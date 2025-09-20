Αργυρώ Μπαρμπαρίγου: Η θερμή υποδοχή από την Σίσσυ Χρηστίδου – «Ήσουν το αποκούμπι μου»

Με ένα διάπλατο χαμόγελο υποδέχτηκε η οικοδέσποινα της εκπομπής του Mega «Χαμογέλα και πάλι» Σίσσυ Χρηστίδου, την επιτυχημένη σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, πάτησε το πλατώ της εκπομπής – που έκανε σήμερα (20.09.2025) πρεμιέρα – και έπεσε στην αγκαλιά της παρουσιάστριας η οποία την υποδέχτηκε με θέρμη.

«Μου έλειψε πρώτα σαν τηλεθεάτρια και μετά το ότι μου κάνει την τιμή να έρθει σε αυτήν την εκπομπή. Δεν έχω λόγια», είπε αρχικά η παρουσιάστρια του MEGA και πρόσθεσε:

«Έχουμε ζήσει μια τηλεοπτική χρονιά μαζί και δύσκολη για εμένα και ήσουν το αποκούμπι μου».

«Επειδή λείπω αρκετό καιρό και είστε και ωραία παρέα. Μου λείψατε πολύ», της είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, όταν ρωτήθηκε για την αφορμή που την έκανε να δεχθεί αυτή τη νέα τηλεοπτική πρόταση.