Media

Αντώνης Μυριαγκός: Αν έβλεπα ότι για το παιδί μου είναι θέμα ζωής και θανάτου να ασχοληθεί με την τέχνη, φυσικά θα το στήριζα

"Είναι μια σκληρή δουλειά, με πολλή δοκιμασία και πολλή απόρριψη" επισημαίνει ο Αντώνης Μυριαγκός
Αντώνης Μυριαγκός
Αντώνης Μυριαγκός / NDP PHOTO
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τόσο για την πατρότητα όσο και για το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν τον δικό του δρόμο τα παιδιά του μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Αντώνης Μυριαγκός στη νέα εφ’ όλης της ύλης που έδωσε στο νέο τεύχος του περιοδικού Bazaar και τη δημοσιογράφο Άρτεμη Θύμιου.

“Σαν γονιός διαπιστώνεις ότι μεγαλώνεις μαζί με τα παιδιά σου. Τα λόγια είναι πολλές φορές φτωχά. Το παιδί μαθαίνει δίπλα σου, όχι από τις συμβουλές ή τις διδαχές σου. Δεν ξέρω αν τους περνάω κάποιο συγκεκριμένο αξιακό σύστημα. Αυτά λειτουργούν υπόγεια και φανερώνουν τα αποτελέσματα τους αρκετά χρόνια μετά” εκμυστηρεύτηκε αρχικά ο Αντώνης Μυριαγκός.

Τα παιδιά σας μεγαλώνουν μέσα στην τέχνη. Σας απασχολεί αν θα ακολουθήσουν αυτό τον δρόμο;

Ζουν σε ένα σπίτι με βιβλία, μουσική και έναν άνθρωπο που εργάζεται στην τέχνη, αλλά δεν θέλω να τους πιέσω προς κάποια κατεύθυνση. Ο ενδοιασμός μου θα ήταν καθαρά βιοποριστικός. Είναι μια σκληρή δουλειά, με πολλή δοκιμασία και πολλή απόρριψη.

Από την άλλη, αυτή η απόρριψη καλλιεργεί μια αντοχή. Σε εκπαιδεύει να μην το βάζεις κάτω. Αν έβλεπα ότι για το παιδί μου είναι θέμα ζωής και θανάτου, ότι πραγματικά αναπνέει μέσα από αυτό, φυσικά θα το στήριζα. Αυτά τα πράγματα, όμως, δεν τα αποφασίζεις εσύ. Συμβαίνουν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
247
111
102
100
100
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo