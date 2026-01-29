Ανθή Βούλγαρη σε Δημήτρη Μαρκόπουλο: «Είναι αγενές αυτό που κάνετε» – «Ας με κρίνουν οι πολίτες» απάντησε ο βουλευτής

Ανέβηκαν οι τόνοι στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» όταν Ανθή Βούλγαρη και Δημήτρης Μαρκόπουλος ήρθαν σε αντιπαράθεση, κατά τη διάρκεια συζήτησης. Η δημοσιογράφος ενοχλήθηκε όταν ο βουλευτής της ΝΔ δεν της επέτρεψε να ολοκληρώσει ερώτηση ανεβάζοντας τον τόνο της φωνής του.

Η Ανθή Βούλγαρη χαρακτήρισε «αγενές» αυτό που έκανε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, με τον ίδιο να της απαντάει πως η στάση του, θα κριθεί από τους πολίτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μην φωνάζετε γιατί ακούμε πολύ καλά» είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, που ήταν παρούσα στη συζήτηση.

«Δεν με αφήνετε να μιλήσω» είπε στη συνέχεια της κουβέντας η Ανθή Βούλγαρη, με τον βουλευτή της ΝΔ να την ρωτάει: «Γιατί το κάνετε αυτό;». «Δεν μπορώ να χαλάσω τις φωνητικές μου χορδές για να σας ρωτήσω» πρόσθεσε η παρουσιάστρια του Mega.

Οι τόνοι λίγο αργότερα έπεσαν και η κουβέντα στο στούντιο του Mega συνεχίστηκε.