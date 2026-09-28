Τριαντάφυλλος: «Αν ήμουν στο Voice δε θα έβαζα καμία Πάολα, θα άφηνα την καρέκλα του Γιώργου Μαζωνάκη κενή προς τιμήν του»

Ο Τριαντάφυλλος θέλησε να πει δημοσίως τη γνώμη του τόσο για τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη όσο και για το γεγονός ότι θα δούμε την Πάολα στη θέση του αδικοχαμένου τραγουδιστή στον νέο κύκλο του «The Voice» που θα αρχίσει σύντομα στον ΣΚΑΪ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του Τριαντάφυλλου στην εκπομπή «Super Kατερίνα» μίλησε και για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα όσα είπε ο τραγουδιστής και το σχόλιό του για την προσθήκη της Πάολας στο «Τhe Voice» προβλήθηκαν τη Δευτέρα (28.09.2026).

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«Με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Φοβερός καλλιτέχνης, ένα παιδί που βοηθούσε χωρίς να το βγάζει έξω. Μου κάνεις την ερώτηση τώρα και εδώ στο μαγαζί παίζει τραγούδι του Μαζωνάκη. Έχω ανατριχιάσει, ρε φίλε. Το άκουσες τώρα; Και λέει “Έλα να δεις”. Είναι απίστευτο αυτό. Οπότε φίλε μας βλέπει από εκεί», δήλωσε ο γνωστός τραγουδιστής για τον πρόωρο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Για το γεγονός ότι η Πάολα θα πάρει την καρέκλα του Γιώργου Μαζωνάκη στο «The Voice», ο Τριαντάφυλλος δήλωσε: «Εγώ προσωπικά αν ήμουν σε αυτό το παιχνίδι δεν θα έβαζα καμία Πάολα θα άφηνα την καρέκλα κενή για τιμή προς τον Μαζωνάκη. Και να έγραφε Γιώργος Μαζωνάκης και να υπήρχε τριάδα και εκεί στη καρέκλα να ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης».

Παράλληλα αναφέρθηκε ξανά και στην προσωπική του ζωή. Σημειώνεται ότι πρόσφατα ο Τριαντάφυλλος αποκάλυψε ότι χώρισε από τη σύζυγό του, Δήμητρα Σιαμπάνη, πριν από τέσσερα χρόνια, αλλά ζούσαν για καιρό κάτω από την ίδια στέγη.

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«Εγώ τα προσωπικά ποτέ δεν τα έβγαζα στη φόρα. Νομίζω και η πρώην και η πρώην γυναίκα μου δεν το ήθελε αυτό, οπότε δεν τα έβγαζα πολύ. Αλλά όχι και ο πιο μπερδεμένος είμαι να κρύψω κάτι, αν κάτι ωραίο έχω», είπε χαρακτηριστικά.

Για τη ζωή μετά το διαζύγιο ο Τριαντάφυλλος σημείωσε: «Εγώ τέσσερα χρόνια είμαι μόνος μου, οπότε πλέον έχω συνηθίσει. Δεν ξέρω αν είμαι για αρκετό καιρό μόνος μου ακόμα. Νομίζω ότι δεν θέλω να είμαι. Στην αρχή δεν ήταν και εύκολο. Οι χωρισμοί δεν είναι ωραίο. Και με ανθρώπους που ήσουν τόσα χρόνια μαζί. Παρόλα αυτά είναι υπέροχη, υπέροχος άνθρωπος η Δήμητρα. Είναι όλα καλά».

Όσο για το αν το αν η συμμετοχή του στο «Survivor» επηρέασε τον γάμο του, τόνισε: «Έλειψα έξι μήνες και αυτό ήταν αρκετός καιρός. Παρόλα αυτά το ξαναλέω, εγώ τους έβλεπα, αυτοί δεν με έβλεπαν. Και παρόλα αυτά πήγα και πάλεψα για την οικογένειά μου, για όλα μου. Και είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό. Υπάρχουν χωρισμοί που είναι σκληροί, υπάρχουν χωρισμοί που είναι ωραία. Εμείς χωρίσαμε ωραία».

Τέλος για τα επαγγελματικά του σχέδια σημείωσε: «Θα βγάλω πολλά τραγούδια φέτος. Και λαϊκά και πιο διαφορετικά μαζί με τον DJ Stefan. Φοβερό παιδί».