Αλλαγές στο Voice: Το «όχι» του Καπουτζίδη και οι πιέσεις σε Παπαρίζου – Μουζουράκη

Το «The Voice of Greece» παραμένει ένα από τα δυνατά όπλα του ΣΚΑΪ στη μάχη της τηλεθέασης και είναι γνωστό ότι από τις αρχές της νέας σεζόν θα επιστρέψει στη συχνότητα του σταθμού.

Ωστόσο αν και λέγεται πως «ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις» φαίνεται ότι στον δέκατο κύκλο του «The Voice of Greece» στο κανάλι του Φαλήρου δεν θα αποφευχθούν οι αλλαγές. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι επαφές των συντελεστών με τον ΣΚΑΪ που έχει πλέον τα δικαιώματα του talent show, αλλά και με την εταιρεία παραγωγής, την Acun Medya, που τη φετινή σεζόν θα έχει μόνο την εκτέλεση παραγωγής.

Έως τώρα λοιπόν σίγουροι στις θέσεις τους θεωρούνται μόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Χρήστος Μάστορας, ενώ σε προχωρημένες συζητήσεις βρίσκεται και η Έλενα Παπαρίζου, χωρίς όμως η δημοφιλής τραγουδίστρια να έχει ακόμα δώσει θετική απάντηση και να κρατά κάποιες… επιφυλάξεις. Η κατάσταση…είναι πιο θολή σε ό,τι αφορά τον Πάνο Μουζουράκη που στις έως τώρα συναντήσεις εμφανίζεται να μην επιθυμεί να βρεθεί για μια ακόμα σεζόν στην καρέκλα του κριτή, με την άλλη πλευρά όμως (ΣΚΑΪ και Acun Medya) να μην έχει εγκαταλείψει τις προσπάθειες να αποσπάσει τη θετική απάντησή του.

Πάντως πιο ξεκάθαρη και οριστική φαίνεται πως είναι η στάση του Γιώργου Καπουτζίδη που σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου έχει ενημερώσει τους υπεύθυνους πως δεν επιθυμεί να παρουσιάσει το VOICE και την επόμενη σεζόν. Όπως είναι λογικό η απόφασή του έχει δυσαρεστήσει και ανησυχήσει την άλλη πλευρά γνωρίζοντας πως μεγάλο μέρος της επιτυχίας του talent show οφείλεται και στον καταξιωμένο παρουσιαστή, ηθοποιό και σεναριογράφο μεγάλων επιτυχιών.

Έτσι παρά το ότι η απόφαση του φαίνεται να είναι οριστική ο ΣΚΑΪ και η Acun Medya δεν έχουν εγκαταλείψει τις προσπάθειες , ενώ όμως παράλληλα μελετούν και το PLAN Β, να επαναφέρουν δηλαδή στην παρουσίαση τον Γιώργο Λιανό που ανήκει και στο δυναμικό της εταιρείας παραγωγής και δεν θα έχει, όπως όλα δείχνουν, την επόμενη σεζόν το Survivor.

Σίγουρα τον επόμενο μήνα θα πρέπει να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις τόσο για την παρουσίαση όσο και για τα μέλη της κριτικής επιτροπής. Και μπορεί επιθυμία του ΣΚΑΪ και της Acun Medya να είναι ό,τι ανέφερα στην αρχή, το «επιτυχημένη ομάδα δεν την αλλάζεις» αλλά δύσκολο όπως φαίνεται τη νέα σεζόν το VOICE να αποφύγει κάποιες αλλαγές…!