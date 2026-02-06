Άννα Λιβαθυνού: «Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε ό,τι κι αν γίνει» λέει μετά την αποχώρηση από το «Καλημέρα Ελλάδα»

Η Άννα Λιβαθυνού έκανε την Παρασκευή (06.02.2026) την πρώτη της ανάρτηση στα social media και συγκεκριμένα στο Instagram μετά την αιφνίδια αποχώρησή της από το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Η Άννα Λιβαθυνού, τη φετινή σεζόν εμφανίστηκε στο «Καλημέρα Ελλάδα», τη μακροβιότερη πρωινή ενημερωτική εκπομπή, δίπλα στον Παναγιώτη Στάθη.

Ωστόσο, το νέο τηλεοπτικό δίδυμο φαίνεται ότι δεν ικανοποιούσε τους υπεύθυνους του ΑΝΤ1 με τα νούμερα τηλεθέασης, αφού σύντομα η γνωστή δημοσιογράφος βρέθηκε εκτός εκπομπής με τον Στέφανο Σίσκο να παίρνει τη θέση της.

Μετά από αρκετές εβδομάδες, την Παρασκευή, η Άννα Λιβαθυνού έκανε την πρώτη της ανάρτηση στα social media, ευχαριστώντας όλους όσους ενδιαφέρθηκαν στέλνοντας μηνύματα.

«Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη σας και τα όμορφα και ζεστά μηνύματά σας.

Να περνάτε όμορφα και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Ότι κι αν γίνει! Την αγάπη μου», έγραψε.

View this post on Instagram A post shared by Άννα Λιβαθυνού (@anna_livathinou)

Στις 22 Ιανουαρίου ο Παναγιώτης Στάθης καλημέρισε τους τηλεθεατές του «Καλημέρα Ελλάδα», ανακοινώνοντας επίσημα την αποχώρηση της Άννας Λιβαθυνού από την εκπομπή.

«Θα ήθελα να πω ότι από εδώ και πέρα, η εκπομπή θα είναι χωρίς την Άννα. Θέλω να την ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε όλους αυτούς τους μήνες. Να την ευχαριστήσω για την παρουσία της στην εκπομπή.

Να της ευχηθώ από την καρδιά μου καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει εδώ στον ΑΝΤ1. Εμείς να πούμε ότι η εκπομπή θα συνεχιστεί αταλάντευτοι πάνω στη γραμμή που έχουμε χαράξει για την ενημέρωσή σας, για την επικοινωνία μαζί σας και την ανάδειξη των προβλημάτων σας. Και πάλι, να ευχαριστήσω την Άννα», ήταν τα λόγια του Παναγιώτη Στάθη στην έναρξη του «Καλημέρα Ελλάδα».

Σχεδόν αμέσως μετά τον «αποχαιρετισμό» από τον Παναγιώτη Στάθη γινόταν γνωστό ότι η Άννα Λιβαθυνού έκανε «unfollow» τον δημοσιογράφο.