Μπαμπά σ’ αγαπώ – επόμενα επεισόδια: Ο Μανώλης βλέπει τη Βιργινία να βγάζει κρυφά από το σπίτι της έναν εμφανίσιμο άνδρα

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της σειράς του Alpha, «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που θα προβληθούν από την Τρίτη έως την Τετάρτη 12-13.2026 στις 21:00 το βράδυ.

Αποφασισμένος για όλα, ο Δημήτρης τρέχει ενάντια στον χρόνο προσπαθώντας να προλάβει την πρόταση γάμου του Πάρη προς την Ελένη, όταν όμως φτάνει στο εστιατόριο, είναι πια αργά. Η Στέλλα, έξαλλη με τις συνεδρίες ψυχολόγου που συζητάει να ξεκινήσει ο Νίκος με τη Βιργινία, τον κατηγορεί ότι οι συνεδρίες αυτές δεν είναι για την κόρη τους αλλά για να τα ξαναβρεί ξανά με την πρώην του. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της αγαπημένης σειράς του Alpha, Μπαμπά σ’ αγαπώ.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τρίτη 12 Μαΐου

Επεισόδιο 37: «Μου φάνηκε καλή ιδέα εκείνη την ώρα» – Αποφασισμένος για όλα, ο Δημήτρης τρέχει ενάντια στον χρόνο προσπαθώντας να προλάβει την πρόταση γάμου του Πάρη προς την Ελένη, όταν όμως φτάνει στο εστιατόριο, είναι πια αργά. Ο Πάρης κι η Ελένη έχουν ήδη φύγει. Ο Ηρακλής έχει μαζέψει τα πράγματα του Στέλιου και ετοιμάζονται να το σκάσουν κρυφά απ’ το σπίτι όταν η Τζένη τους αντιλαμβάνεται και προσπαθεί να τους πείσει να μη φύγουν.

Η Στέλλα, έξαλλη με τις συνεδρίες ψυχολόγου που συζητάει να ξεκινήσει ο Νίκος με τη Βιργινία, τον κατηγορεί ότι οι συνεδρίες αυτές δεν είναι για την κόρη τους αλλά για να τα ξαναβρεί ξανά με την πρώην του. Μπουχτισμένος από τις κατηγορίες που εκσφενδονίζονται κατά πάνω του και από τη νυν και από την πρώην γυναίκα του, ο Νίκος φεύγει απ’ το σπίτι και πάει στον Δημήτρη να τα πιούνε, όμως εκεί, αντί για τον Δημήτρη, συναντά τον γείτονα του, τον Κώστα.

Ο Ευριπίδης αρνείται πεισματικά να εντάξει διανυκτέρευση στο συμφωνητικό του με τον Ηρακλή και ο μόνος που δείχνει αρκετά δυνατός ώστε να τον κάνει καλά, είναι ο εγγονός του. Και ο Μανώλης θορυβείται όταν βλέπει τη Βιργινία να βγάζει κρυφά απ’ το σπίτι της, έναν άγνωστο, νεαρό, εμφανίσιμο άντρα.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τετάρτη 13 Μαΐου

Επεισόδιο 38: «Πού βαδίζουμε κύριοι;» – O Δημήτρης τα παίζει όλα για όλα και ζητάει από την Ελένη να ανοίξει τα χαρτιά της και να αποκαλύψει ποιον αγαπάει: εκείνον ή τον Πάρη; Όταν όμως η Ελένη ανοίξει τα χαρτιά της, είναι δική της σειρά να του ρίξει το γάντι, ζητώντας του κάτι που ο Δημήτρης δεν έχει κάνει ποτέ. Ο Νίκος αποσυμπιέζεται και μοιράζεται με τον Κώστα τα προβλήματα που έχει με τις γυναίκες τις ζωής του, αλλά τα τηλέφωνα δε λένε να τον αφήσουν ήσυχο. Και όταν ο Κώστας αποφασίζει να φτιάξει το «οικογενειακό δέντρο» της περίπλοκης ζωής του Νίκου, ανακύπτουν διάφορα ερωτήματα, όπως το αν η Στέλλα έχει κάποιο σύντροφο.

Η Βιργινία σπάει τους κανόνες που είχαν συμφωνήσει με τον Νίκο, αποφασισμένη να φέρει με κάθε τρόπο τη Ζωή πίσω στο σπίτι. Για να τα καταφέρει, συναντιέται με τον Γιάννη, το αγόρι της Ζωής, πράγμα που οδηγεί τον Μανώλη να πιστέψει ότι έχει κρυφή σχέση με νεότερο άντρα. Τέλος, ο Πανούλης συνειδητοποιεί ότι είναι βαθιά ερωτευμένος και ζητάει τη βοήθεια της Τζένης και του Ηρακλή (και ιδίως της Τζένης) για να κερδίσει την καρδιά της όμορφης Στέλλας, ενώ μια κρέπα που της πηγαίνει δώρο θα οδηγήσει σε μεγάλη αναστάτωση το σπίτι του Νίκου.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.