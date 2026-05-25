«Baywatch»: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του reboot της πασίγνωστης σειράς

Στη δημοσιότητα βγήκε το πρώτο teaser για το reboot της θρυλικής σειράς «Baywatch», στο οποίο παρουσιάζονται πλέον και επίσημα οι πρωταγωνιστές της νέας αυτής εκδοχής της εμβληματικής σειράς που κυριάρχησε τη δεκαετία του 1990.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα παραγωγή της σειράς «Baywatch» του Fox αναλαμβάνει ο Στίβεν Άμελ, ο οποίος υποδύεται τον Hobie Buchannon. Ο χαρακτήρας του εμφανίζεται πλέον ως επικεφαλής της ομάδας των ναυαγοσωστών, συνεχίζοντας την κληρονομιά του πατέρα του, Mitch Buchannon, τον οποίο είχε ενσαρκώσει ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ στην αρχική σειρά.

Ο ηθοποιός ανάρτησε το πρώτο teaser στον λογαριασμό του στο Instagram, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το νέο καστ. Στα πλάνα εμφανίζονται ο ίδιος μαζί με τις συμπρωταγωνίστριές του Μπρουκς Νέιντερ, Τζέσικα Μπέλκιν και Λίβι Νταν, φορώντας τα χαρακτηριστικά κόκκινα μαγιό των ηθοποιών της σειράς. Στη λεζάντα της ανάρτησής έγραψε: «Ονειρεύομαι σε αργή κίνηση».

Η υπόθεση της νέας σειράς: «Ο κόσμος του Hobie ανατρέπεται όταν η Charlie (Μπέλκιν), η κόρη που ποτέ δεν γνώρισε, εμφανίζεται πρόθυμη να συνεχίσει την παράδοση της οικογένειας Buchannon και να γίνει ναυαγοσώστρια στο Baywatch, στο πλευρό του πατέρα της».

Το κάστ της σειράς συμπληρώνουν οι Σέι Μίτσελ, Χάσι Χάρισον, Θαντέους ΛαΓκρόν και Νόα Μπεκ. Ακόμα, σύμφωνα με το Deadline, ο Ντέιβιντ Τσοκάτσι και η Έρικα Ελένιακ επιστρέφουν στους ρόλους των Cody Madison και Shauni McClain από την αυθεντική σειρά.

Το νέο «Baywatch» αποτελεί συμπαραγωγή των Fox Entertainment και Fremantle, με τον Ματ Νιξ να έχει τον ρόλο του showrunner και εκτελεστικού παραγωγού.

Στην ομάδα των executive producers συμμετέχουν επίσης οι δημιουργοί της αρχικής σειράς Μάικλ Μπερκ, Γκρεγκ Μπονάν και Νταγκ Σβαρτς, καθώς και οι Μάικ Χόροβιτς και Ντάντε Ντι Λορέτο. Τη σκηνοθεσία του πρώτου επεισοδίου υπογράφει ο McG, ο οποίος συμμετέχει και στην παραγωγή. Τα γυρίσματα αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο, ενώ η πρεμιέρα της σειράς έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2027.