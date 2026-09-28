Ανθή Βούλγαρη σε Άδωνι Γεωργιάδη: «Είστε ψεύτης, δεν σας έβρισα» – «Μόνος σας αρχίσατε να τσιρομανάτε»

Σε νέα δημόσια αντιπαράθεση βρέθηκαν ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Ανθή Βούλγαρη, με τη δημοσιογράφο να απαντά σε όσα υποστήριξε ο υπουργός Υγείας για το μεταξύ τους επεισόδιο στον ραδιοφωνικό σταθμό Mega News και να τον χαρακτηρίζει ευθέως «ψεύτη».

Η Ανθή Βούλγαρη αντέδρασε στη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι είχε υψώσει τον τόνο της φωνής του μόνο αφού, όπως υποστήριξε, η δημοσιογράφος τον έβρισε, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι είχε προηγηθεί οποιαδήποτε ύβρις από την ίδια ή τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και επαναφέροντας στη συζήτηση την υπόθεση των Τεμπών.

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«Εγώ δεν ξαναναφερόμουν, αλλά είπε κάτι που είναι τελείως αναληθές», ανέφερε αρχικά η δημοσιογράφος, πριν προβληθεί το σχετικό απόσπασμα από την τηλεοπτική εμφάνιση του υπουργού Υγείας στον ΣΚΑΪ.

Στη συνέχεια ανέβασε αισθητά τους τόνους. «Κύριε Γεωργιάδη, είστε ψεύτης, γιατί αν βάλουμε το απόσπασμα εκείνης της ημέρας, όλοι θα δούνε πως όχι μόνο δεν σας έβρισα, ούτε εγώ ούτε ο Ιορδάνης», είπε η Ανθή Βούλγαρη.

Η ίδια επέμεινε στη δική της εκδοχή για όσα είχαν συμβεί κατά τη διάρκεια της επίμαχης εκπομπής, λέγοντας προς τον υπουργό Υγείας: «Μόνος σας αρχίσατε να τσιρομανάτε, θα το ξαναπώ».

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«Δεν καταλαβαίνω αυτή τη μανία»

Η δημοσιογράφος συνέδεσε, μάλιστα, τη νέα αντιπαράθεση με τη συζήτηση για την τραγωδία των Τεμπών, αφήνοντας αιχμές για τη στάση του υπουργού Υγείας.

«Δεν καταλαβαίνω και αυτή τη μανία, για ποιον λόγο επιμένετε τόσο πολύ γιατί δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε με την υπόθεση των Τεμπών», ανέφερε.

«Φαντάζομαι η ιστορία και ο κόσμος θα το κρίνει κάποια στιγμή», πρόσθεσε.

Τι είχε πει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στον ΣΚΑΪ για το επεισόδιο με τη δημοσιογράφο, με τον υπουργό Υγείας να υποστηρίζει ότι ύψωσε τη φωνή του για περίπου ένα λεπτό και μόνο αφού, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε προηγηθεί ύβρις σε βάρος του.