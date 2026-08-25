Σάντρα Βουτσά: Με δύο μόνο λέξεις αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Κόκοτα

Ιδιαίτερα συγκινημένη αποχαιρέτησε η Σάντρα Βουτσά τον Δημήτρη Κόκοτα, μετά τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του σε ηλικία 57 ετών, την Τρίτη (25.08.2026) μετά από μάχη που έδωσε στη ΜΕΘ του νοσοκομείο «Γεννηματάς» για πάνω από 2 χρόνια.

Η Σάντρα Βουτσά, κόρη του αείμνηστου Κώστα Βουτσά, διατηρούσε στενή φιλία με τον Δημήτρη Κόκοτα και είχε συνεργαστεί μαζί του, εξέφρασε τη θλίψη της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

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Η Σάντρα Βουτσά έγραψε στην ανάρτησή της μόνο: «Δημήτρη μου…».

Ο επιτυχημένος τραγουδιστής και γιος του Σταμάτη Κόκοτα, μετά από πολύμηνη νοσηλεία στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γεώργιος Γεννηματάς» έχασε τη μάχη.

Ο καλλιτέχνης νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024, όταν κατέρρευσε από εγκεφαλικό επεισόδιο. Μεγάλη υπήρξε η πορεία του στο ελληνικό τραγούδι, με πολλές πλατινένιες επιτυχίες τη δεκαετία του ’90.