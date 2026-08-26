Mega News 104,6: Ο νέος ραδιοφωνικός σταθμός της Alter Ego Media ανοίγει μικρόφωνα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου

Tη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, το MEGA NEWS 104,6 ανοίγει τα μικρόφωνά του και εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην ενημέρωση. Με τη δυναμική ενός μεγάλου δημοσιογραφικού ομίλου, της ALTER EGO MEDIA, και μια δημοσιογραφική ομάδα πρώτης γραμμής, το MEGA NEWS 104,6 θα βρίσκεται στην καρδιά των γεγονότων, με 24ωρη ενημέρωση, άμεση και έγκυρη πληροφόρηση, διαφορετικές ματιές στην επικαιρότητα, ρεπορτάζ, ανάλυση, άποψη και έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τους ακροατές, σε έναν διαρκή και ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία.

Με επικεφαλής τον Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του MEGA, Σταμάτη Μαλέλη, Διευθυντή Ενημέρωσης τον Γιώργο Κακούση και Διευθυντή Προγράμματος τον Νίκο Νικολακόπουλο, το MEGA NEWS 104,6 συγκροτεί ένα ολοκληρωμένο ενημερωτικό πρόγραμμα, με μια ισχυρή δημοσιογραφική ομάδα, καταξιωμένα ονόματα, έμπειρους δημοσιογράφους και ξεχωριστές φωνές της ενημέρωσης.

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Στα μικρόφωνα και στις δημοσιογραφικές θέσεις του σταθμού συναντώνται ο Παύλος Τσίμας, η Ράνια Τζίμα, ο Γιώργος Χουδαλάκης, ο Δημήτρης Καμπουράκης, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, η Ανθή Βούλγαρη, ο Γιώργος Παπαχρήστος, η Νίκη Λυμπεράκη, η Αναστασία Γιάμαλη, ο Δήμος Βερύκιος, ο Χρήστος Βασιλόπουλος, ο Βασίλης Τσεκούρας, ο Νικήτας Κορωνάκης, ο Χρήστος Χωμενίδης, η Τζίνα Μοσχολιού,η Ελένη Στεργίου, ο Δημήτρης Αλφιέρης, ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, η Μαρία Αστερίου, ο Γιώργος Λιάνης, η Μάιρα Μπάρμπα, ο Γιάννης Χρηστάκος, ο Σωτήρης Μπολάκης, , ο Μάκης Προβατάς, η Ζωή Λιάκα, ο Γρηγόρης Μπέκος, η Σοφία Μπερετάνου, ο Δημήτρης Καραστεφανής, ο Κώστας Αλατζάς, η Ελένη Ευαγγελοδήμου, η Μυρτώ Λαλιούτη, ο Άρης Ραβανός, ο Δημήτρης Χόνδρος, η Εύα Βισβάρδη, ο Βασίλης Σφήνας, ο Γιάννης Διαμαντής.

Μια δημοσιογραφική ομάδα με πολύχρονη εμπειρία, διαφορετικές διαδρομές και διακριτές οπτικές, που θα παρακολουθεί, θα καταγράφει και θα ερμηνεύει την επικαιρότητα, αναδεικνύοντας το ρεπορτάζ και φωτίζοντας όλες τις πλευρές των γεγονότων, με σταθερή προσήλωση στην εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την αμεσότητα.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του MEGA NEWS 104,6 έχει η αθλητική ενημέρωση. Η δημοσιογραφική ομάδα του MEGA NEWS, με επικεφαλής τον Παναγιώτη Περπερίδη, θα καλύπτει καθημερινά τις σημαντικότερες αθλητικές εξελίξεις, με άμεσες συνδέσεις, παρεμβάσεις και έγκυρο ρεπορτάζ από κάθε μεγάλο αθλητικό γεγονός.

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Ο Μπάμπης Χριστόγλου και ο Μιχάλης Λεάνης, ένα επιτυχημένο και αναγνωρίσιμο δημοσιογραφικό δίδυμο, θα καταθέτουν την εμπειρία, τη γνώση και τη χαρακτηριστική τους προσέγγιση στα μικρόφωνα του σταθμού.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Γρηγορόπουλος, ο Κώστας Γκόντζος και ο Βαγγέλης Μίχος θα έχουν τη δική τους ξεχωριστή παρουσία στο πρόγραμμα, προσφέροντας ενημέρωση και τεκμηριωμένο σχολιασμό για όσα διαμορφώνουν την αθλητική επικαιρότητα.

Το MEGA NEWS 104,6 συνδυάζει την ενημέρωση με όσα έχουν ουσιαστική θέση στην καθημερινότητα του ακροατή. Χρήσιμες πληροφορίες, σχολιασμός και συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων στην Ελλάδα και τον κόσμο συνυπάρχουν με την άμεση επικοινωνία με το κοινό και ένα διακριτό μουσικό στίγμα, διαμορφώνοντας ένα πρόγραμμα με περιεχόμενο και σαφή ταυτότητα.

Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026

MEGA NEWS 104,6

Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται MEGA.