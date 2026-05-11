Γη της ελιάς – επόμενα επεισόδια: Στο σπίτι της Αθηνάς, ένα δείπνο με τον Λεωνίδα και τον Μιχάλη παίρνει απρόσμενη τροπή

Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες στη «Γη της ελιάς». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν στο ΜEGA από τη Τρίτη 12 έως την Πέμπτη 14 Μαΐου, στις 23:00.

Γη της ελιάς – Τρίτη 12 Mαΐου

Επεισόδιο 120ο: Η παρατεταμένη απουσία της Ισμήνης από το γραφείο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα κι έτσι ο Τζον με τον Στάθη, με βαριά καρδιά, αποφασίζουν να μιλήσουν ευθέως στον Κωνσταντίνο. Στο σπίτι της Αθηνάς, ένα φαινομενικά ήρεμο δείπνο με τον Λεωνίδα και τον Μιχάλη παίρνει απρόσμενη τροπή. Μια παρεξήγηση αρκεί για να ανάψει φωτιές και η Μαργαρίτα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των εξελίξεων. Στο μεταξύ, ο Στάθης κάνει μια πολύ τρυφερή έκπληξη στην Ερωφίλη. Ο Ρούσσος εκβιάζει ανοιχτά τη Μαρουσώ απαιτώντας χρήματα και δουλειά, υπό την απειλή ότι θα την εκθέσει στο μεγάλο αφεντικό. Η Αναστασία παίρνει μια μεγάλη απόφαση που θα φέρει ανατροπές: δηλώνει ότι θα διεκδικήσει τον Λεωνίδα με κάθε τρόπο. Η Μαργαρίτα, βλέποντας την κατάσταση να ξεφεύγει από τον έλεγχό της, κατακλύζεται από ενοχές. Ο Στάθης κι ο Αντώνης πιάνονται στα χέρια μπροστά στην Ερωφίλη. Η Ισμήνη βγάζει αντικλείδι για το σπίτι του Κωνσταντίνου και τον πιάνει επ’ αυτοφώρω σε τρυφερή στιγμή με τη Φρύνη.

Γη της ελιάς – Πέμπτη 14 Mαΐου

Επεισόδιο 121ο: Η Ισμήνη, εκτός εαυτού μετά την αποκάλυψη της παράνομης σχέσης του Κωνσταντίνου και της Φρύνης, πηγαίνει στον Λυκούργο και του εξιστορεί τα πάντα. Ο Κωνσταντίνος υπερασπίζεται την επιλογή του, μαζεύει τα πράγματά του και μετακομίζει στο νέο του σπίτι, αλλά η Ισμήνη απειλεί ότι θα του κάνει τη ζωή κόλαση. Θολωμένη από τον θυμό, βανδαλίζει το ανθοπωλείο, με αποτέλεσμα όλο το χωριό να ενημερωθεί για τα γεγονότα. Η Μαργαρίτα αποφασίζει να ξεκαθαρίσει την παρεξήγηση με τον Λεωνίδα, αλλά αυτός της εκφράζει την αγάπη του για εκείνη. Η Χριστιάνα απειλεί σοβαρά τον Μιχάλη και του γεννά την υποψία ότι παίρνει ναρκωτικές ουσίες. Ο Μιχάλης ενημερώνει την Αλεξάνδρα κι εκείνη θορυβείται πάρα πολύ. Η Βασιλική ξεκαθαρίζει στον Στέφανο ότι δεν μπορεί να κάνει πια παρέα με τη Φρύνη, εκείνος όμως βάζει τα όριά του κι υπερασπίζεται τη φίλη του. Η Ισμήνη απαιτεί από τον Λυκούργο να βγάλει το διαζύγιο με αντιδικία, αλλά εκείνος την προειδοποιεί πως, αν συνεχίσει έτσι, κινδυνεύει να χάσει την επιμέλεια του παιδιού της. Η Ισμήνη, μέσα στην απελπισία της, ζητάει τη συμπαράσταση της Αριάδνης. Η Δάφνη μπαίνει στο χειρουργείο για να αντιμετωπίσει το γυναικολογικό πρόβλημα που προέκυψε, αλλά παρουσιάζονται επιπλοκές.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι: Στέλα Φυρογένη, Κούλλης Νικολάου, Βάσια Παναγοπούλου, Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA