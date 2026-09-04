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Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος μίλησαν πριν την πρεμιέρα του «Στούντιο 4»: Υπάρχει ένας οργασμός δημιουργίας στο πλατό

Αποκάλυψαν ότι ο πρώτος τους καλεσμένος θα είναι ο Μιχάλης Ρέππας
Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος
Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος
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Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος ετοιμάζονται να κάνουν πρεμιέρα στην ΕΡΤ1 με την εκπομπή «Στούντιο 4» τη Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου, στις 15:00.

Οι δύο παρουσιαστές την Παρασκευή (04.09.2026) μίλησαν για το νέο τους τηλεοπτικό εγχείρημα στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Χωρίς φίλτρο», που παρουσιάζουν η Αδαμαντία Λιόλιου και η Βελίκα Καραβάλτσιου. Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος αποκάλυψαν μεταξύ άλλων ότι ο πρώτος τους καλεσμένος θα είναι ο Μιχάλης Ρέππας.

«Υπάρχει ένας οργασμός δημιουργίας εδώ πέρα μέσα στο πλατό, αλλά δεν θέλουμε και να αποκαλύψουμε πολλά πράγματα, όπως καταλαβαίνετε μέχρι και την Δευτέρα που ξεκινάμε στις 15:00», δήλωσε η Κατερίνα Καραβάτου.

«Έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα πρέπει να πούμε. Πολλοί συντελεστές δημοσιογράφοι, αξιόλογοι απαρτίζουν αυτή την ομάδα που θα δείτε από Δευτέρα κάθε βδομάδα», πρόσθεσε ο Χρήστος Φερεντίνος, με την Κατερίνα Καραβάτου να λέει: «Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί».

«Ο Μιχάλης Ρέππας είναι ο πρώτος καλεσμένος. Είναι ο πρώτος καλεσμένος μας, αλλά ακολουθούν και άλλοι πολύ ωραίοι καλεσμένοι που ήδη έχουμε κλείσει. Πολύ ωραία θέματα θεωρούμε. Το “Στούντιο 4” είναι μια αγαπητή εκπομπή. Είναι μια εκπομπή που για πέντε χρόνια έκανε μια λαμπρή πορεία εδώ στην ΕΡΤ1. Τώρα είμαστε εμείς εδώ, σε αυτό το πλατό, σε αυτό το στούντιο. Παίρνουμε τη σκυτάλη από μια πετυχημένη εκπομπή», αποκάλυψε στη συνέχεια ο παρουσιαστής.

Βεβαίως, αλλά δεν μπορούμε να μην είμαστε o εαυτός μας. Ούτως ή άλλως εμείς είμαστε άνθρωποι που είμαστε πολλά χρόνια στην τηλεόραση. Ο Χρήστος και βέβαια και πολύ περισσότερα από μένα.

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