Eurovision 2026: Ο Akylas πέρασε στον μεγάλο τελικό με το «Ferto» – Oι χώρες που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης (12.05.2026) ο Α’ ημιτελικός της φετινής Eurovision, όπου συμμετείχε και η Ελλάδα με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto». Μάλιστα, ο 27χρονος καλλιτέχνης στο τέλος της βραδιάς ήταν ο πρώτος που άκουσε το όνομά του και πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Ο Akylas τα έδωσε όλα on stage και κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό της Eurovision με την εμφάνισή του. Έτσι, αμέσως μετά το τέλος του act αποθεώθηκε από όλη την Ευρώπη.

Δείτε εδώ όσα έγιναν στον Α' ημιτελικό που μετέδωσε live το newsit.gr λεπτό προς λεπτό.

Στο τέλος της βραδιάς μάθαμε τις 10 χώρες που προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό και είναι οι εξής: Ελλάδα, Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.

Στις 21:00 ξεκίνησε η προβολή του Α’ ημιτελικού της Eurovision με τον Γιώργο Καπουτζίδη και η Μαρία Κοζάκου, που έχουν ξανά ρόλους σχολιαστών, να «καλησπερίζουν» τους τηλεθεατές και να υπόσχονται ότι θα ακολουθήσει μία μαγική βραδιά.

Μάλιστα, οι δύο σχολιαστές του διαγωνισμού υποδέχτηκαν το κοινό και ζήτησαν αυτές οι ημέρες να είναι αφιερωμένες στη Μαρινέλλα, που είχε εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision στο παρελθόν και δε βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Αμέσως μετά δημοφιλείς καλλιτέχνες τραγούδησαν στη σκηνή της Eurovision, ανάμεσά τους και η Βίκυ Λέανδρος. Η διεθνούς φήμης ερμηνεύτρια, έχει συνδέσει το όνομά της με τον θεσμό ήδη από το 1967, όταν εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο με το ιστορικό τραγούδι «L’amour est bleu», κατακτώντας την τέταρτη θέση στον τελικό. Έτσι ανέβηκε στο stage και ερμήνευσε το θρυλικό της κομμάτι.

Έπειτα ανέβηκαν στη σκηνή οι δύο παρουσιαστές. Η Victoria Swarovski και ο Michael Ostrowski υποδέχτηκε τους τηλεθεατές και λάτρεις της Eurovision στον Α’ ημιτελικό, ενώ στη συνέχεια ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου εξήγησαν πώς επρόκειτο να διεξαχθεί η αποψινή ψηφοφορία, αναφέροντας για τους Έλληνες του εξωτερικού ότι μπορούν να ψηφίσουν τον Akyla με το 04.

Λίγα λεπτά αργότερα ξεκίνησε το διαγωνιστικό μέρος και στη σκηνή ανέβηκε η Moλδαβία. Ο Satoshi ερμήνευσε το κομμάτι «Viva, Moldova».

Έπειτα ήταν η σειρά της Felicia που εκπροσωπεί τη Σουηδία. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια ερμήνευσε το κομμάτι «My System», φορώντας τη μάσκα της στη σκηνή. Η Σουηδία θεωρείται ένα από τα φαβορί του διαγωνισμού.

Ακολούθησε η Κροατία και το συγκρότημα Lelek ερμήνευσε το κομμάτι «Andromeda».

Αμέσως μετά, ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή και έβαλε «φωτιά», ερμηνεύοντας το κομμάτι «Ferto». Μάλιστα, το κοινό αποθέωσε τον Έλληνα τραγουδιστή!

Aκολούθησε η Πορτογαλία με το συγκρότημα Bandidos do Cante ερμήνευσε το κομμάτι «Rosa».

Έπειτα ήταν η σειρά της Γεωργίας. Το συγκρότημα Bzikebi ξεσήκωσε το πλήθος τραγουδώντας «On Replay».

Έπειτα, ο διάσημος Ιταλός τραγουδιστής Sal Da Vinci, που εκπροσωπεί φέτος τη χώρα του, εντυπωσίασε με το τραγούδι «Per Sempre Sì». Η εμφάνισή του ήταν εκτός διαγωνισμού, καθώς η χώρα του ανήκει στις «Big 5».

Αμέσως μετά, η διάσημη βιολίστρια Linda Lampenius και ο τραγουδιστής Pete Parkkonen που θεωρούνται το απόλυτο φαβορί για τη νίκη ανέβηκαν στη σκηνή και εντυπωσίασαν το κοινό, ερμηνεύοντας «Liekinheitin» για λογαριασμό της Φινλανδίας.

Έπειτα σειρά είχε το Μαυροβούνιο και η Tamara Živković αναστάτωσε τη σκηνή της Eurovision ερμηνεύοντας «Nova zora».

Αμέσως μετά διαγωνίστηκε η Εσθονία με τo γυναικείο συγκρότημα Vanilla Ninja, που ανέβηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας «Too Epic To Be True».

Το Ισραήλ που συμμετέχει και φέτος στον διαγωνισμό παρά τα… παρατράγουδα που δημιουργήθηκαν πέρασε στον τελικό και διεκδικεί μία καλή θέση. Ο Noam Bettan ερμηνεύει το τραγούδι «Michelle» και εντυπωσίασε το κοινό.

Η τραγουδίστρια Sarah Engels εκπροσωπεί φέτος τη Γερμανία, με το τραγούδι «Fire». Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και είπε το κομμάτι της, χωρίς όμως να συμμετέχει στο διαγωνιστικό μέρος γιατί ανήκει στις «Big 5».

Ακολούθησε το Βέλγιο με τη νεαρή Essyla, η οποία ανέβηκε στο stage του Α’ ημιτελικού, τραγουδώντας το κομμάτι «Dancing on the Ice».

Αμέσως μετά, ο Lion Ceccah, που εκπροσωπεί φέτος τη Λιθουανία στη Eurovision, ενθουσίασε το κοινό, ερμηνεύοντας το κομμάτι «Sólo quiero más», έχοντας μία ιδιαίτερη σκηνική παρουσία.

Το Σαν Μαρίνο ξεσήκωσε την Ευρώπη. Η Senhit ενθουσίασε με το χορευτικό κομμάτι «Superstar», ενώ στο πλευρό της εμφανίστηκε και ο Boy George. Παρόλα αυτά δεν κατάφερε να περάσει στον μεγάλο τελικό.

Aκολούθησε η Πολωνία και η εκρηκτική Alicja, που τραγούδησε το κομμάτι «Pray».

H Σερβία έκλεισε το διαγωνιστικό μέρος φέτος με το συγκρότημα LAVINA και το τραγούδι «Kraj mene».

Μετά τις εμφανίσεις όλων των χωρών ξεκίνησε η ψηφοφορία και το κοινό είχε τη δυνατότητα να ψηφίσει το τραγούδι που αγάπησε, στέλνοντας το στον μεγάλο τελικό. Όσοι βρίσκονταν στην Ελλάδα δεν μπορούσαν να ψηφίσουν τoν Akyla, αλλά από το εξωτερικό τον στήριξαν με τον κωδικό 04.

Όσο η ψηφοφορία ήταν σε εξέλιξη το ακροβατικό συγκρότημα Zurcaroh ανέβηκε στη σκηνή και εντυπωσίασε με ένα δυναμικό act.

Στη συνέχεια, έκλεισαν οι γραμμές και το αποτέλεσμα έχει διαμορφωθεί. Έτσι προστέθηκαν οι ψήφοι της επιτροπής που ψήφισε χθες με τις αποψινές του κοινού και διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα.

Ακολούθησε ένα εντυπωσιακό act για τις διαφορές της Αυστρίας με την Αυστραλία. Με χορό και τραγούδι καλεσμένοι και παρουσιαστές έδειξαν ότι οι δύο αυτές χώρες δεν έχουν και πολλά κοινά μεταξύ τους, παρόλο που ίσως υπάρχουν άνθρωποι που τις… μπερδεύουν. Έπειτα παρουσιάστηκε ένα βίντεο με τις χώρες που θα δούμε στον Β’ ημιτελικό.

Αμέσως μετά έφτασε η μεγάλη στιγμή της βραδιάς και το κοινό καρδιοχτυπούσε για να μάθει ποιες 10 από τις 15 χώρες θα περάσουν στον τελικό. Η σειρά που θα ακούστηκαν οι χώρες ήταν τυχαία.

Η πρώτη χώρα που πέρασε στον τελικό είναι η Ελλάδα, ακολούθησε η Φινλανδία. Έπειτα πέρασε το Βέλγιο που δεν ήταν φαβορί. Αμέσως μετά πέρασε και η Σουηδία και στη συνέχεια η Μολδαβία. Στη συνέχεια πέρασαν το Ισραήλ και η Σερβία. Ακολούθησε η Κροατία και η Λιθουανία. Και τελευταία πέρασε η Πολωνία.