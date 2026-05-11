Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενο επεισόδιο: Η Μελισσάνθη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αιφνιδιαστική εξέλιξη

Εξελίξεις έρχονται στo νέo επεισόδιo της γνωστής σειράς του Alpha, το «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που θα προβληθεί την Πέμπτη 13 Μαΐου στις 23:30 το βράδυ.

Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο της σειράς του Αlpha, Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 13 Μαΐου

Επεισόδιο 56: Η Πολυξένη περνά τη νύχτα στο παλιό της δωμάτιο στο σπίτι της Μάρθας, προσπαθώντας να διαχειριστεί τις αλλαγές στη ζωή της, ενώ η απόφασή της να κρατήσει απόσταση από τον Ηλία αφήνει ανοιχτό ένα δύσκολο αδιέξοδο. Η Ασπασία έρχεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες της εγκυμοσύνης της, όταν αναγκάζεται να αλλάξει ρυθμούς και να βάλει στον πάγο όσα είχε σχεδιάσει για το επόμενο διάστημα, αποδεχόμενη μια πραγματικότητα που δεν είχε υπολογίσει. Η Μελισσάνθη προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία της μετά το αμήχανο περιστατικό στο γραφείο του Απόστολου, όμως στο Ίδρυμα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αιφνιδιαστική εξέλιξη που αλλάζει τις ισορροπίες και την αφήνει να σηκώσει μεγαλύτερο βάρος απ’ όσο υπολόγιζε.

Η Ιουλία, αναρρώνοντας στο νοσοκομείο, έρχεται πιο κοντά με τον Φωκά μέσα από μια ειλικρινή συζήτηση, καθώς οι μεταξύ τους ισορροπίες αρχίζουν να αποκαθίστανται. Η Μαγδαληνή περνά χαλαρές στιγμές με τις φίλες της, την ώρα που ο Οδυσσέας της μιλά για ένα νέο επαγγελματικό σχέδιο, ανοίγοντας μπροστά της μια προοπτική που δεν είχε μέχρι τώρα υπολογίσει.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.