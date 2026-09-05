Αντώνιος και Κλεοπάτρα: Όλοι οι ρόλοι της νέας σειράς και οι ηθοποιοί που θα τους υποδυθούν

Μια νέα καθημερινή κοινωνική – αισθηματική σειρά έρχεται στον ΣΚΑΪ και μιλά για τον έρωτα που γεννιέται στα πιο απρόσμενα μέρη: ανάμεσα σε φακέλους διαζυγίων, νομικά επιχειρήματα και δύο ανθρώπους που ορκίζονται ότι δεν αντέχουν ο ένας τον άλλον, παρουσία προέδρου… Στη νέα σειρά του ΣΚΑΪ, θα μπούμε στον κόσμο των διαζυγίων, όπου οι άνθρωποι χωρίζουν πιο συχνά απ’ όσο αλλάζουν πάροχο ρεύματος, δύο δικηγόροι έχουν μετατρέψει την κόντρα σε… επάγγελμα. Ο Αντώνιος (Μάριος Μαριόλος) και η Κλεοπάτρα (Ειρήνη Τάσσου), με γραφεία στο ίδιο κτήριο, βρίσκονται συνεχώς αντίδικοι σε υποθέσεις που ξεκινούν με δάκρυα και τελειώνουν με υπογραφές. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ας γνωρίσουμε τον Αντώνιο και την Κλεοπάτρα, τους δύο δικηγόρους που έχουν μετατρέψει την κόντρα σε επάγγελμα, αλλά και τους ήρωες που βρίσκονται δίπλα τους – συναδέλφους, συγγενείς και φίλους. Αναλυτικά όλοι οι ρόλοι Αντώνιος Μωραΐτης (Μάριος Μαριόλος) Δικηγόρος, ετών 35. Επιτυχημένος επαγγελματίας, γοητευτικός και λεπτολόγος, έχει μανία με την καθαριότητα και την τάξη. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Έχει μεγάλη αδυναμία στον πατέρα του που τον μεγάλωσε μόνος του. Είναι κατά του γάμου και ενώ βρίσκεται σε μόνιμη σχέση με τη Μελίνα, αρνείται να συγκατοικήσει μαζί της.

Ο Μάριος Μαριόλος

Κλεοπάτρα Μωραΐτη (Ειρήνη Τάσσου) Δικηγόρος, ετών 33. Δυναμική και κυκλοθυμική. Έχει λατρεία στη μητέρα της, η οποία προσπαθεί να καθοδηγεί συνεχώς τη ζωή της. Συζεί με τον Πασχάλη εδώ και δυο χρόνια, αλλά δεν νιώθει έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους, δίνοντας προτεραιότητα στη δουλειά της. Η Ειρήνη Τάσσου Βασίλης Μωραΐτης (Κώστας Κόκλας) Ιδιοκτήτης κομμωτηρίου, ετών 58. Ο πατέρας του Αντώνιου είναι ωραίος τύπος, με χιούμορ, γοητευτικός και καλοσυνάτος. Έχει και αυτός μανία με την καθαριότητα, μαγειρεύει συνεχώς και κάθε μέρα πηγαίνει τάπερ με φαγητό στον γιο του, για τον οποίο καμαρώνει πολύ. Ο Κώστας Κόκλας Άλεξ Τσακίρης (Στέφανος Μιχαήλ) Ιδιοκτήτης καφέ μπαρ, ετών 40. Είναι ελεύθερο πνεύμα, φλύαρος, εξωστρεφής και πάρα πολύ τολμηρός στο φλερτ. Έχει το καφέ μπαρ απέναντι από τα δικηγορικά γραφεία και μεγάλη αδυναμία στην ετεροθαλή του αδελφή, τη Λήδα, από τον δεύτερο γάμο του πατέρα του. Ο Στέφανος Μιχαήλ Πασχάλης Οικονόμου (Δημήτρης Τσίκλης) Συγγραφέας, ετών 45. Ευαίσθητος και τρυφερός, είναι ο σύντροφος της Κλεοπάτρας, την οποία αγαπά και στηρίζει. Ενώ δηλώνει ηλεκτρολόγος, γράφει ρομαντικά μυθιστορήματα με γυναικείο ψευδώνυμο, τα οποία έχουν μεγάλη επιτυχία, αφού γνωρίζει καλά τη γυναικεία ψυχολογία… Ο Δημήτρης Τσίκλης Σίλια Λάζαρη (Έλενα Χριστοφή) Ιδιοκτήτρια μπουτίκ με ρούχα, ετών 55. Είναι χήρα δικηγόρου, κοκέτα αστή, που περιποιείται τον εαυτό της. Είναι η μητέρα της Κλεοπάτρας, την οποία φροντίζει και στηρίζει. Έχει κοινωνική ζωή, αλλά πάνω από όλα έχει μεγάλες φιλοδοξίες για την κόρη της. Η Έλενα Χριστοφή Μίλτος Δερμιτζιάν (Μίλτος Χαρόβας) Κομμωτής, ετών 25. Έχει χιούμορ και ευαισθησίες, είναι ερωτευμένος με τον έρωτα και φιλόδοξος. Τα τελευταία 6 χρόνια είναι βοηθός στο κομμωτήριο του Βασίλη, με τον οποίο είναι και φίλοι.

Ο Μίλτος Χαρόβας

Κοσμάς Καστρινός (Βαγγέλης Πιτσιλός) Ερευνητής, ετών 40. Περιποιητικός, έξω καρδιά, γλεντζές, αθλητικός, αλλά και καχύποπτος. Είναι ο ερευνητής και ο κολλητός του Αντώνιου, αλλά με χαρακτήρα εντελώς κόντρα από τον φίλο του. Ο Βαγγέλης Πιτσιλός Στεφανία Οικονόμου (Χριστίνα Σωτηρίου) Ερευνήτρια, ετών 40. Τολμηρή, σαρωτική και πανέξυπνη. Είναι πρώτη ξαδέρφη του Πασχάλη και δουλεύει ως ερευνήτρια στο γραφείο της Κλεοπάτρας.

Η Χριστίνα Σωτηρίου