνοντας τον συντετριμμένο, ενώ ο Βεργάδης σπεύδει να τον υπερασπιστεί. Ο Πέτρος αποκαλύπτει στη Χριστίνα το αληθινό πρόσωπο του Αντρέα και τις σκοτεινές του διασυνδέσεις, ενώ στο Δρομοκαΐτειο ο Ηλίας λέει στην Ελένη μια απρόσμενη εξέλιξη, που αφορά τη σχέση της με τον Περικλή.

Άγιος έρωτας – Δευτέρα 11 Μαΐου

Επεισόδιο 105ο: Η Στέρνα βράζει μετά τον μυστηριώδη θάνατο του Σωτήρη μέσα στη χωροφυλακή και ο φόβος απλώνεται παντού. Ο Νικηφόρος παλεύει να κρατήσει την τάξη, ενώ ο Παύλος βρίσκει την ευκαιρία να φανατίσει τον κόσμο και να στρέψει τα βλέμματα μακριά από τον εαυτό του, εφευρίσκοντας έναν νέο αποδιοπομπαίο τράγο. Την ίδια ώρα, ο πατήρ Νικόλαος αναζητά απαντήσεις για την εξαφάνιση της Σταματοπούλου, ενώ η Χλόη και ο Λεωνίδας ανησυχούν πως το παρελθόν του τελευταίου θα γίνει όπλο στα λάθος χέρια. Η Χριστίνα, συγκλονισμένη από όσα μαθαίνει για τον Αντρέα, αναζητά την αλήθεια πριν να είναι αργά. Στην Αθήνα, η Σοφία φτάνει όλο και πιο κοντά σε μια οδυνηρή ανάμνηση, ενώ ο Ηλίας δοκιμάζεται επικίνδυνα. Και ενώ η Θάλεια ετοιμάζεται να φέρει την Κική ενώπιον του Νικηφόρου, ώστε να ξεσκεπάσουν τον Παύλο, εκείνος προκαλεί μια εκρηκτική σύγκρουση που θα αφήσει τη Στέρνα συγκλονισμένη.

Άγιος έρωτας – Τρίτη 12 Μαΐου

Επεισόδιο 109ο: Ο Νικόλαος, με τη βοήθεια της Χλόης, μεταφέρει τον βαριά τραυματισμένο Λεωνίδα στο νοσοκομείο. Την ίδια στιγμή, ο Παύλος παραδίδεται στη χωροφυλακή παριστάνοντας τον συντετριμμένο, ενώ ο Βεργάδης σπεύδει να τον υπερασπιστεί. Ο Πέτρος αποκαλύπτει στη Χριστίνα το αληθινό πρόσωπο του Αντρέα και τις σκοτεινές του διασυνδέσεις, ενώ στο Δρομοκαΐτειο ο Ηλίας λέει στην Ελένη μια απρόσμενη εξέλιξη, που αφορά τη σχέση της με τον Περικλή. Στο σπίτι του Κυριάκου, η Κική παίρνει τη μεγάλη απόφαση να αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο τον γιο της, την ώρα που ο Νικηφόρος καλείται να κινηθεί άμεσα εναντίον του Παύλου. Όταν ο Λεωνίδας χάνει τη μάχη για τη ζωή, ο Νικόλαος καταρρέει και φτάνει στα άκρα, ορκιζόμενος εκδίκηση. Λίγο αργότερα όμως, μια απόφαση της Μητρόπολης ανατρέπει τα πάντα και τον φέρνει αντιμέτωπο όχι μόνο με την απώλεια… αλλά και με την ίδια του την πίστη.

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 13 Μαΐου

Επεισόδιο 110ο: Ο Νικόλαος είναι ράκος μετά το θάνατο του Λεωνίδα και η Χλόη του συμπαραστέκεται, ενώ παράλληλα ο Παύλος κάνει σκοτεινά σχέδια με τον Βεργάδη. Ο Αντρέας ομολογεί όλη την αλήθεια για τη δουλειά του στην Χριστίνα και εκείνη τον διώχνει. Η Ελένη φεύγει από το Δρομοκαΐτειο μαζί με τον Περικλή και ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Στέρνα κάνοντας έκπληξη στην οικογένειά της, την ίδια στιγμή που η Άννα αποφασίζει να γυρίσει κι εκείνη στο σπίτι της. Ο Νικηφόρος αναγκάζεται να αφήσει ελεύθερο τον Παύλο, με εντολή «άνωθεν». Εν τω μεταξύ η Σοφία, βλέποντας την Ελένη να φεύγει, ζητάει από τον Ηλία να της κάνει ηλεκτροσόκ, για να πάρει κι εκείνη εξιτήριο. Η κηδεία του πατέρα του Νικόλαου επιφυλάσσει μια δυσάρεστη έκπληξη για τον ίδιο.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 14 Μαΐου

Επεισόδιο 112ο: Η κηδεία του Λεωνίδα μετατρέπεται σε δημόσιο εξευτελισμό για τον Νικόλαο, όταν ο πατήρ Δαμιανός και ο πατήρ Ιάκωβος διακόπτουν το μυστήριο και απαιτούν να του αφαιρεθεί το ράσο, μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα όλων των παρευρισκομένων. Συντετριμμένος, ο Νικόλαος αποχαιρετά τον πατέρα του, ενώ η Χλόη και οι κοντινοί του άνθρωποι προσπαθούν να σταθούν στο πλευρό του. Την ίδια ώρα, η Κική βρίσκεται αντιμέτωπη με τον Παύλο, ο οποίος την εντοπίζει στο σπίτι του Κυριάκου και την οδηγεί στο εξοχικό του. Εκεί, την πιέζει να αναιρέσει όσα έχει αποκαλύψει στη Θάλεια. Κι ενώ ο Νικηφόρος ετοιμάζεται να ξανανοίξει την υπόθεση της Κατρίν, η εξαφάνιση της Κικής ανατρέπει τα σχέδιά του. Παράλληλα, η επιστροφή της Ελένης στη Στέρνα φέρνει νέα ανατροπή, καθώς εμφανίζεται με τον Περικλή, τον οποίο συστήνει στον Κυριάκο ως μνηστήρα της. Και ενώ ο Πέτρος παλεύει ακόμη να αποδεχτεί όσα συμβαίνουν ανάμεσα στη Χλόη και τον Νικόλαο, βρίσκεται μπροστά σε μια νέα αποκάλυψη που τον συγκλονίζει.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Στον ρόλο του Λεωνίδα, ο Στέλιος Μάινας

Παραγωγή: Primavisione