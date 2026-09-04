Ο Σταύρος Φλώρος συγκλονίζει: «Σκέφτηκα “θα πεθάνω 100%”» – Περιέγραψε πώς συνέβη το ατύχημα στο «Survivor»

Ο νικητής του φετινού «Survivor» έχει κινηθεί νομικά εναντίον της παραγωγής της Acun Medya για το ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον Άγιο Δομίνικο που του κόστισε το ένα του πόδι. Όπως έγινε γνωστό ο Σταύρος Φλώρος ζήτα αποζημίωση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων από την εταιρεία.

Ο 22χρονος μίλησε στο Μiami Herald και περιέγραψε για πρώτη φορά με λεπτομέρειες τα όσα συνέβησαν στο «Survivor» όταν τραυματίστηκε από την προπέλα ενός σκάφους την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο. Τη συνέντευξη του Σταύρου Φλώρου μετέδωσε την Παρασκευή (04.09.2026) η εκπομπή «Live News» του Νίκου Ευαγγελάτου στο MEGA.

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«Κοιτάζω τον φίλο μου, τον Μάνο, και του λέω “Φίλε, πέθανα. Πέθανα πραγματικά”. κοιτάζω ψηλά και λέω “Θεέ μου, σε παρακαλώ δώσε μου μια δεύτερη ευκαιρία”», άρχισε να περιγράφει ο Σταύρος Φλώρος για τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε, προσθέτοντας: «Όταν το είδα, έπαθα σοκ. Σκέφτηκα “θα πεθάνω σίγουρα, 100%”. Το ένιωσα, καθώς το σκάφος πήγαινε, ένιωθα ότι αργοπεθαίνω».

«Έλεγα στον φίλο μου τον Μάνο: “Φίλε, σε παρακαλώ βρες ένα τηλέφωνο. Θέλω να πω στη μαμά μου τα τελευταία μου λόγια”», εξομολογήθηκε ακόμα.

«Είχαμε όλα όσα μας είχε πει η παραγωγή να έχουμε. Όπως το μπαλόνι για να μας βλέπουν, για να μπορούν να μας δουν τα σκάφη. Ήμασταν δύο άτομα. Είχαμε ψαροντούφεκο, τα είχαμε όλα και τότε το σκάφος πλησίασε πολύ κοντά στην ακτή. Δεν υπήρχε κανείς από την παραγωγή για την ασφάλειά μας και τότε συνέβη αυτό», δήλωσε στην ίδια συνέντευξη ο Σταύρος Φλώρος.

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Παράλληλα, ο 22χρονος περιέγραψε και πώς ακριβώς έγινε το μοιραίο ατύχημα που του κόστισε το ένα του πόδι.

«Το σκάφος πήγαινε πολύ γρήγορα. Δεν τους νοιάζουν τα όρια ή οτιδήποτε… Ακούω τον φίλο μου τον Μάνο να μου φωνάζει “Σταύρο, το σκάφος! Το σκάφος”. Τότε γυρίζω το κεφάλι μου και το σκάφος ήταν ήδη περίπου ένα – δύο μέτρα μακριά μου. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα εκείνη τη στιγμή. Με χτύπησαν, το σκάφος με χτύπησε και μετά η προπέλα με έκοψε. Το πρώτο χτύπημα ήταν στην πλάτη και στο κεφάλι μου. Με αυτόν τον τρόπο το σκάφος με έσπρωξε, μετά βούτηξα και η προπέλα έκοψε το αριστερό μου πόδι πάνω από το γόνατο και έκοψε και το δεξί πόδι γύρω από τον αστράγαλο», είπε.

«Τα μάτια μου ήταν ανοιχτά, ήμουν ξύπνιος όλη την ώρα. Βγαίνω από το νερό. Λέω “τι μου συνέβη; Τι έγινε τώρα;”. Κοιτάζω τον εαυτό μου. Νομίζω ότι όλα είναι καλά και μετά κοιτάζω το πόδι μου. Το πιάνω. Κοιτάζω, το πόδι μου είχε κοπεί εντελώς. Εντελώς. Κοιτούσα στην πραγματικότητα μέσα στο πόδι μου», ανέφερε ακόμα.

«Και μετά ο Μάνος ήρθε ουρλιάζοντας “το σκάφος! Σταμάτα, σταμάτα”. Δόξα τω Θεώ, ήταν τουρίστες στο σκάφος και το σκάφος σταμάτησε. Γιατί δεν ξέρω αν θα σταματούσε αλλιώς ή όχι. Ο Μάνος με έπιασε, με έβαλε στο σκάφος. Έλεγα “Δέστε το πόδι μου, δέστε το πόδι μου”. Έβαλαν επίδεσμο με σχοινί. Το νοσοκομείο ήταν μακριά, ήταν πάνω από μια ώρα για να φτάσουμε», πρόσθεσε ο Σταύρος Φλώρος.

Όσο για το πόδι που έχασε δήλωσε: «(σ.σ. Το αριστερό μου πόδι) είχε ήδη φύγει. Δεν το ξαναείδα ποτέ στην πραγματικότητα, ποτέ. Ήταν μέσα στη θάλασσα».

«Πάντα ήθελα να πάω στο Μαϊάμι. Ήταν ο λόγος που μπήκα στο “Survivor”, γιατί είχαν ως έπαθλο να πάμε στο Μαϊάμι και πάντα ήθελα να πάω εκεί, να κερδίσω το παιχνίδι, να κερδίσω αυτό το έπαθλο και να πάω στο Μαϊάμι, αλλά φτάσαμε εκεί με άλλον τρόπο, όχι και τόσο καλό», ανέφερε ακόμα ο Σταύρος Φλώρος ο οποίος νοσηλεύτηκε για καιρό στο Μαϊάμι.

«Ήταν οι χειρότερες μέρες της ζωής μου. Τόσο πολύς πόνος. Οι γιατροί είναι καλοί. Με προσέχουν. Αλλά ο πόνος ήταν κάτι άλλο. Κάτι άλλο κάθε μέρα. Πονούσα τόσο πολύ. Πόνος φάντασμα. Πραγματικός πόνος. Χειρουργείο μετά το χειρουργείο», είπε ακόμα για τις εφιαλτικές στιγμές που πέρασε ο Σταύρος Φλώρος μετά το ατύχημά του στην ίδια συνέντευξη.