Η Σία Κοσιώνη για τη συνεργασία με ΑΝΤ1: «Μέσα στη χρονιά θα έχουμε κάτι πολύ όμορφο να παρουσιάσουμε»

Η Σία Κοσιώνη μίλησε για το νέο κεφάλαιο που άνοιξε στην επαγγελματική της ζωή και τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1.

Η γνωστή δημοσιογράφος δήλωσε ικανοποιημένη με τον ρόλο της σχολιάστριας που κρατά στο κεντρικό δελτίο του σταθμού. Παράλληλα, η Σία Κοσιώνη, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» αποκάλυψε ότι με τον ΑΝΤ1 ετοιμάζουν και κάτι άλλο μέσα στη χρονιά. Τα όσα είπε μεταδόθηκαν τη Δευτέρα (28.09.2026).

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«Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά στον ΑΝΤ1, πολύ ανανεωμένη, πολύ δυνατή και δημιουργική», δήλωσε αρχικά η Σία Κοσιώνη.

Η Σία Κοσιώνη πρόσθεσε στη συνέχεια: «Το να “χτίζεις” ένα δελτίο ειδήσεων είναι μια πολύ επίπονη διαδικασία, που απαιτεί πάρα πολλές ώρες δουλειάς. Το ότι κάνω ένα διάλειμμα αυτή τη στιγμή, είναι τρομερά ευεργετικό για μένα. Παίρνω ανάσες και απολαμβάνω πάρα πολύ τον νέο μου ρόλο. Η συνεργασία μου με τον Νίκο Χατζηνικολάου είναι εξαιρετική».

Για τη νέα της εκπομπή στον ΑΝΤ1, η Σία Κοσιώνη απάντησε: «Είναι νωρίς ακόμα να πούμε κάτι, αλλά ναι, είμαστε σε συζητήσεις και κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά θα έχουμε κάτι πολύ όμορφο να παρουσιάσουμε. Ακόμα δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες».

Κλείνοντας, η Σία Κοσιώνη είπε: «Έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι στη στιγμή που βρίσκομαι, στον χρόνο που βρισκόμαστε. Δεν μπορώ να σχεδιάζω τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή είμαι εδώ, είμαι χαρούμενη… Το τι σου ξημερώνει, δεν το ξέρεις».