Ντέρτι – επόμενα επεισόδια: Η Στέλλα μπλέκεται όλο και βαθύτερα στο επικίνδυνο παιχνίδι που έχει ξεκινήσει

Ανατροπές και εκπλήξεις αναμένεται να παρακολουθήσει το τηλεοπτικό κοινό στα προσεχή επεισόδια της δραματικής σειράς εποχής του ΑΝΤ1, με τίτλο, «Ντέρτι». Όσα θα δούμε τη Δευτέρα 28 και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

Η Στέλλα μπλέκεται όλο και βαθύτερα στο επικίνδυνο παιχνίδι που έχει ξεκινήσει, καθώς η αποκάλυψη ότι επικοινώνησε με δικηγόρο φέρνει ένταση και βίαιη σύγκρουση μέσα στην ομάδα. Η έρευνα για τον θάνατο του Κωστή βαλτώνει, καθώς κανένας από τους συλληφθέντες δεν συνεργάζεται, αφήνοντας τον Πασχάλη στο σκοτάδι. Παράλληλα, το πένθος διαλύει την οικογένεια του Κωστή, ενώ παλιά τραύματα και ενοχές αναδύονται, φέρνοντας κοντά τον Λεωνίδα και τη Μάρθα σε μια σπαρακτική στιγμή.

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Ντέρτι – Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

Η Στέλλα μπλέκεται όλο και βαθύτερα στο επικίνδυνο παιχνίδι που έχει ξεκινήσει, καθώς η αποκάλυψη ότι επικοινώνησε με δικηγόρο φέρνει ένταση και βίαιη σύγκρουση μέσα στην ομάδα. Η έρευνα για τον θάνατο του Κωστή βαλτώνει, καθώς κανένας από τους συλληφθέντες δεν συνεργάζεται, αφήνοντας τον Πασχάλη στο σκοτάδι. Παράλληλα, το πένθος διαλύει την οικογένεια του Κωστή, ενώ παλιά τραύματα και ενοχές αναδύονται, φέρνοντας κοντά τον Λεωνίδα και τη Μάρθα σε μια σπαρακτική στιγμή. Στο μεταξύ, ο Αλέκος προτείνει στη Στέλλα να δουλέψει στο ΝΤΕΡΤΙ, ανοίγοντάς της εν αγνοία του την πόρτα για να βρεθεί στον πυρήνα όσων ερευνώνται. Παρά τις αντιρρήσεις του Άρη, ο οποίος φοβάται για την ασφάλειά της, εκείνη επιμένει να προχωρήσει, αποφασισμένη να τελειώνει με ό,τι έχει αρχίσει. Καθώς οι εντάσεις κορυφώνονται και οι σχέσεις δοκιμάζονται, γίνεται σαφές ότι τα όρια μεταξύ αλήθειας και ψέματος αρχίζουν να θολώνουν και ότι το τίμημα για όλους θα είναι βαρύ. Η Στέλλα φτάνει στο ΝΤΕΡΤΙ, μαζί με το αδερφό της, τον Λευτέρη, ενώ διακριτικά ακολουθεί και ο Άρης. Εκεί, βλέπει για πρώτη φορά τη μητέρα της πάνω στην πίστα και κατακλύζεται από ανάμεικτα συναισθήματα. Η μαγεία της στιγμής διακόπτεται βίαια, όταν δύο άγνωστοι μπαίνουν στο μαγαζί και ανοίγουν πυρ με στόχο τον Αλέκο.

Η νύχτα της επίθεσης στο «Ντέρτι» αφήνει πίσω της πόνο, φόβο και ανοιχτούς λογαριασμούς. Ο Λευτέρης δίνει μάχη στο νοσοκομείο, με την οικογένειά του να περιμένει με αγωνία τα πρώτα σημάδια ότι θα ξεπεράσει τον κίνδυνο. Η Στέλλα βλέπει τη μητέρα της να καταρρέει και για πρώτη φορά οι δυο γυναίκες έρχονται κοντά. Την ίδια στιγμή, ο Πασχάλης αντιμετωπίζει την επίθεση ως οργανωμένο χτύπημα, χωρίς όμως σαφή στοιχεία για τους δράστες. Ο Άρης δίνει κατάθεση, ενώ παραμένει δίπλα στη Στέλλα, που προσπαθεί να διαχειριστεί το σοκ και την ανησυχία για τον αδερφό της. Ο Χρήστος, δεξί χέρι του Αλέκου, βλέπει τον Άρη με διαφορετικό μάτι μετά την αυτοθυσία που επέδειξε κατά την επίθεση. Παράλληλα, ο Αλέκος βρίσκεται σε δύσκολη θέση και έρχεται αντιμέτωπος με τον Πασχάλη, προσπαθώντας να δικαιολογήσει και να βρει απαντήσεις για όσα συνέβησαν στο «Ντέρτι». Η Στέλλα δέχεται πρόταση από την Ξένια να πάει να μείνει στο σπίτι της. Καθώς τα πρόσωπα γύρω από το «Ντέρτι» αρχίζουν να φοβούνται ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, γίνεται σαφές ότι η επίθεση δεν ήταν τυχαία και ότι όσοι βρίσκονται κοντά στον Αλέκο μπορεί να κινδυνεύουν.

Guest: Κώστας Αποστολάκης

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Ντέρτι – Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

Μετά την επίθεση στο ΝΤΕΡΤΙ, η πίεση αυξάνεται και τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται. Ο Πασχάλης προσπαθεί να συνδέσει τα κομμάτια, ενώ μια απειλή από τον Σαράφη ενισχύει την αίσθηση ότι πίσω από τα γεγονότα κρύβεται κάτι μεγαλύτερο που, με κάποιον τρόπο, σχετίζεται με τον Αλέκο. Η σχέση των δύο φίλων βρίσκεται σε τεντωμένο σκοινί. Η Ξένια εξακολουθεί να περιμένει εξηγήσεις από τον Αλέκο, ενώ και οι δύο προβληματίζονται με το δέσιμο που φαίνεται να αποκτούν ο Λευτέρης και η Στέλλα. Ο Άρης ανοίγεται στη Στέλλα για το παρελθόν του και της αποκαλύπτει τι είναι αυτό που τον έκανε να γίνει αστυνομικός. Η Βούλα καταλαβαίνει την ένταση ανάμεσα στον Πασχάλη και τον Αλέκο και προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα. Ο Άρης δέχεται μια περίεργη πρόσκληση από τον Αλέκο, την ώρα που η Στέλλα, στον πυρήνα της οικογένειας πλέον, καλείται να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και να αρχίσει να ψάχνει από μέσα. Όμως όσο πλησιάζει στην αλήθεια, τόσο γίνεται ξεκάθαρο ότι κανείς δεν είναι όσο αθώος δείχνει. Σε μια κουβέντα με την Στέλλα, η Ξένια προσπαθεί να της εξηγήσει τη δική της πλευρά για το παρελθόν τους, αλλά η κουβέντα διακόπτεται από ένα τηλεφώνημα που η Στέλλα δεν περίμενε…

Το «Ντέρτι», ένα συγκλονιστικό δράμα που ανασαίνει μέσα από τη μουσική, τον έρωτα, την προδοσία και τη δίψα για λύτρωση, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Πρωταγωνιστούν: Φάνης Μουρατίδης, Τάσος Νούσιας, Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδας Κακούρης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Θεοδώρα Σιάρκου, Αλέξανδρος Βάρθης, Γκάλ Ρομπίσα, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Φιλίππα Κουτούπα, Αντιγόνη Νεοφύτου, Χρήστος Πλαΐνης, Ζώγια Σεβαστιανού, Διονύσης Παπανδρέου, Γρηγορία Μεθενίτη, Περικλής Σιούντας, Κώστας Κορωναίος, Κατερίνα Σαβράνη και ο Αργύρης Πανταζάρας.

Στον ρόλο της Φωτεινής, η Νατάσα Ασίκη

Στον ρόλο του Λάζαρου, ο Αντώνης Αντωνίου

Συντελεστές

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Σπύρος Ρασιδάκης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βαγγέλης Κατριτζιδάκης – Δημήτρης Θεοδωρίδης

Σκηνογράφος: Λαμπρινή Καρδαρά

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Νίκος Στεφάνου

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Παραγωγή: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ