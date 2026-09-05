Αντώνιος και Κλεοπάτρα: Όλοι οι ρόλοι της νέας σειράς και οι ηθοποιοί που θα τους υποδυθούν

Μια νέα καθημερινή κοινωνική – αισθηματική σειρά έρχεται στον ΣΚΑΪ και μιλά για τον έρωτα που γεννιέται στα πιο απρόσμενα μέρη: ανάμεσα σε φακέλους διαζυγίων, νομικά επιχειρήματα και δύο ανθρώπους που ορκίζονται ότι δεν αντέχουν ο ένας τον άλλον, παρουσία προέδρου…
Στη νέα σειρά του ΣΚΑΪ, θα μπούμε στον κόσμο των διαζυγίων, όπου οι άνθρωποι χωρίζουν πιο συχνά απ’ όσο αλλάζουν πάροχο ρεύματος, δύο δικηγόροι έχουν μετατρέψει την κόντρα σε… επάγγελμα. Ο Αντώνιος (Μάριος Μαριόλος) και η Κλεοπάτρα (Ειρήνη Τάσσου), με γραφεία στο ίδιο κτήριο, βρίσκονται συνεχώς αντίδικοι σε υποθέσεις που ξεκινούν με δάκρυα και τελειώνουν με υπογραφές.
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Ας γνωρίσουμε τον Αντώνιο και την Κλεοπάτρα, τους δύο δικηγόρους που έχουν μετατρέψει την κόντρα σε επάγγελμα, αλλά και τους ήρωες που βρίσκονται δίπλα τους – συναδέλφους, συγγενείς και φίλους.
Αναλυτικά όλοι οι ρόλοι
Αντώνιος Μωραΐτης (Μάριος Μαριόλος)
Δικηγόρος, ετών 35. Επιτυχημένος επαγγελματίας, γοητευτικός και λεπτολόγος, έχει μανία με την καθαριότητα και την τάξη.
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Έχει μεγάλη αδυναμία στον πατέρα του που τον μεγάλωσε μόνος του. Είναι κατά του γάμου και ενώ βρίσκεται σε μόνιμη σχέση με τη Μελίνα, αρνείται να συγκατοικήσει μαζί της.
Κλεοπάτρα Μωραΐτη (Ειρήνη Τάσσου)
Δικηγόρος, ετών 33. Δυναμική και κυκλοθυμική. Έχει λατρεία στη μητέρα της, η οποία προσπαθεί να καθοδηγεί συνεχώς τη ζωή της. Συζεί με τον Πασχάλη εδώ και δυο χρόνια, αλλά δεν νιώθει έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους, δίνοντας προτεραιότητα στη δουλειά της.
Βασίλης Μωραΐτης (Κώστας Κόκλας)
Ιδιοκτήτης κομμωτηρίου, ετών 58. Ο πατέρας του Αντώνιου είναι ωραίος τύπος, με χιούμορ, γοητευτικός και καλοσυνάτος. Έχει και αυτός μανία με την καθαριότητα, μαγειρεύει συνεχώς και κάθε μέρα πηγαίνει τάπερ με φαγητό στον γιο του, για τον οποίο καμαρώνει πολύ.
Άλεξ Τσακίρης (Στέφανος Μιχαήλ)
Ιδιοκτήτης καφέ μπαρ, ετών 40. Είναι ελεύθερο πνεύμα, φλύαρος, εξωστρεφής και πάρα πολύ τολμηρός στο φλερτ. Έχει το καφέ μπαρ απέναντι από τα δικηγορικά γραφεία και μεγάλη αδυναμία στην ετεροθαλή του αδελφή, τη Λήδα, από τον δεύτερο γάμο του πατέρα του.
Πασχάλης Οικονόμου (Δημήτρης Τσίκλης)
Συγγραφέας, ετών 45. Ευαίσθητος και τρυφερός, είναι ο σύντροφος της Κλεοπάτρας, την οποία αγαπά και στηρίζει. Ενώ δηλώνει ηλεκτρολόγος, γράφει ρομαντικά μυθιστορήματα με γυναικείο ψευδώνυμο, τα οποία έχουν μεγάλη επιτυχία, αφού γνωρίζει καλά τη γυναικεία ψυχολογία…
Σίλια Λάζαρη (Έλενα Χριστοφή)
Ιδιοκτήτρια μπουτίκ με ρούχα, ετών 55. Είναι χήρα δικηγόρου, κοκέτα αστή, που περιποιείται τον εαυτό της. Είναι η μητέρα της Κλεοπάτρας, την οποία φροντίζει και στηρίζει. Έχει κοινωνική ζωή, αλλά πάνω από όλα έχει μεγάλες φιλοδοξίες για την κόρη της.
Μίλτος Δερμιτζιάν (Μίλτος Χαρόβας)
Κομμωτής, ετών 25. Έχει χιούμορ και ευαισθησίες, είναι ερωτευμένος με τον έρωτα και φιλόδοξος. Τα τελευταία 6 χρόνια είναι βοηθός στο κομμωτήριο του Βασίλη, με τον οποίο είναι και φίλοι.
Κοσμάς Καστρινός (Βαγγέλης Πιτσιλός)
Ερευνητής, ετών 40. Περιποιητικός, έξω καρδιά, γλεντζές, αθλητικός, αλλά και καχύποπτος. Είναι ο ερευνητής και ο κολλητός του Αντώνιου, αλλά με χαρακτήρα εντελώς κόντρα από τον φίλο του.
Στεφανία Οικονόμου (Χριστίνα Σωτηρίου)
Ερευνήτρια, ετών 40. Τολμηρή, σαρωτική και πανέξυπνη. Είναι πρώτη ξαδέρφη του Πασχάλη και δουλεύει ως ερευνήτρια στο γραφείο της Κλεοπάτρας.
Τζένη Βασιλάτου (Αναστασία Δρακά)
Γραμματέας, ετών 35. Είναι ένα κορίτσι χύμα, σπάταλη και άτσαλη, που κάνει γκάφες και είναι συχνά αφηρημένη. Είναι ξαδέρφη, γραμματέας και κολλητή της Κλεοπάτρας και συχνά εκμεταλλεύεται τη σχέση τους.
Δάφνη Ασλάνη (Δώρα Μπιλιώνη)
Γραμματέας, ετών 35. Καλοντυμένη και αεράτη, κλασική γραμματέας με εμφάνιση γραφείου. Εργάζεται στο γραφείο του Αντώνιου, ενώ διαβάζει μετά μανίας τα μυθιστορήματα του Πασχάλη, χωρίς να ξέρει πως είναι εκείνος που τα υπογράφει με γυναικείο όνομα…
Κέλλυ Σταυριανού (Φωτεινή Γεωργίδη)
Κομμώτρια, ετών 40. Δουλεύει στο κομμωτήριο ως βοηθός και μανικιουρίστα. Έχει σχέση με τον Βασίλη, την οποία κρατούν κρυφή, κάτι που δεν την χαροποιεί καθόλου.
Λήδα Τσακίρη (Μαρία Βοσκοπούλου)
Σπουδάστρια δημοσιογραφίας, ετών 22. «Άρρωστη» με την υγιεινή διατροφή, τις βιταμίνες, το τρέξιμο, τα καλλυντικά, τις αστυνομικές σειρές και τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας. Είναι η ετεροθαλής αδερφή του Άλεξ και, παράλληλα με τις σπουδές της, δουλεύει στο καφέ του αδερφού της.
Μελίνα Ραζή (Μαργαρίτα Σκουλουδάκη)
Ανερχόμενη ηθοποιός, ετών 25. Καλοσυνάτη και πολύ ερωτευμένη με τον σύντροφό της, τον Αντώνιο. Προσπαθεί να βρει τον επόμενο ρόλο, που θα την αναδείξει, πηγαίνοντας συνεχώς σε κάστινγκ, όχι πάντα με επιτυχία.
Εκτός από τους βασικούς ήρωες, αγαπημένοι και γνωστοί πρωταγωνιστές θα εμφανίζονται σε guest εμφανίσεις σε κάθε κύκλο επεισοδίων. Κάθε υπόθεση διαζυγίου ολοκληρώνεται σε κύκλους πέντε επεισοδίων, δίνοντας στη σειρά ρυθμό μερικής αυτοτέλειας. Κάθε κύκλος φέρνει ένα νέο ζευγάρι, μια νέα ιστορία, νέες αφορμές για συγκρούσεις, συγκίνηση και φυσικά νέες αφορμές για τον Αντώνιο και την Κλεοπάτρα να τσακωθούν… ή να έρθουν λίγο πιο κοντά.
Το τραγούδι των τίτλων της σειράς, «Μαζί κι αντίθετα», ερμηνεύει ο Akylas, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Χρίστος Στυλιανού και τους στίχους η Λίνα Δημοπούλου.
Πρωταγωνιστούν: Μάριος Μαριόλος, Ειρήνη Τάσσου
Και Βασίλης ο Κώστας Κόκλας
Παίζουν: Στέφανος Μιχαήλ, Δημήτρης Τσίκλης, Μίλτος Χαρόβας, Βαγγέλης Πιτσιλός, Χριστίνα Σωτηρίου, Αναστασία Δρακά, Δώρα Μπηλιώνη, Φωτεινή Γεωργίδη, Μαρία Βοσκοπούλου, Μαργαρίτα Σκουλουδάκη
Και στον ρόλο της Σύλιας, η Έλενα Χριστοφή
Η καθημερινή σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.