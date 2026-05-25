YFSF: Νικήτρια η Μαριλού Κατσαφάδου ως Λόλα Γιάνγκ – Οι εμφανίσεις στο σόου που ξεχώρισαν

«Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, πάρα πολύ χαρούμενη» είπε η Μαριλού Κατσαφάδου μετά τη νίκη της
H Μαριλού Κατσαφάδου ως Λόλα Γιάνγκ
Το Your Face Sounds Familiar επέστρεψε το βράδυ της Κυριακής (24-05-2026) μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, με τους διαγωνιζόμενους να δίνουν για ακόμα μια φορά τον καλύτερο εαυτό τους. Οι μιμήσεις απέσπασαν θερμά χειροκροτήματα, με την Μαριλού Κατσαφάδου να κόβει πρώτη το νήμα.

«Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, πάρα πολύ χαρούμενη. Χαίρομαι που με αυτό το κομμάτι κατάφερα να αγγίξω τόσους ανθρώπους και είναι πραγματικά μία πολύ ιδιαίτερη στιγμή που ζω αυτή τη στιγμή. Πρώτη φορά κερδίζω και έχω πολύ μεγάλη χαρά» είπε η Μαριλού Κατσαφάδου μετά τη νίκη της στο «YFSF».

«Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου για όλα όσα έχουν καταφέρει για μένα, που μου έχουν δώσει αυτές τις αξίες και εύχομαι να τις δώσω κι εγώ στο παιδί μου», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Η Μαριλού Κατσαφάδου ως Λόλα Γιάνγκ αναδείχθηκε νικήτρια μέσα από την ερμηνεία του «Messy». Η προσπάθειά της απέσπασε θερμά χειροκροτήματα, με τους 4 κριτές να της δίνουν συγχαρητήρια.

 
 
 
 
 
Στη σκηνή ανέβηκε και η Μαριάντα Πιερίδη ως Δέσποινα Βανδή παρουσιάζοντας στο κοινό την επιτυχία της τραγουδίστριας «Στα ’δωσα όλα».

 
 
 
 
 
Στη συνέχεια, το πλατό του YFSF μετατράπηκε σε πανηγύρι, όταν ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης μεταμφιέστηκε σε Φιλιώ Πυργάκη, τραγουδώντας το «Σαν περπατάς παραπατάς».

 
 
 
 
 
Με ένα κόκκινο ύφασμα ως ρούχο, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης παρουσίασε τη «Λάβα» ως Άλκηστις Πρωτοψάλτη, ενώ ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας μεταμορφώθηκε σε Νίκο Οικονομόπουλο παρουσιάζοντας τον «Έκπτωτο Άγγελο».

 
 
 
 
 
Τι θα δούμε την επόμενη εβδομάδα

Τον Κωνσταντίνο Μαγκλάρα ως Maneskin
Τη Μαριάντα Πιερίδη ως Blondie
Τον Μέμο Μπεγνή ως Σοφία Αρβανίτη
Την Αφροδίτη Χατζημηνά ως Κατερίνα Λιόλιου
Τη Δωροθέα Μερκούρη ως Rafaella Carra
Την Idra Kayne ως Ben. E. King
Τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη ως Γιάννη Πλούταρχο
Τον Biased Beast ως Ελένη Βιτάλη
Τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη ως Hugh Jackman
Τη Μαριλού Κατσαφάδου ως Σωτηρία Μπέλλου

