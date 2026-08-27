Αντώνης Μυριαγκός: Αν έβλεπα ότι για το παιδί μου είναι θέμα ζωής και θανάτου να ασχοληθεί με την τέχνη, φυσικά θα το στήριζα

Τόσο για την πατρότητα όσο και για το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν τον δικό του δρόμο τα παιδιά του μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Αντώνης Μυριαγκός στη νέα εφ’ όλης της ύλης που έδωσε στο νέο τεύχος του περιοδικού Bazaar και τη δημοσιογράφο Άρτεμη Θύμιου.

“Σαν γονιός διαπιστώνεις ότι μεγαλώνεις μαζί με τα παιδιά σου. Τα λόγια είναι πολλές φορές φτωχά. Το παιδί μαθαίνει δίπλα σου, όχι από τις συμβουλές ή τις διδαχές σου. Δεν ξέρω αν τους περνάω κάποιο συγκεκριμένο αξιακό σύστημα. Αυτά λειτουργούν υπόγεια και φανερώνουν τα αποτελέσματα τους αρκετά χρόνια μετά” εκμυστηρεύτηκε αρχικά ο Αντώνης Μυριαγκός.

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Τα παιδιά σας μεγαλώνουν μέσα στην τέχνη. Σας απασχολεί αν θα ακολουθήσουν αυτό τον δρόμο;

Ζουν σε ένα σπίτι με βιβλία, μουσική και έναν άνθρωπο που εργάζεται στην τέχνη, αλλά δεν θέλω να τους πιέσω προς κάποια κατεύθυνση. Ο ενδοιασμός μου θα ήταν καθαρά βιοποριστικός. Είναι μια σκληρή δουλειά, με πολλή δοκιμασία και πολλή απόρριψη.

Από την άλλη, αυτή η απόρριψη καλλιεργεί μια αντοχή. Σε εκπαιδεύει να μην το βάζεις κάτω. Αν έβλεπα ότι για το παιδί μου είναι θέμα ζωής και θανάτου, ότι πραγματικά αναπνέει μέσα από αυτό, φυσικά θα το στήριζα. Αυτά τα πράγματα, όμως, δεν τα αποφασίζεις εσύ. Συμβαίνουν.