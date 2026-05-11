Μία νύχτα μόνο – επόμενα επεισόδια: Αρετή και Οδυσσέας ονειρεύονται ξανά την κοινή τους ζωή

Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», που θα προβληθούν την Τρίτη 12 και την Πέμπτη 14 Μαΐου, στις 21:40, στο MEGA.

Η εγκυμοσύνη της Αρετής έχει αλλάξει τελείως τη συμπεριφορά του Οδυσσέα, κάνοντας και τους δύο να ονειρεύονται και πάλι την κοινή τους ζωή. Η Αλεξάνδρα καταφέρνει να συγκεντρώσει κάποιες πληροφορίες που την φέρνουν πολύ κοντά σε μία αποκάλυψη, που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα για το ζευγάρι. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της αγαπημένης σειράς του MEGA, Μία νύχτα μόνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία νύχτα μόνο: Τρίτη 12 Μαΐου

Επεισόδιο 77: Η εγκυμοσύνη της Αρετής έχει αλλάξει τελείως τη συμπεριφορά του Οδυσσέα, κάνοντας και τους δύο να ονειρεύονται και πάλι την κοινή τους ζωή. Ο Σταύρος βρίσκεται ένα βήμα πριν αποκαλύψει στην Ελένη τα πραγματικά του συναισθήματα για εκείνη, ενώ η Αλεξάνδρα καταφέρνει να συγκεντρώσει κάποιες πληροφορίες που την φέρνουν πολύ κοντά σε μία αποκάλυψη, που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα για το ζευγάρι.

Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 14 Μαΐου

Επεισόδιο 78: Η Αννέζα επιστρέφει από την Ελβετία, την ώρα που η κατάσταση της Κατερίνης παραμένει κρίσιμη. Ο Ορφέας διαβάζει το γράμμα του πατέρα του και μπαίνει σε σκέψεις για την επόμενη κίνησή του. Την ίδια στιγμή, η Εύα κάνει μια δεύτερη προσπάθεια να πλησιάσει τον Οδυσσέα. Η Αλεξάνδρα είναι αποφασισμένη να μάθει τι πραγματικά συνέβη τη νύχτα που ο Οδυσσέας πέρασε στο ξενοδοχείο και απευθύνεται σε κάποιον για βοήθεια. Κι ενώ ο Σταύρος προσπαθεί με κάθε τρόπο να πλησιάσει την Αρετή, μια απρόσμενη είδηση έρχεται να ανατρέψει τις ελπίδες του.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGΑ