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Survivor: Η απάντηση της Acun Medya στον Σταύρο Φλώρο – «Δεν έχουμε λάβει καμία αγωγή», «δε θα ανεχθούμε καμία συκοφαντική συμπεριφορά»

«Η εταιρεία μας όλα αυτά τα χρόνια είναι πάντα δίπλα στους διαγωνιζόμενους που συμμετέχουν στα τηλεοπτικά της προγράμματα», αναφέρει η Acun Medya
Σταύρος Φλώρος
Ο Σταύρος Φλώρος
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Η Acun Medya απάντησε για πρώτη φορά μετά την αποκάλυψη ότι ο Σταύρος Φλώρος έκανε αγωγή για το ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια του «Survivor».

O Σταύρος Φλώρος λίγους μήνες μετά το ατύχημα που είχε και τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού κι αφού επέστρεψε στην Ελλάδα, κατέθεσε αγωγή κατά της παραγωγής του «Survivor», όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη (03.09.2026).

«Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα τα οποία αναπαρήγαγαν δημοσιεύματα ξένου τύπου και τα οποία περιλαμβάνουν προκλητικά ανυπόστατες, παντελώς αβάσιμες και συκοφαντικές κατηγορίες κατά της εταιρείας Acun Medya Α.Ε., η εταιρεία μας διαψεύδει κατηγορηματικά το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων αυτών, δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία γνώση για τυχόν κατάθεση αγωγής εναντίον της ούτε γνωρίζει το περιεχόμενο αυτής και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της ενώπιον όλων των αρμόδιων Δικαστηρίων και Αρχών κατά παντός υπευθύνου.

Η εταιρεία μας όλα αυτά τα χρόνια είναι πάντα δίπλα στους διαγωνιζόμενους που συμμετέχουν στα τηλεοπτικά της προγράμματα, έχει αποδείξει εμπράκτως ότι νοιάζεται και συμπαραστέκεται ηθικά και υλικά έναντι αυτών και δηλώνει ότι δεν θα ανεχθεί καμία τέτοιου είδους συκοφαντική συμπεριφορά, αήθη επίθεση και προκλητικά κακόβουλα σχόλια εναντίον της.

Τέλος με το παρόν η εταιρεία μας απαγορεύει ρητώς και κατηγορηματικώς την δια κάθε μέσου αναπαραγωγή και δημοσίευση των εν λόγω δημοσιευμάτων και οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά, τα οποία βάλλουν ευθέως κατά της φήμης και υπόστασης της εταιρείας μας και θα επιδείξουμε μηδενική ανοχή σε όποιον παραβεί τα ανωτέρω», αναφέρει η ανακοίνωση της Acun Medya.

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