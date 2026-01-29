Συμβαίνει τώρα:
Ανθή Βούλγαρη σε Δημήτρη Μαρκόπουλο: «Είναι αγενές αυτό που κάνετε» – «Ας με κρίνουν οι πολίτες» απάντησε ο βουλευτής

«Δεν μπορώ να χαλάσω τις φωνητικές μου χορδές για να σας ρωτήσω» πρόσθεσε η παρουσιάστρια του Mega
Δημήτρης Μαρκόπουλος
Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega»

Ανέβηκαν οι τόνοι στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» όταν Ανθή Βούλγαρη και Δημήτρης Μαρκόπουλος ήρθαν σε αντιπαράθεση, κατά τη διάρκεια συζήτησης. Η δημοσιογράφος ενοχλήθηκε όταν ο βουλευτής της ΝΔ δεν της επέτρεψε να ολοκληρώσει ερώτηση ανεβάζοντας τον τόνο της φωνής του.

Η Ανθή Βούλγαρη χαρακτήρισε «αγενές» αυτό που έκανε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, με τον ίδιο να της απαντάει πως η στάση του, θα κριθεί από τους πολίτες.

«Μην φωνάζετε γιατί ακούμε πολύ καλά» είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, που ήταν παρούσα στη συζήτηση.

«Δεν με αφήνετε να μιλήσω» είπε στη συνέχεια της κουβέντας η Ανθή Βούλγαρη, με τον βουλευτή της ΝΔ να την ρωτάει: «Γιατί το κάνετε αυτό;». «Δεν μπορώ να χαλάσω τις φωνητικές μου χορδές για να σας ρωτήσω» πρόσθεσε η παρουσιάστρια του Mega.

Οι τόνοι λίγο αργότερα έπεσαν και η κουβέντα στο στούντιο του Mega συνεχίστηκε.

