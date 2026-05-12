Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις του Akyla – «Είναι ό,τι καλύτερο έχω ζήσει σε όλη μου τη ζωή»

«Είμαι ενθουσιασμένος, πάμε το Σάββατο να τα... σκίσουμε όλα»
Ο Akylas ερμηνεύει το «Ferto» στη σκηνή της Eurovision 2026 / REUTERS / Φωτογραφία Lisa Leutner
Στα… ουράνια ο Akylas μετά από την πρόκριση στον τελικό της Eurovision το Σάββατο 16 Μαΐου στη σκηνή του «Wiener Stadthalle». Ο νεαρός καλλιτέχνης πέρασε πανηγυρικά από τον πρώτο ημιτελικό του διαγωνισμού τραγουδιού.

Αμέσως μετά την πρόκριση στον τελικό της Eurovision ο Akylas μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη χαρά και τον ενθουσιασμό του.

«Πάμε Ελλάδα! Μου είπαν να μην φωνάζω κιόλας αλλά είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ενθουσιασμένος. Εντάξει, το πίστευα πολύ αλλά είναι αλλιώς όταν το ακούς, εννοείται», σημείωσε χαρακτηριστικά, λίγα λεπτά μετά την πρόκριση του… «Ferto» από τον πρώτο ημιτελικό.

«Πάμε το Σάββατο να τα… σκίσουμε όλα! Δεν γίνεται η καρδιά μου να σταματήσει τώρα να χτυπάει, για καμιά εβδομάδα έτσι θα πηγαίνει», είπε ακόμη και αποκάλυψε:

«Την ώρα που ήμουν πάνω στη σκηνή δεν ξέρω τι ένιωθα. Δηλαδή, όταν κατέβηκα, ήμουν σε φάση ”τι έκανα μόλις; Τι έγινε;”. Δεν θυμάμαι τίποτα οριακά».

«Θέλω να πάω να δω το βίντεο. Να δω πως τα πήγα και τι έγινε. Το ένιωσα όμως τόσο ωραία, ο κόσμος ούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόση δύναμη… Καμία σχέση με τις πρόβες που ‘ναι άδειος ο χώρος», συμπλήρωσε, ακόμα, ο Akylas στις πρώτες του δηλώσεις.

 

«Σήμερα ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ήταν απίστευτο, ήταν τέλειο. Ελλάδα, ευχαριστώ γι’ αυτή την ευκαιρία, είναι ό,τι καλύτερο έχω ζήσει σε όλη μου τη ζωή…», παραδέχτηκε ο Akylas.

