Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη στο newsit.gr: «Ο κόσμος αγαπάει την αλήθεια μας»

Μία… ανάσα πριν πάρουν ξανά τις θέσεις στο πλατό της αγαπημένης ενημερωτικής εκπομπής του MEGA, «Κοινωνία Ώρα MEGA» και πουν την πρώτη «καλημέρα» της νέας σεζόν, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη μίλησαν για όλα στο newsit.gr. Η πρεμιέρα τους θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 05:40 και καθημερινά θα μεταδίδουν από το «Μεγάλο Κανάλι» τον παλμό της επικαιρότητας.

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, οι δύο καταξιωμένοι δημοσιογράφοι αναλύουν τη φιλοσοφία πίσω από την επιτυχία της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» και υπογραμμίζουν ότι η νέα σεζόν θα είναι μεν ανταγωνιστική αλλά και πολύ διαφορετική, λόγω της προεκλογικής περιόδου που θα ακολουθήσει. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ομολογεί ότι δεν είχε σκεφτεί ποτέ στο παρελθόν πως θα γινόταν παρουσιαστής και υπογραμμίζει ότι η δημοσιογραφία και το ρεπορτάζ είναι οι μεγάλες του αγάπες. Η Ανθή Βούλγαρη εξομολογείται ότι ήταν εύκολη η μετάβαση από την ψυχαγωγία στην ενημέρωση και τονίζει πως η μητρότητα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής της.

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Η επιτυχία της εκπομπής τους και ο ανταγωνισμός

«Κοινωνία Ώρα MEGA» και τη νέα σεζόν! Τι πιστεύετε ότι αγαπάει στην εκπομπή σας το κοινό και σας παρακολουθεί πιστά εδώ και χρόνια;

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Ο κόσμος νομίζω ότι αγαπάει δύο πράγματα: τη χημεία που έχουμε και το γεγονός ότι το «προϊόν» είναι live. Και πιστεύω ότι αυτό που εκτιμά πάρα πολύ είναι ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη σφαιρική ενημέρωση, πλούσια θεματολογία. Παρουσιάζουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας και όταν κάποιος φεύγει από το σπίτι του το πρωί έχει μια συνολική ενημέρωση, είναι μέσα στον παλμό της ημέρας.

Ανθή Βούλγαρη: Νομίζω ότι ο κόσμος αγαπάει την αλήθεια μας. Επίσης το γεγονός ότι έχουμε χτίσει και μία σχέση μοναδική.

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Τι να περιμένουμε τη νέα χρονιά από σας και τι περιμένετε εσείς από εκείνη;

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Μπορεί να φαίνεται ίδια, αλλά κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζει ο ανταγωνισμός. Τη σεζόν που αρχίζει μπαίνουμε σε μια προεκλογική χρονιά. Θα είναι μια χρονιά διαφορετική. Θα περνάνε όλα μέσα από τον πολιτικό «καθρέφτη» και όλα θα μπουν στο μικροσκόπιο. Εγώ περιμένω και πάλι να ξεκινήσουμε δυνατά με τον τρόπο που ξέρουμε. Να τα λέμε όλα και όσο γίνεται να πιάσουμε το σφυγμό της κοινωνίας, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχει σημασία να πιάνεις τον σφυγμό της κοινωνίας και να μην πιάνεις τον σφυγμό των κομμάτων. Το πιο βασικό πράγμα είναι να μη φεύγεις από αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο, από την σπουδαιότητα της είδησης. Πολλοί συνάδελφοι νομίζουν ότι όταν, ας πούμε, βάζουμε δύο πολιτικούς και κάνουν μια αντιπαράθεση, ότι αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Τις περισσότερες φορές δεν είναι αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο.

Ανθή Βούλγαρη: Προσωπικά, τη νέα χρονιά περιμένω καλύτερες ειδήσεις, για να είμαι ειλικρινής, γιατί πραγματικά η επικαιρότητα είναι βαριά τα τελευταία χρόνια. Φαντάζομαι ότι φέτος θα έχουμε και πολλές πολιτικές εξελίξεις, γιατί είναι προεκλογική χρονιά. Σίγουρα στην εκπομπή μας θα υπάρξουν και κάποιες πινελιές ανανέωσης, όπως κάθε σεζόν.

O Ioρδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη είναι ένα από τα πιο αγαπημένα δίδυμα της ενημέρωσης

Θεωρείτε ότι θα είναι μια ανταγωνιστική χρονιά;

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Κάθε σεζόν είναι ανταγωνιστική, γιατί αλλάζουν τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι θα είναι πιο ανταγωνιστική από άλλες χρονιές.

Ανθή Βούλγαρη: Είναι διαφορετική κάθε σεζόν και θεωρώ ότι είναι πάντα ανταγωνιστική. Και καλώς είναι, γιατί μας ωθεί αυτό να γινόμαστε καλύτεροι. Αλλά έχω την αίσθηση ότι επειδή έχουν γίνει πολλές ανακατατάξεις φέτος θα είναι ένα τελείως διαφορετικό τηλεοπτικό τοπίο. Θα έχουμε πολλές εκπλήξεις.

Πώς κρίνετε το γεγονός ότι πλέον η τηλεόραση στρέφεται προς την ενημέρωση και ακόμα και οι ψυχαγωγικές εκπομπές ασχολούνται με την επικαιρότητα;

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που προέρχομαι από την ενημέρωση. Έκανα 30 χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ, δεν έκανα ποτέ ούτε ψυχαγωγία, ούτε κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι μετά τα μνημόνια έγινε μια πολύ μεγάλη στροφή στον κόσμο. Εκεί ήταν και η μεγάλη στροφή που έγινε στις ψυχαγωγικές εκπομπές, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν ψυχαγωγία, ενώ υπήρχαν τόσα προβλήματα στον κόσμο. Αυτό που έχει στοιχίσει σε κάποιους παρουσιαστές είναι η αυτοαναφορικότητα και το ότι ασχολούνται με το τι θα πει ο ένας και ο άλλος, το να ασχοληθείς με την ενημέρωση δεν είναι κακό. Το θέμα είναι να μπορέσεις να το κάνεις και να το κάνεις αξιόπιστα.

Ανθή Βούλγαρη: Νομίζω ότι είναι μια ανάγκη του κοινού. Επειδή συμβαίνουν πολλά γύρω μας και οι εξελίξεις τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς, δημιουργείται αυτή η ανάγκη. Αν και εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και μεγάλος χώρος για ψυχαγωγία. Προσωπικά μου λείπει πολύ η ψυχαγωγία. Όχι σε επαγγελματικό επίπεδο αλλά ως τηλεθεάτρια. Μου λείπει το να δω κάτι για να χαλαρώσω.

Ανθή, ήταν εύκολη η μετάβαση από την ψυχαγωγία στην ενημέρωση;

Ανθή Βούλγαρη: Για μένα ήταν πολύ εύκολη, γιατί πάντα έκανα ενημέρωση στις εφημερίδες. Οπότε, δεν με δυσκόλεψε η ενημέρωση, αλλά το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Τα ελεύθερα θέματα και το πολιτικό δεν είναι δύσκολα για μένα. Δεν μου προκαλεί πίεση. Θέλω να πω, ήταν πολύ φυσιολογική αυτή η μετάβαση.

Πώς διαχειρίζεστε τα απρόοπτα της καθημερινής ζωντανής εκπομπής;

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Νομίζω ότι σε μια πρωινή εκπομπή που κρατάει τρεις, τεσσερισήμισι ώρες για να διαχειριστείς οποιαδήποτε κατάσταση παίζει ρόλο η εμπειρία σου. Επίσης και ποιον έχεις δίπλα σου, αν έχεις ένα καλό δίδυμο βοηθάει πάρα πολύ. Ξεκουράζει ο ένας τον άλλον. Επίσης, επειδή επειδή όλα τα θέματα έρχονται και επανέρχονται, νομίζω ότι δεν έχει τύχει κάποια στιγμή που να είναι άβολη και να μην την έχω ξαναζήσει και στο παρελθόν.

Ανθή Βούλγαρη: Εδώ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ομάδα και το δέσιμο που έχουμε με τον Ιορδάνη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι συμβαίνουν πολλά απρόοπτα, αλλά επειδή τώρα στο Mega είναι η 7η χρονιά μας και συνολικά με τον Ιορδάνη ως τηλεοπτικό δίδυμο τα τελευταία 10 χρόνια τα αντανακλαστικά έχουν γίνει πολύ γρήγορα. Τα απρόοπτα λόγω της εμπειρίας, αρχίζεις και τα διαχειρίζεσαι πολύ πιο εύκολα.

Τα ρεπορτάζ που τους σημάδεψαν και οι επαγγελματικές προκλήσεις

Υπάρχει κάποια συνέντευξη ή ρεπορτάζ που δεν θα ξεχάσετε ποτέ;

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Αυτά που εμένα με σημάδεψαν και τα θυμάμαι πάρα πολύ ήταν περισσότερο τα ρεπορτάζ στο πεζοδρόμιο και το πολιτικό ρεπορτάζ που έκανα για 30 χρόνια. Όταν γνώρισα σημαντικούς ανθρώπους, έκανα αποστολές. Ας πούμε, δεν θα ξεχάσω ποτέ, τη διαχείριση που γινόταν το 2010-2012, με τα μνημόνια. Κάθε δεύτερη εβδομάδα πηγαίναμε στις Βρυξέλλες, μείναμε τρεις μέρες άυπνοι και προσπαθούσαμε να δούμε τι συμφωνία επετεύχθη. Ή όταν ερχόταν η τρόικα και ήμασταν τρεις μέρες έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτά τα ρεπορτάζ τα θυμάμαι πάρα πολύ έντονα.

Ανθή Βούλγαρη: Εμένα με έχουν σημαδέψει πάρα πολύ τα Τέμπη. Τα κουβαλάω μέσα μου. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να το ξεχάσω, όπως και τη φωτιά στο Μάτι.

Ιορδάνη, ποια συμβουλή θα έδινες σε έναν νέο δημοσιογράφο;

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η συμβουλή είναι ότι πρέπει να μάθει να κάνει πρώτα ρεπορτάζ, γιατί βλέπω πολλά νέα παιδιά τα οποία κατευθείαν θέλουν να γίνουν παρουσιαστές. Η ασφάλεια του στούντιο δεν σε κάνει δημοσιογράφο. Πρέπει να περάσεις από το πεζοδρόμιο για να γίνεις δημοσιογράφος, αυτό μας το λέγανε και οι παλιοί. Τώρα βλέπεις παιδιά τελειώνουν τις σχολές, έρχονται από τα πανεπιστήμια, με επτά γλώσσες, οχτώ μεταπτυχιακά και τα λοιπά και το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι να είναι μέσα σε ένα στούντιο και να κάνουν ερωτήσεις. Αυτό δεν σε κάνει δημοσιογράφο.

Θα σας ενδιέφερε να παρουσιάσετε και άλλα είδη εκπομπών; Όπως βραδινά talk show ή δελτία είδησεων;

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Όχι, νομίζω ότι η πρωινή είναι η μόνη ενημέρωση που μπορείς να τον βρεις τον άλλον σταθερά. Θα τον ξυπνήσεις, θα του πεις τα πρώτα νέα της ημέρας. Άρα, το πρωί έχει πολύ μεγάλη σημασία να τον ενημερώσεις για ό,τι συμβαίνει. Το δελτίο ειδήσεων ποτέ δεν με ενδιέφερε. Τι άλλο να έκανα; Ψυχαγωγική εκπομπή ή μια εκπομπή συνεντεύξεων, αυτά τα talk show που λένε. Αυτά στην τηλεόραση έχουν πεθάνει δυστυχώς.

Ανθή Βούλγαρη: Θα μπορούσα να δω τον εαυτό μου και σε άλλα είδη εκπομπών. Δεν λέω «όχι». Οι θέσεις που έχουμε δεν είναι και για πάντα και μόνιμες. Όσο περνούν τα χρόνια, αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζουν και οι ανάγκες μας και οι ανάγκες του τηλεοπτικού κοινού. Οπότε, ναι, γιατί όχι; Νομίζω το δελτίο είναι το μόνο που δεν με ενδιαφέρει. Η δυσκολία που θεωρώ ότι υπάρχει είναι ότι λες πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό που πρέπει να κάνεις και να πεις. Οπότε, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το υπηρετήσω το δελτίο ειδήσεων.

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχετε αντιμετωπίσει στην καριέρα σας μέχρι σήμερα;

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Μια πρώτη πρόκληση ήταν όταν μπήκα στον χώρο και μου παρουσιάστηκε η ευκαιρία να κάνω πολιτικό ρεπορτάζ. Μία δεύτερη ήταν ότι έκανα εκπομπή. Η παρουσίαση δεν ήταν στα σχέδιά μου. Κάθε βήμα το έβλεπα ως ένα σκαλοπάτι, δεν είχα τη λογική του παρουσιαστή. Αυτό ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Όταν το συνειδητοποίησα μετά ήταν αργά, γιατί είχα μπει ήδη μέσα στον χώρο της παρουσίασης. Δεν είχα σκοπό να γίνω παρουσιαστής. Εγώ πάντα δημοσιογράφος ήμουν.

Ανθή Βούλγαρη: Για μένα η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν το ντοκιμαντέρ που έκανα για τα Τέμπη. Το επιμελούμουν μόνη μου, έπρεπε να είμαι πολύ σωστή στη διαχείριση, αντικειμενική, να προσέχω το συναίσθημα. Νομίζω ότι η πιο δύσκολη δουλειά που έχω κάνει μέχρι σήμερα ήταν αυτό. Και το πιο προκλητικό.

Ιορδάνη, νιώθεις ικανοποιημένος με την πορεία που έχεις χαράξει στη δημοσιογραφία;

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Να πέσει φωτιά να με κάψει τώρα. (Γελάει). Φυσικά και είμαι ικανοποιημένος, τι άλλο να ήθελα; Πραγματικά δεν είναι κάτι το οποίο μου έχει μείνει απωθημένο, κάτι το οποίο να έχω στερηθεί. Μου έχουν δοθεί και πολλές ευκαιρίες. Ό,τι ήθελα να κάνω το έκανα.

Έχει τύχει να μετανιώσεις ποτέ για κάποια επαγγελματική σου απόφαση;

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Εγώ δεν έκανα μεγάλες αλλαγές. Ήμουν πάντα σταθερός. Ήμουν στο MEGA για 25 χρόνια. Όταν έκλεισε είχα πάει στο OPEN και μετά ξαναγύρισα στο MEGA.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος υπογράμμισε ότι δεν είχε φανταστεί τον εαυτό του ως παρουσιαστή

Πόσο εύκολο είναι να διατηρείτε ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική σας ζωή;

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Δεν είναι καθόλου εύκολο, τα πρώτα χρόνια ιδίως. Εγώ δεν μπόρεσα να κρατήσω αυτή την ισορροπία. Είναι πάρα πολλές ώρες δουλειάς. Τώρα είναι διαφορετικά. Αλλά τα πρώτα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολο, κυρίως όταν κάνεις ρεπορτάζ. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσα να την κρατήσω αυτή την ισορροπία. Έχω χάσει πράγματα. Πιο πολύ μου άρεσε, ας πούμε, να κάνω μια ωραία αποστολή, παρά να φύγω διακοπές κάπου ή να καθίσω σπίτι μου. Ούτε Σαββατοκύριακα κοιτούσα, ούτε καλοκαίρια, τίποτα, πήγαινα στην αποστολή.

Ανθή Βούλγαρη: Για μένα είναι πολύ εύκολο, γιατί έχω μάθει να μην παίρνω τη δουλειά στο σπίτι. Το έκανα τα πρώτα χρόνια, αλλά το δούλεψα πολύ μετά. Δεν το καταφέρνω πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές. Επίσης, το γεγονός ότι ασχολούμαι με τον αθλητισμό κι αυτό φέρνει μια ισορροπία γενικότερα στη ζωή μου.

Ιορδάνη, όταν δεν δουλεύεις πώς σου αρέσει να περνάς τον χρόνο σου;

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Εγώ είμαι παιδί της επαρχίας. Με την πρώτη ευκαιρία, όταν έχω δύο τρεις μέρες, πηγαίνω στην Ξάνθη. Μου αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα. Έχω γυρίσει τα περισσότερα μέρη και θέλω πολύ να πηγαίνω σε μέρη στα οποία δεν έχω ξαναπάει. Παλιότερα είχα μια μηχανή και κάναμε ταξίδια.

Η εξομολόγηση για τη μητρότητα

Ανθή, η μητρότητα ποιες αλλαγές έχει φέρει στη ζωή σου;

Ανθή Βούλγαρη: Η μητρότητα έχει φέρει πολλές αλλαγές. Βασικά, πια βάζω έναν άλλον άνθρωπο πάνω από μένα. Η προτεραιότητα είναι ο Μάριος. Ό,τι κάνω, σκέφτομαι τον Μάριο. Η μητρότητα είναι ό,τι πιο όμορφο και δημιουργικό, ό,τι πιο προκλητικό. Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στη ζωή μου και ό,τι πιο δύσκολο μου έχει συμβεί. Ενώ είναι πολύ μαγική η μητρότητα, είναι και πολύ δύσκολη ταυτόχρονα. Αλλάζουν πολλές ισορροπίες και πρέπει λίγο να δεις και με τη δουλειά και με το σπίτι και με τον σύντροφο και με τον εαυτό σου. Αλλά νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, αρχίζουν και στρώνουν τα πράγματα.

Η Ανθή Βούλγαρη εξομολογήθηκε ότι η μητρότητα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής της

Ποιο είναι το μυστικό για έναν ευτυχισμένο γάμο;

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Το μυστικό για έναν ευτυχισμένο γάμο είναι η ειλικρίνεια και να βρεις έναν άνθρωπο, με τον οποίον θα μπορείς να μιλάς ελεύθερα και ανοιχτά. Τα προηγούμενα χρόνια οι άνθρωποι δε μιλούσαν, κουβαλούσαν πολλά μέσα τους και οι σχέσεις δεν ήταν ξεκάθαρες, αλλά κλειστές. Τα νέα παιδιά είναι πιο ειλικρινή και αυτό είναι ωραίο, απελευθερωτικό. Δηλαδή, ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Θέλεις να μένεις, μένεις. Δε θέλεις, δε μένεις. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ένα νέο παιδί, είτε άνδρας είτε γυναίκα, να μάθει στη ζωή του και να χωρίζει. Νομίζω ότι η αλήθεια και ο σεβασμός είναι αυτό που σώζει μια σχέση.

Ποια είναι τα όνειρα και οι στόχοι για το μέλλον;

Ανθή Βούλγαρη: Έχω βάλει στόχο τώρα, επειδή χάθηκε πρόσφατα το άλογό μου να ξανανοίξει η κλινική για τα ιπποειδή. Οπότε, αυτό είναι το πολύ άμεσο. Ήταν δύσκολο καλοκαίρι για μένα γενικά. Αυτό είναι στα σκαριά και θεωρώ ότι τώρα μέσα στον Σεπτέμβρη θα γίνει κιόλας, με το που θα ξεκινήσει η εκπομπή. Από κει και πέρα, επειδή πολλά συμβαίνουν, δεν είμαι άνθρωπος που κάνω σχέδια. Θέλω να πάμε καλά στην εκπομπή φέτος, να έχουμε την υγεία μας και όλα τα άλλα έρχονται. Όσο κλισέ και να ακούγεται, αν έχουμε την υγεία μας όλα θα γίνουν. Καλό είναι να μην ξεχνάμε ότι η υγεία είναι το πιο σημαντικό, γιατί έρχεται η ζωή και σου το θυμίζει, δυστυχώς.