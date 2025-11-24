Αντώνης Σρόιτερ, Νικόλας Χαλκιαδάκης και Ιωάννα Φωτοπούλου καλεσμένοι απόψε του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show»

Καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό (24.11.2025) «The 2Night Show» είναι ο Νικόλας Χαλκιαδάκης, ο Αντώνης Σρόιτερ αλλά και η Ιωάννα Φωτοπούλου γνωστή και ως Ιωάννα FO.

Απόψε, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στις 24:00 καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» είναι ο Αντώνης Σρόιτερ. Ο επιτυχημένος δημοσιογράφος – παρουσιαστής μιλάει για τα πρώτα του βήματα στο χώρο της Δημοσιογραφίας και για το ξεκίνημά του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA.

Πώς από ένα απλό δοκιμαστικό κατάφερε να μετράει 16 χρόνια στο κεντρικό δελτίο; Ποιος ήταν ο άνθρωπος που τον πρότεινε; Του έχουν γίνει δελεαστικές προτάσεις για να αλλάξει κανάλι; Η συζήτηση θα φωτίσει τα παρασκήνια της διαδικτυακής του εκπομπής «Πρώτη Λέξη», αλλά και της αγαπημένης του «Αυτοψίας» στον ALPHA. Ποια είναι τα θέματα, που τον έχουν σημαδέψει; Γιατί εκτιμάει τους συναδέλφους του, που έχουν κάνει «δρόμο»;

Τι του λέει συνήθως ο κόσμος, που συναντάει έξω στα ρεπορτάζ του; Στη συνέχεια, μιλάει για την αδυναμία του να θυμάται πρόσωπα με κίνδυνο να παρεξηγηθεί, αναφέρεται στα εφηβικά του χρόνια και τις μεγαλύτερες τρέλες, που είχε κάνει, και ομολογεί πως του αρέσει να ζει έντονα, κάνοντας ακραία χόμπι.

Τέλος, μιλάει με τρυφερότητα για τη σχέση λατρείας που έχει με τη σύζυγό του, Ιωάννα, και τις κόρες τους.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και ο Νικόλας Χαλκιαδάκης, που πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά του ANT1 «Ο Δικαστής».

Ο ταλαντούχος ηθοποιός, μιλάει για τον ρόλο του ως γιος του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, αλλά και για την εξέλιξη του σεναρίου, όπως θα τη φανταζόταν δραματουργικά. Στη συνέχεια, εξηγεί γιατί θα του μείνει αξέχαστη η συμμετοχή στην ταινία «Το Τρίγωνο της Θλίψης» με τον Γούντι Χάρελσον και αποκαλύπτει τι του έκανε εντύπωση στη θαλαμηγό του Ωνάση, που έγιναν τα γυρίσματα.

Τέλος, μοιράζεται τον ενθουσιασμό του για την παράσταση «OFFELIA», σε σκηνοθεσία του Αχιλλέα Τσούτση στο θέατρο ΣΗΜΕΙΟ και μαζί με τον Γρηγόρη ξεσκονίζει τις γνώσεις του στη γεωγραφία σε ένα απολαυστικό παιχνίδι με σημαίες.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» και την οικονομολόγο και content creator Ιωάννα Φωτοπούλου, γνωστή και ως Ιωάννα FO, που περιγράφει πόσο σημαντική είναι η καταγραφή σε καθημερινή βάση των εσόδων – εξόδων, αλλά και η αποταμίευση.

Ποιος πιστεύει πως πρέπει να είναι ο βασικός μισθός στην Ελλάδα; Γιατί νιώθει, ως creator, ότι πρέπει να υπηρετεί τον κόσμο δωρεάν; Τέλος, μιλάει για τη μεγάλη της λατρεία, τα ταξίδια, και αποκαλύπτει τι της έκανε μεγαλύτερη εντύπωση στο τελευταίο της ταξίδι στην Ιαπωνία.



