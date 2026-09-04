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Το «Καλημέρα Ελλάδα» επιστρέφει στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου με τους Βασίλη Χιώτη και Άκη Παυλόπουλο

Κάθε πρωί, η ομάδα της εκπομπής θα καταγράφει όσα συμβαίνουν
Βασίλης Χιώτης και Άκης Παυλόπουλος
Ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος
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Με αέρα… ανανέωσης επιστρέφει στον «αέρα» του ΑΝΤ1 η θρυλική εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», καθώς τη νέα σεζόν τα ηνία της αναλαμβάνουν οι έμπειροι δημοσιογράφοι Βασίλης Χιώτης και Άκης Παυλόπουλος.

Η πρεμιέρα του «Καλημέρα Ελλάδα» έχει οριστεί για τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 06:00, που επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο.

Με τη μακρόχρονη διαδρομή της εκπομπής ως ισχυρή βάση, οι δύο έμπειροι δημοσιογράφοι αναλαμβάνουν την πρωινή ενημέρωση με ουσιαστικό ρεπορτάζ, άμεσο λόγο και καθαρή ματιά στην επικαιρότητα.

Πολιτική, οικονομία, κοινωνία και διεθνή θέματα, ζωντανές συνδέσεις, αποκλειστικές πληροφορίες και ανάλυση. Κάθε πρωί, η έμπειρη δημοσιογραφική και τεχνική ομάδα της εκπομπής θα καταγράφει όσα συμβαίνουν, θα εξηγεί τι σημαίνουν και θα αναδεικνύει όσα επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Συντελεστές

Αρχισυνταξία: Γεωργία Λινάρδου

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Λαμπρόπουλος

Βοηθοί Αρχισυντάκτες: Ναταλία Πολυχρονιάδου, Δώρα Γεωργιάδη

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