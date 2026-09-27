Νίκος Μάνεσης για Άννα Βίσση: Οι 3 παρατηρήσεις του παρουσιαστή μετά την ιστορική συναυλία στο ΟΑΚΑ

Ο Νίκος Μάνεσης αναφέρθηκε στη συναυλία που έδωσε η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ, το βράδυ του Σαββάτου (26-09-2026) και αποθέωσε την τραγουδίστρια για την ενέργεια και τις φωνητικές της ικανότητες. Όπως είπε, διανύει την καλύτερη περίοδο της τεράστιας καριέρας της. Στάθηκε στους χιλιάδες θεατές που πήγαν στο Ολυμπιακό Στάδιο για να την απολαύσουν και στην εντυπωσιακή έναρξη του σόου.

Ο Νίκος Μάνεσης ανέφερε το πρωί της Κυριακής (27-09-2026) στη σχετική ενότητα της εκπομπής του: «Τρεις παρατηρήσεις! Πρώτη, τη βρίσκω καλύτερη απ’ όταν ήταν νεότερη. Είναι η… ωρίμανση, σαν το κρασί. Δεύτερη παρατήρηση, ούτε στην έναρξη των επιτυχημένων Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, δεν υπήρχε τόσος κόσμος. Ήταν 20-30 χιλιάδες κόσμος λιγότερος.

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Τρίτον, εάν βρεθεί κόμμα ή ποδοσφαιρική ομάδα στην Ελλάδα που γεμίζει το Ολυμπιακό Στάδιο, τότε θα πω “συγγνώμη, έχω σφάλει”. Εντυπωσιακή και η είσοδος, που μπήκε… ιπτάμενη!», είπε ο Νίκος Μάνεσης.

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής πρόσθεσε με χιούμορ: «Κι επειδή πάμε για εκλογές, αν καταφέρει ο Μητσοτάκης, μαζί με τον Τσίπρα και μαζί με τον Ανδρουλάκη, σε κοινή εμφάνιση, να γεμίσουν το Ολυμπιακό Στάδιο, τότε είναι αποφασισμένη η συγκυβέρνηση».

Μέσα στη λάμψη και την εκρηκτικότητα της βραδιάς, όμως, υπήρξε και μια στιγμή απόλυτης σιωπής και συγκίνησης. Η αναφορά της Άννας Βίσση στον Γιώργο Μαζωνάκη πάγωσε για λίγο τον χρόνο.

Η Άννα μίλησε με λόγια βαθιά συγκινητικά, λέγοντας πως ο Γιώργος Μαζωνάκης «γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, για να αγαπηθεί, να τραγουδήσει και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας». Αναφέρθηκε στην απώλειά του και ευχήθηκε να μπορούσε να δει το κύμα αγάπης που εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από το όνομά του.