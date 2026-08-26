Επιστρέφουν τα «MEGA Γεγονότα» με τη Ράνια Τζίμα και την Κατερίνα Παναγοπούλου

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA Γεγονότα» είναι ο κυρίαρχος της βραδινής ενημέρωσης. Έχει εδραιωθεί στην κορυφή της τηλεθέασης και με την ίδια δυναμική συνεχίζει τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Τα «MEGA Γεγονότα» με σταθερό σημείο αναφοράς την ταχύτητα της είδησης και το κύρος της ανάλυσης, η Ράνια Τζίμα (Δευτέρα έως Πέμπτη) και η Κατερίνα Παναγοπούλου (Παρασκευή έως Κυριακή) επιστρέφουν στην παρουσίαση συνδυάζοντας την καθαρή δημοσιογραφική ματιά, με την ψυχραιμία και τη σε βάθος ανάγνωση της επικαιρότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον σχολιασμό, ο Γιάννης Πρετεντέρης καταθέτει την έμπειρη και αιχμηρή του οπτική.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 19:45 επιστρέφει η Κατερίνα Παναγοπούλου.

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 19:45, στην παρουσίαση θα βρίσκεται η Ράνια Τζίμα. Στη θέση του βασικού σχολιαστή, ο Γιάννης Πρετεντέρης.