Media

Αργυρώ Μπαρμπαρίγου: Η θερμή υποδοχή από την Σίσσυ Χρηστίδου – «Ήσουν το αποκούμπι μου»

«Μου έλειψε πρώτα σαν τηλεθεάτρια και μετά το ότι μου κάνει την τιμή να έρθει σε αυτήν την εκπομπή»
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Με ένα διάπλατο χαμόγελο υποδέχτηκε η οικοδέσποινα της εκπομπής του Mega «Χαμογέλα και πάλι» Σίσσυ Χρηστίδου, την επιτυχημένη σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου. 

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, πάτησε το πλατώ της εκπομπής – που έκανε σήμερα (20.09.2025) πρεμιέρα – και έπεσε στην αγκαλιά της παρουσιάστριας η οποία την υποδέχτηκε με θέρμη.

«Μου έλειψε πρώτα σαν τηλεθεάτρια και μετά το ότι μου κάνει την τιμή να έρθει σε αυτήν την εκπομπή. Δεν έχω λόγια», είπε αρχικά η παρουσιάστρια του MEGA και πρόσθεσε:

«Έχουμε ζήσει μια τηλεοπτική χρονιά μαζί και δύσκολη για εμένα και ήσουν το αποκούμπι μου».

«Επειδή λείπω αρκετό καιρό και είστε και ωραία παρέα. Μου λείψατε πολύ», της είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, όταν ρωτήθηκε για την αφορμή που την έκανε να δεχθεί αυτή τη νέα τηλεοπτική πρόταση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo