Αργύρης Αγγέλου για «Παρά Πέντε»: Είναι λάθος όλα όσα ακούγονται, δεν επεμβαίνουμε στην πλοκή που ξέρετε

Ο Αργύρης Αγγέλου βρέθηκε απέναντι από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή «The 2night Show» που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας (08-12-2025) και μίλησε μεταξύ άλλων για την επιστροφή της σειράς «Παρά Πέντε» και την καλλιτεχνική διαδρομή του. Ο ηθοποιός ανέφερε πως έχουν γυριστεί πέντε σκηνές της θρυλικής σειράς και πως ο Γιώργος Καπουτζίδης υλοποίησε ιδέες που έστειλε ο κόσμος.

Η επιστροφή του «Παρά Πέντε» αναμένεται την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων από τη συχνότητα του Mega. Ο Αργύρης Αγγέλου ανέφερε πως έμαθε για τα σχέδια του Γιώργου Καπουτζίδη από δημοσιεύματα. Παλαιότερα, όπως είπε, ο δημιουργός δεν σκεφτόταν ένα πιθανό reunion.

Ο Αργύρης Αγγέλου ανέφερε αρχικά στην εκπομπή «The 2night Show» πως «Όσο περνάνε τα χρόνια και πατάω γερά στα πόδια μου, αισθάνομαι ότι δεν έχω τίποτα να αποδείξω σε κανέναν. Είμαι 25 χρόνια στη δουλειά, έχω τσαλαβουτήξει σε πολλά νερά και νομίζω ότι έχω επιπλεύσει μια χαρά. Δεν φοβάμαι πια. Νιώθω ότι είμαι σε πολύ ωραία στιγμή στην καριέρα μου».

Στη συνέχεια, ο γνωστός ηθοποιός υπογράμμισε πως «Ο κόσμος και ο χώρος έχει την αίσθηση ότι έχω κάνει πολλά σίριαλ. Η τελευταία φορά ήταν στο Star με τον “Έρωτα με διαφορά” στον covid και πριν είχα να κάνω τηλεόραση 12 χρόνια. Επειδή το “Παρά Πέντε” και οι “Σαββατογεννημένες” παίζουν συνέχεια και επειδή ο κόσμος επιλέγει να βλέπει ο,τι τον βολεύει, αψηφάει ότι μεγαλώνω παράλληλα και νομίζει ότι κάνω συνέχεια τηλεόραση. Με πληγώνει λίγο, γιατί την τηλεόραση την αγαπάω. Με στεναχωρεί που δεν κάνω συχνά. Φέτος, που κάνω το “Σπίτι Δίπλα στο ποτάμι” το χαίρομαι πολύ».

Όσον αφορά την επιστροφή του “Παρά Πέντε”, ο ίδιος δήλωσε ότι «Ήρθε τόσο ανέλπιστα όλο αυτό. Ο Γιώργος τόσα χρόνια ήταν κάθετος ότι δε θέλει να ξαναγγίξουμε το “Παρά Πέντε”. Από την τηλεόραση το μάθαμε. Βγήκε σε μια εκπομπή και είπε ότι θα το κάνουμε για τα 20 χρόνια και ξαφνιαστήκαμε. Όταν κάποια στιγμή μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε να κάνουμε κάτι και ότι επικοινώνησαν από το Mega, έγινε ξαφνικά και τόσο γρήγορα όλο αυτό. Αυτήν την περίοδο τρέχω να προλάβω το ένα και το άλλο, οπότε δεν έζησα την προετοιμασία του “Παρά Πέντε”. Ήρθε σαν ουρανοκατέβατο δώρο, δεν ξέρω πώς να περιγράψω τη χαρά μου».

Προσέθεσε, μάλιστα, ότι «Την πρώτη μέρα στο γύρισμα, που βρεθήκαμε ήταν αξέχαστη, γιατί πήγαμε σε ένα γνώριμο χώρο που κάναμε γυρίσματα και τότε, με τους ίδιους συντελεστές. Ήρθαν όλοι όσοι μπορούσαν, από τους ανθρώπους που μας έβαφαν και μας χτένιζαν, μέχρι τους ηθοποιούς, τη βασική πεντάδα. Ξαναβρισκόμαστε σε ένα deja vu και κάποια στιγμή έρχεται η κομμώτρια και μου λέει ότι πρέπει να κάνουμε το τσουλούφι. Ήταν ένα πέρασμα χρόνων, το οποίο δεν πρόλαβα να συνειδητοποιήσω. Μόλις ετοιμαστήκαμε και άκουσα τον σκηνοθέτη να λέει ότι πάμε για πρόβα, αναρωτήθηκα από πού το πιάνουμε».

Επιπλέον, ο Αργύρης Αγγέλου τόνισε πως «Έχουμε γυρίσει τις σκηνές, υπολείπεται το live on tape. Γυρίσαμε συνολικά πέντε σκηνές, είναι γραμμένες από τον Γιώργο και από όσο ξέρω ο κόσμος ψήφισε και έδωσε ιδέες πώς θα ήθελε να δει αυτούς τους χαρακτήρες μετά από 20 χρόνια. Δεν στεκόμαστε στο ξεχωριστό του κάθε χαρακτήρα. Είναι λάθος όλα όσα ακούγονται».

«Δεν επεμβαίνουμε μετά από 20 χρόνια στην πλοκή που ξέρετε από το παλιό “Παρά Πέντε”. Θα δεις τους χαρακτήρες μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια, σε κάποιες κομβικές περιόδους που περάσαμε όλοι. θα έχω το τσουλούφι κι η Σμαράγδα την περούκα της. Θα δείτε μια γιορτή και θα το συντονίζει ο Γιώργος από όσο ξέρω» είπε καταληκτικά ο Αργύρης Αγγέλου.