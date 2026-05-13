Eurovision 2026: Η Δανία, η Γαλλία και η Αυστραλία είναι ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί που θα δούμε στον B’ ημιτελικό

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος μέχρι τη στιγμή που θα διεξαχθεί ο Β’ ημιτελικός της Eurovision και οι καλλιτέχνες των χωρών που διαγωνίζονται ετοιμάζονται να ανέβουν στη σκηνή και να εντυπωσιάσουν το κοινό, διεκδικώντας την στήριξη, την αγάπη του και το πολυπόθητο «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό, που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στη Βιέννη.

Στον Β’ ημιτελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 14 Μαΐου πολλές είναι οι χώρες που στα στοιχήματα βρίσκονται ψηλά, αλλά πίσω από τα δύο απόλυτα φαβορί, την Ελλάδα και τη Φινλανδία. Πάμε να δούμε ποιες άλλες χώρες διεκδικούν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό και ποιες από αυτές θεωρούνται φαβορί.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον B’ ημιτελικό της Eurovision

Βουλγαρία Αζερμπαϊτζάν Ρουμανία Λουξεμβούργο Τσεχία Αρμενία Ελβετία Κύπρος Αυστρία Λετονία Δανία Αυστραλία Ουκρανία Αλβανία Μάλτα Νορβηγία

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα παρουσιάσουν ζωντανά τις συμμετοχές τους η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστρία, που δεν διαγωνίζονται και έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους απευθείας στον τελικό.

Τα μεγάλα φαβορί

Από τις 16 χώρες που θα διαγωνιστούν στον Β’ ημιτελικό της Eurovision κάποιες ξεχωρίζουν διότι στα στοιχήματα έχουν μεγάλες θέσεις. Πίσω από τη Φινλανδία και την Ελλάδα που είναι πρώτες στα στοιχήματα βρίσκεται την Τρίτη (12.05.2026) η Δανία, που κατέχει την 3η θέση με ποσοστό νίκης 9%, ακολουθεί η Γαλλία με 6% και η Αυστραλία με 5%. Επίσης στην 7η θέση είναι η Ρουμανία με ποσοστό 3%.

Δανία: Soren Torpegaard Lund – For Vi Gar Hjem

Ο Søren Torpegaard Lund είναι δημοφιλής Δανός ηθοποιός και τραγουδιστής και φέτος θα εκπροσωπήσει τη χώρα του στον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision. Ο νεαρός καλλιτέχνης θα εκπροσωπήσει τη Δανία με το τραγούδι «Før vi går hjem» και διεκδικεί μία από τις πρώτες θέσεις στον μεγάλο τελικό, καθώς τα προγνωστικά τον «βλέπουν» στην 3η θέση.

Ο Søren Torpegaard Lund κέρδισε το Dansk Melodi Grand Prix 2026 και θεωρείται ένα από τα φαβορί. Επίσης, έχει πρωταγωνιστήσει σε σημαντικές παραγωγές, όπως το «Romeo & Juliet», κρατώντας τον ρόλο του Ρωμαίου αλλά και στο μιούζικαλ «Stupid Man The Musical».

Το 2021 τιμήθηκε με το Reumerts Talentpris, ένα σημαντικό βραβείο για ανερχόμενα ταλέντα στη Δανία.

Έχει γεννηθεί στο Gudme του νησιού Φιονία. Επίσης, συμμετείχε μαζί με τον πατέρα του, Morten Lund, στο ντοκιμαντέρ σειρά του DR με τίτλο «Fars dreng», που εξερευνά τη σχέση πατέρα και γιου. Τέλος σημειώνεται ότι ο Søren Torpegaard Lund είναι αρραβωνιασμένος με τον Simon Fichman.

Γαλλία: Monroe – Regarde

Φέτος τη Γαλλία εκπροσωπεί στη Eurovision μία ταλαντούχα καλλιτέχνιδα που είναι μόλις 17 ετών. Η Monroe, της οποίας το πλήρες όνομα είναι Monroe Vata Rigby, είναι Γαλλοαμερικανίδα τραγουδίστρια και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα της «λυρικής» ποπ σκηνής. Η Monroe θα τραγουδήσει στη σκηνή του διαγωνισμού το κομμάτι «Regarde», το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2026 από την Parlophone France.

Η Monroe γεννήθηκε το 2008 στο Salt Lake City των ΗΠΑ από Αμερικανό πατέρα και Γαλλίδα μητέρα με καταγωγή από το Κονγκό. Μεγάλωσε σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, μιλάει άπταιστα Γαλλικά και Αγγλικά, ενώ ξεκίνησε να τραγουδά στη χορωδία της εκκλησίας της.

Έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό της Γαλλίας το 2025, όταν κέρδισε τον 11ο κύκλο του διάσημου talent show κλασικής μουσικής «Prodiges».

Σημειώνεται ότι η Γαλλία συμμετέχει απευθείας στον μεγάλο τελικό ως μέλος των «Big 5», ωστόσο το τραγούδι θα ακουστεί και στον β’ ημιτελικό.