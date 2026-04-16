Άρης Αντωνόπουλος: Μου αρέσει πολύ να “κλέβω” στοιχεία υποκριτικής από τον Αλέκο Συσσοβίτη και τη Μαρίνα Ασλάνογλου

Ο ηθοποιός Άρης Αντωνόπουλος έδωσε μία νέα συνέντευξη και μίλησε για τον ρόλο του Στράτου Καπετανάκου που υποδύεται στη σειρά «Porto Leone», που μεταδίδεται στον ALPHA.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε στο Λοιπόν και στον Ανδρέα Θεοδώρου εξηγώντας τους λόγους που αποφάσισε να δεχτεί την πρόταση και να υποδυθεί τον συγκεκριμένο ρόλο. Ο Άρης Αντωνόπουλος σημείωσε ότι σημαντικό ρόλο στην απόφασή του να δεχτεί να είναι στο «Porto Leone» ήταν η παρουσία του Αλέκου Συσσοβίτη και της Μαρίνας Ασλάνογλου.

«Όταν διάβασα στην αρχή το σενάριο, είπα πως θα πω εγώ αυτά τα λόγια, γιατί ο Στράτος Καπετανάκος είναι ένας ατίθασος, μπερμπάντης, λαϊκός γόης. Ο πρωτότοκος της οικογένειας, που έχει μάθει να κάνει ό,τι θέλει και να μη δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Εκείνη την εποχή όμως, δυστυχώς, οι άντρες υποτιμούσαν ακόμη και τις ίδιες τους τις γυναίκες», είπε αρχικά.

Μιλώντας για τη σειρά «Porto Leone», όπου συμμετέχει, υπογράμμισε: «Είναι μια φανταστική παραγωγή. Επίσης, είχα ξαναδουλέψει με τον σκηνοθέτη Βασίλη Τσελεμέγκο σε μια άλλη σειρά και ήταν εκείνος που με πρότεινε. Όταν έμαθα ότι θα είμαι μαζί με τον Αλέκο Συσσοβίτη και τη Μαρίνα Ασλάνογλου δεν υπήρχε περίπτωση να μην δεχτώ. Δεν χρειάστηκε καν να διαβάσω το σενάριο. Βέβαια, μου αρέσει πολύ το πώς γράφει ο Γιώργος Κρητικός. Επίσης, μου αρέσει πολύ η ιστορία του Πειραιά στη δεκαετία του ’60 από τη σκοτεινή πλευρά των καμπαρέ της Τρούμπας. Επίσης είχα ξαναδουλέψει με πολλούς ηθοποιούς από το “Porto Leone” και στο “Μινόρε της αυγής”, οπότε είχαμε πάρει μια γεύση γενικότερα από την ιστορία.

Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι ο ρόλος είχε μια πρόκληση, γιατί δεν είχα κάνει στο παρελθόν κάτι αντίστοιχο. Το κοινό τον μίσησε, όπως και εγώ. Βέβαια πρέπει να μπορείς να δικαιολογήσεις παίζοντας τον εκάστοτε χαρακτήρα, γιατί κάνει ό,τι κάνει. Πρέπει να του δώσεις μια ανθρώπινη υπόσταση. Στο δικό μου μυαλό, λοιπόν, ο Στράτος βρισκόταν στο μεταίχμιο που γινόταν άντρας και εξαιτίας όλων των προσλαμβανουσών από τον πατέρα του αντιδρούσε έτσι όπως αντιδρούσε»

«Αν δεν είσαι και λίγο ρομαντικός δεν μπορείς να κάνεις αυτή τη δουλειά. Εντάξει, πιστεύω μεγαλώνοντας κάποια πράγματα μπορεί να τα βλέπεις λίγο πιο τετράγωνα, αλλά προσπαθώ να μην παίρνω πολύ μέσα μου την αρνητική κριτική, ειδικά όταν δεν έρχεται καλοπροαίρετα. Βέβαια, δεν το καταφέρνω πάντα», ξεκαθάρισε ακόμα.

Παράλληλα, ο Άρης Αντωνόπουλος σημείωσε ότι τον αγχώνει η τηλεθέαση στις δουλειές που παίρνει μέρος.

«Πάντα με αγχώνει η τηλεθέαση, αλλά δεν θέλω να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Η δουλειά μου είναι να είμαι όσο καλύτερος μπορώ στο γύρισμα, να ξέρω τα λόγια μου. Δεν θέλω να αγχώνομαι για τα ποσοστά τηλεθέασης, χαίρομαι όμως πάρα πολύ που το κοινό αγάπησε τη δουλειά αυτή. Όλοι δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας δεδομένων των συνθηκών και των γρήγορων ρυθμών της σημερινής εποχής», παραδέχτηκε.

Τέλος ο νεαρός ηθοποιός ανέφερε ότι δεν ζήτησε συμβουλές από τους τηλεοπτικούς του γονείς στη σειρά, τον Αλέκο Συσσοβίτη και τη Μαρίνα Ασλάνογλου, αλλά τους παρατηρεί και παίρνει πράγματα από εκείνους.

«Δεν ζήτησα ακριβώς συμβουλές, αλλά τους παρατηρώ. Μου αρέσει πολύ να “κλέβω” στοιχεία όσον αφορά την υποκριτική από εκείνους. Έχω ξανασυνεργαστεί μαζί τους και με τη Μαρίνα το 2004 όπου έκανε τη μητριά μου στη σειρά…», είπε χαρακτηριστικά.